Seda Sayan, Yeşim Salkım, Seren Serengül ve Gülben Ergen barış içinde

Gülben Ergen ile Yeşim Salkım barıştı...

Yeşim Salkım ile Seda Sayan barıştı...

Seren Serengil ile Gülben Ergen barıştı...

Bunlar önümüzdeki dönem magazin camiasının yeni başlıkları olabilir, tabi biz barış içinde olursak.

Hayatımızın içinde hepimizin dönem dönem çok kızdığımız, ah ettiğimiz, canımızı acıtan ve bizi kalbimizin derinlerinden kıran insanlar olmuştur.

Dünya çapında çok önemli numeroloji uzmanlarının ve önemli üstadların hepsi bana ‘Sen birisine kırıldığın zaman numerolojik sistemin ve astroloji haritandan dolayı hayatları felç olur’ demişlerdir.

Bunun gerçek olduğunu bütün hayatım boyunca defalarca gördüm. O insanlar bana kötülük yaptıktan sonra, ben onların iyi olması adına dua etsem de, hiç öfke beslemesem hatta tamamen affetsem bile, yine de korkunç olayları belli bir zaman içinde yaşadıklarını gördüm. Çünkü benim içimdeki kırılan ve incinen yer egom değil, yüreğimin tam içiydi.

Lakin bunun yanında birisi bana iyilik yaptığı veya beni mutlu ettiği zaman, o kişiye karşı çıkardığım pozitif enerji veya o kişiye ettiğim dua ile de karşımdaki bazı insanların hayal ötesi mucizeler yaşadıklarını gördüm. Çünkü egom ile değil kalbimin içindeki sevginin özü ile dua ettim...

Birisi sizi üzdüğü veya kendi bakış açınıza göre size zarar verdiği zaman, bazen aslında egonuza zarar vermiş oluyor. Egonuzu incittiği zaman, yaşam o kişiye gerçek anlamı ile bir ceza vermiyor. Elbette her kim ne yapıyorsa mutlaka ektiğini bitecektir. Lakin bir kişi iyilik ve sevgi içinde olmasına rağmen, onu yüreğini incittiğiniz zaman cezalardan ceza, acılardan acı beğenin.

İyi niyetin hiç bir zaman karşılığı ihanet olmamalı. Hayatta hiç kimsenin kalbini kırmak ona zarar vermeye çalışmak size mükafat olarak dönmez.

Size zarar vermeye çalışanlara karşı elbette ki kendinizi savunacak ve neden bunları yaşadığınıza dair farkındalığınızı yükselteceksiniz. Hayatımızda karşımıza çıkan her insan aslında bizim içimizde bir yanımızın aynasıdır.

En çok karşı durduğumuz, en çok nefret ettiğimiz özelliklerin, yaşamımızda ortaya çıkmasının yanında çocuğumuzun bile ona dönüştüğünü görebiliriz. O yüzden yargılarımızın hep farkında olmalıyız. Çünkü yargılarsanız yargılanırsınız. Ağzınızdan çıkanlar gerçek olur. Bunlar hayatın temel kurallarındandır.

Bütün bu farkındalıkların içinde, son dönemde Gülben Ergen, Yeşim Salkım, Seren Serengil ve Seda Sayan gibi bütün Türkiye’nin sevdiği, değerli isimlerin son derece öfke dolu tartışmalarına şahit oluyoruz.

Günümüzde bütün televizyon programlarında, sosyal medya fenomenlerinin kanallarında ve tüm yazılı medya içeriklerinde birbirine laf sokma, kötüleme, tartışma, eleştirme, aşağılama ve yargılama gibi bütün toplumun kolektif bilincindeki öfkenin yansımalarını görüyoruz.

Son dönemde özellikle magazin dünyasını da etkisi altına alan Seren Seren Serengil, Seda Sayan, Gülben Ergen ve Yeşim Salkım gibi göz önündeki isimlerin yaşadıkları öfke dolu olayların, aslında onlara ait olmadığını düşünüyorum.

Bence onlar bu olayları yaşayarak, bütün Türkiye’de yaşayan insanların içlerindeki öfkeyi bize yansıtıyorlar.

Yaşam, bize onlar aracılığı ile bir şeyler öğretmeye çalışıyor olabilir. Ben hayatımın içinde karşıma çıkan her insana, olaya ve hatta mekanlara birer öğretmen gözü ile baktım. Ve her şeye bir öğretmen gözü ile bakmam sayesinde yaşamımda çok büyük mucizeler yaşadım.

Farkındalıkta olmak uyanıklık, duygulara kendini kaptırmak uyku halinden başka birşey değildir.

Önümüzdeki 31 Ocak 2018 Ay tutulmasının arkasından da bu olaylar doruk noktasına ulaşabilir.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen hayallerimi gerçekleştirirken bir yandan da huşu ve barış içinde yaşayabilmemi sağla.

Sizi seven bir Can...