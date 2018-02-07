Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Can Aydoğmuş>Şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Atalarımızın Sevgisi...
"Can Aydoğmuş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Can Aydoğmuş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Can Aydoğmuş

Can Aydoğmuş

canyaziyor@gmail.com

Şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Atalarımızın Sevgisi...

7 Şubat 2018

Herkese sevgiyle merhaba...

Eğer bu topraklarda yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Her gün çocuklarımız okula gidebiliyorsa, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Taksim meydanında insanlarımız huzur içinde dolaşıyorsa, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Bakkalımızdan ekmeğimizi güven içinde alabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Komşularımızla beraber yaşadığımız her paylaşımı şehitlerimize borçluyuz.

Sevgilimiz ile sinemaya gidebiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Malımız, mülkümüz, tapularımız eğer hala bizim ise, bunu şehitlerimize borçuyuz.

Arabalarımız ile gezebiliyor, lüks harcamalar yapabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

İETT otobüslerine, dolmuşlara, trenlere, uçaklara binebiliyorsak, bunu şehtlerimize borçluyuz.

Türkiye’de sinema, dizi ve tiyatro sektörünün hediyelerini keyifle yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Türkiye’nin antik eserlerinin, denizlerinin, ormanlarının ve dağlarının güzelliklerini yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Sokaklarımızda geceleri güvenle dolaşabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Evlerimizde güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.

Türkiye’nin her bir karış toprağını ve sınırlarımızın varlığını şehitlerimize borçluyuz.

Ellerimizdeki pasaportları, nüfus cüzdanlarımızı ve ehliyetlerimizin varlığını şehitlerimize borçluyuz.

Türkiye’nin Dünya’da kabul görmesini ve Türkiye’nin varlığını şehitlerimize, bu topraklarda yatan tüm atalarımıza ve büyüklerimize borçluyuz.

Sahip olduğumuz herşeyi, tüm varlığımızı atalarımıza borçluyuz...

Hayatımızın içinde şehitlerimizin değerinin çok daha fazla farkında olmalıyız. Kalplerimizde tüm şehitlerimize ve atalarımıza bir yer vermeliyiz.

Atalarımızı asla unutmamalı ve anmalı, atalarımızın varlığını kutlamalı ve onlara hürmet göstermeliyiz.

Bütün şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum...

Bütün atalarımızın önünde saygı ile eğiliyorum...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana atalarımıın sevgisinin akmasını ve tüm yaşamımı şifalandırmasını sağla...

Sizi seven bir Can...

X
﻿
Can Aydoğmuş Can AydoğmuşTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri