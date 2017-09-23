Sağlığınızın mutluluğunu yaşayın... yoksa yaşam size başka deneyimler yaşatır...

Bu konuyu özellikle yazmak istiyorum. Çünkü çoğu insanın yaşamın içinde kendini pek çok konu ile mutsuz edip, hayattan şikâyet ederken aslında en çok mutlu olması gereken alanı unutuyor.

Ta ki bir sağlık sorunu yaşayacakları ana kadar...

Bir sağlık sorunu yaşadıkları an aslında daha önce dert ettikleri, üzüldükleri her şeyin ne kadar geçici ve büyük olmayan meseleler olduklarını fark ediyorlar. Tabi bazı insanlar sağlık sorunu yaşadıklarında bile hala bir farkındalığın içine girmemeyi seçebiliyor.

Yaşamın çok kıymetli olduğunu, bedeninizin önemini ve sağlıklı olduğunuz için çok mutlu olmanız gerektiğini anlamanız için illa ki bir sağlık sorunu yaşamanıza gerek yok.

Bazı insanlar stres yapmayı o kadar çok seviyorlar ki, adeta bu onlar için hayatı yaşama biçimi haline gelmiş. Stresten, öfkeden, kavgadan ve sorun yaşamaktan keyif alan birçok insan var. Bu insanlar yaşama karşı, belki de anne ve babalarına karşı olan öfkelerini devamlı bir yerlere yönlendiriyor ve içlerindeki bu öfkeden bir türlü kurtulamıyorlar.

Öfke, stres, kavga ve savaş bedenlerimizde adeta ateş yakar. Bu ateş günden güne büyür, büyür ve bir gün bizi yakmaya başlar. Bu yakış ile beraber ortaya çıkan yangının ışığı ile uzun zamandır bakmak istemediğimiz ve görmek istemediğimiz içimizdeki bütün acıları görmeye başlarız. Lakin ne yazık ki bu yangının ışığı bizi aydınlatırken diğer taraftanda bizi yakar ve o an aslında en önemli olanın sağlığımız olduğunu fark ederiz.

O yüzden bunlara gerek kalmadan, kendimizin ve yaşamımızın değerini bilmeli ve her ne olursa olsun mutlu, huzurlu ve barış içinde olmayı öğrenmeliyiz.

Yaşamın moleküler bütünün gerçek anlamı ile bir bilinci var. Bütün evren ve sonsuzluk her an akış ve genişleme içinde olduğundan bizim de öyle olmamızı bekliyor. Bu bilincin içinde olduğumuz için bizim tutunmalarımız ve direncimiz onun da tutunmasına ve dirençte olmasına neden oluyor.

Sonuç olarak evren normal akışında olmak için kendi içindeki akışta ve genişlemede olmayan herşeyin değişim ve dönüşüme uğraması için adım adım her şeyi yapıyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen ve dönüşmeyen var oluşları da, normal olarak, sonlandırıyor.

Yaşamın içinde hayatın değerini bilmeniz ve evrenle bir bütün olmanız için illa ki hastalık ve sorunlar yaşamak zorunda değilsiniz. Her şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Merak etmeyin tek siz değilsiniz. Hayat kimsenin tam olarak istediği gibi değil.

Yaşam sizin değişmeniz ve dönüşmeniz için zorlamadan, siz kendinizi akışa bırakın.

Farkındalığa yönelerek hayatınızın ve yaşadığınız her anın değerini bilin.

Sağlıklı olduğunuz için sevinç çığlıkları atarak mutlu olun...

Sevginin kaynağının gücü, seni kalbime ve tüm bedenime davet ediyorum... Sevgiden yaşamayı seçiyorum.

Sizi seven bir Can...