Şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Atalarımızın Sevgisi...

Eğer bu topraklarda yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Her gün çocuklarımız okula gidebiliyorsa, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Taksim meydanında insanlarımız huzur içinde dolaşıyorsa, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Bakkalımızdan ekmeğimizi güven içinde alabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Komşularımızla beraber yaşadığımız her paylaşımı şehitlerimize borçluyuz.

Sevgilimiz ile sinemaya gidebiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Malımız, mülkümüz, tapularımız eğer hala bizim ise, bunu şehitlerimize borçuyuz.

Arabalarımız ile gezebiliyor, lüks harcamalar yapabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

İETT otobüslerine, dolmuşlara, trenlere, uçaklara binebiliyorsak, bunu şehtlerimize borçluyuz.

Türkiye’de sinema, dizi ve tiyatro sektörünün hediyelerini keyifle yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Türkiye’nin antik eserlerinin, denizlerinin, ormanlarının ve dağlarının güzelliklerini yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Sokaklarımızda geceleri güvenle dolaşabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Evlerimizde güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Türkiye’nin her bir karış toprağını ve sınırlarımızın varlığını şehitlerimize borçluyuz.

Ellerimizdeki pasaportları, nüfus cüzdanlarımızı ve ehliyetlerimizin varlığını şehitlerimize borçluyuz.

Türkiye’nin Dünya’da kabul görmesini ve Türkiye’nin varlığını şehitlerimize, bu topraklarda yatan tüm atalarımıza ve büyüklerimize borçluyuz.

Sahip olduğumuz herşeyi, tüm varlığımızı atalarımıza borçluyuz...

Hayatımızın içinde şehitlerimizin değerinin çok daha fazla farkında olmalıyız. Kalplerimizde tüm şehitlerimize ve atalarımıza bir yer vermeliyiz.

Atalarımızı asla unutmamalı ve anmalı, atalarımızın varlığını kutlamalı ve onlara hürmet göstermeliyiz.

Bütün şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum...

Bütün atalarımızın önünde saygı ile eğiliyorum...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana atalarımıın sevgisinin akmasını ve tüm yaşamımı şifalandırmasını sağla...

Sizi seven bir Can...