Türkiye’nin Değerleri Münir Özkul ve Aydın Boysan’ı Saygı Ve Sevgi İle Anıyorum...

Bu yazıyı kalbimin derinliklerinden gelen hürmet ve minnettarlık dolu bir sevgi ile yazıyorum.

Sosyal medyada Münir Özkul ve Aydın Boysan artık yok, onları kaybettik yazılarını gördüm.

Burada bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Münir Özkul belki de çoğumuz vefat ettikten sonra bile yaşayacak... Hepimizin zihninde, kalbinde erdemli, dürüst, iyi ve bizlere vicdanlı ve saygın insanlar olmayı sanatı ile öğretmiş olan yüce bir gönül.

Onun varlığının gelecek nesillerimize etki etmeye devam edeceğine inanıyorum.

Keza Aydın Boysan gibi Türkiye’nin önde gelen değerlerinden bir tanesi için de benzer söylemler geçerli bence.

Ben Münir Özkul’un ve Aydın Boysan’ın bu ülkeye ve hepimize kattıkları için çok teşekkür ediyorum ve önlerinde saygı ile eğiliyorum.

Şükürler olsun ki böyle değerli, aydın insanların yaşadığı bir dönemde yaşadım.

Bugün Hepsiburada.com’un facebook hesabında, Nefise Karatay moderatörlüğünde çok keyifli, bir saat yirmi dakikalık bir sohbet gerçekleştirdik.

Bu sohbetin ardından eve dönüş yolumda sosyal medyayı açtığım zaman yüreğimden bir sızı hissettim.

Hemen ardından kendimi uyardım ve aslında ışığa yolculuk yapanların bizden çok daha iyi bir yere gittiklerini, özgürleştiklerini hatırlattım kendime. Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin düğün gecesi, sevgiliye kavuşma anı ve vuslat olarak bahsettiği bedeni terk edişe dair ilerleyen yüz yıllarda çok daha farklı bir kolektif bilince kavuşacağımıza inanıyorum. Benim de Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin o derin bakış açısına ve farkındalığına gelmeme kim bilir daha ne kadar var? Bundan yaklaşık 800 yıl önce o karanlık çağın içinde, ölüme nasıl inanılmaz bir farkındalıkla bakıp anlatmış.

Bizim daha bir çok Münir Özkul’lara ve Aydın Boysan’lara ihtiyacımız var. Ve onların bizlerle olduğunu canı gönülden biliyorum. Her gün yeni değerler yetişiyor. Gün gelecek ışıklarını Türkiye’den bütün Dünya’ya yansıtacaklar.

Bizim yapmamız gereken en başlıca hareketlerden biri Münir Özkul ve Aydın Boysan gibi değerlerin ışıklarını geleceğe taşımak, onların varlıklarının güzelliğini yaşatmak.

Tüm Türkiye’nin başı sağolsun. Münir Özkul’un ve Aydın Boysan’ın ailelerine ve sevdiklerine taziye dileklerimi iletiyor, sabır diliyorum.

Sevginin kaynağının gücü, her şeyin özü, lütfen bana yaşarken sevilmenin güzelliğini yaşat.

Sizi seven bir Can...