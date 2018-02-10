Şubat 2018 enerjisi: Dilekler gerçekleşsin...

Şubat 2018’in önemli başlıkları;

1. Mart ayına hiçbir şeyi bırakmayın.

2. 12 Şubat’a çok dikkat!!!

3. 15 Şubat değişim zamanı...

Sonrasında;

1. Mayıs ile Kasım arası sınav dönemi

2. 27 Temmuz büyük dönüşüm...

Bu kış, şu ana kadar neden hava soğumadı? Bu soru bir çok kişinin kafasında dolaşan bir soru işareti. Cevabını hemen söylüyorum; Normalde Satürn’ün konumundan dolayı müthiş soğuk bir kış geçirmemiz lazımken, Jüpiter Türkiye’nin astroloji haritasında güneş ile beraber olduğu için ısı ve ateş enerjisini arttırıyor. Jüpiter önümüzdeki Ekim ayında ev değiştireceği için 2018 sonu ile 2019 başı kış dönemi müthiş soğuk olacak.

Hepinize çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uzun zamandır hayatınızdaki nelerle ilgili şikayet ediyorsanız, 2018 yılının Mayıs ve Kasım ayı arası onlarla iligili değişimler yaşayacaksınız. Ve asıl 27 Temmuz 2018 tarihi öncesi ve sonrası herkesin astroloji haritasında tutulmalar hangi evlerine geliyorsa oralarda büyük değişim ve dönüşümler gerçekleşecek. Kimileriniz büyük mucizeler yaşarken bazılarınız da ciddi sınavlardan geçececek... Sonuç olarak şunu unutmayın; Güç sizde! İyilik yapın, iyilik bulun, herkesi affedin, herkesle barışın, geçmişte atılmamış çöp, şifalanmamış zehir, ayağınızın takılacağı çukur bırakmayın...

31 Ocak ay tutulması herkesi yoğun bir şekilde etkiledi. Öncesi ve sonrası değişimler başladı. Özellikle 31 Ocak öncesinde çok zorlandık ve hemen sonrasında bir nebze rahatladık.

Lakin 31 Ocak tutulmasının tamamlayıcısı olan 15 Şubat Güneş tutulması hepimizin kafasında pek çok şeyi netleştirmenin ötesinde, neler olduğunu, evrenin bizler için neler yaptığını somut şekilde görmemizi sağlayacak. İşin özeti, bu sayede hediyelerinizi alacak, mucizeleri yaşayacak, istediğiniz değişimler için önünüzdeki kapılardan geçeceksiniz.

Bütün bu süreci birleştirip yorumlayacak olursak;

Ocak hazırlık aşaması, Şubat somut ve net birşekilde kapıların açılması ve Mayıs ile Kasım arası da bu kapılardan geçilip, sınavların atlatılıp, Kasım sonu itibari ile, kişilerin haritalarına göre herkeste farklı bazı alanların değiştiği bir dönem. Kiminin iş, kimin aşk, kimin para ve kiminin ise ailevi konular...

Benim bu söylediklerimden birden bütün hayatınızın değişeceğini düşünmeyin. Sadece haritanızda hangi evlerde tutulma oluyorsa, o alanlarda değişim yaşayacaksınız. Bazı insanlarınsa haritalarına göre bütün hayatları değişebilir.

12 Şubat tarihinde, Mars gezegeni Akrep burcunda savaş yıldızı ile buluşacağı için şimdiden savaş, acı, kayıplar ve göz yaşları haberlerini alıyoruz. Genel olarak Mars’ın savaş yıldızı ile buluşması çok tatsız sonuçları getiriyor ve bunu yazmak bile istemiyorum.

Türkiye’nin yaşadığı astrolojik döneme göre çok daha iyi olduğunu gördüğüm her an, içimden ülkemiz evliyalar tarafından korunuyor diyorum. Ülkemiz, insanlarımızın kalplerindeki sevgi ve iyilik sayesinde, analarımızın duaları, atalarımızın kutsamaları ve duaları ile korunuyor diyorum. Ve bunu derken gerçek anlamda yüreğimden çok derin bir sevgi hissediyor ve bunun gerçek olduğunu kendi yüreğimde biliyorum.

Size vermek istediğim önemli bir bilgi ise yapmak istediklerinizi Mart ayına bırakmadan yapmanız. Çünkü Şubat ayındaki astrolojik açılar harekete geçmeniz ve yapacağınız önemli şeyleri yapmanız için çok iyi bir zaman...

Yaratıcı ve sanatsal yönlerinizi ortaya çıkarmak için çok iyi bir zaman. O yüzden ben de Şubat ayının bir kısmında inzivaya çekileceğim. Mutlaka bütün sanatsal yönlerinizi ortaya çıkartın. Yeni projeler düşünün ve yazın, içinizdekileri kağıda dökün, bir sosyal medya hesabı açmak istiyorsanız açın, projelerinize başlayın, yaratıcılığınızı kullanın...

Sevginin kaynağının gücü, seni yaşamıma davet ediyorum...

Sizi seven bir Can...