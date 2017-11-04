Saba Tümer tiyatrodaki başarısını da kanıtladı...

Dün akşam canım dostum Şebnem Toker ile beraber “Kadın Aklı Erkek Aklı” oyununu seyretmeye gittik.

Savaş Özdural’ın yönettiği oyun gerçekten uzun zamandır izlediğim en zeki oyunlardan bir tanesi.

Saba Tümer, Yosi Mizrahi, Aysun Metiner, Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Özdural’ın sahnede bir araya geldikleri oyun insanı gerçekliği ile yakalıyor, samimiyeti ile sarsarak espirileri ile uçuruyor.

Yosi Mizrahi’yi ilk kez tiyatroda seyretme şansım oldu, sahnede ki performansının gerçekten çok etkileyici ve saygı uyandırıcı olduğunu söylemeliyim.

Aysun Metiner benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Onun bu oyunda olduğunu öğrenince ayrıca çok mutlu oldum ve onu seyretmekten büyük keyif aldım. Türkiye’nin çok değerli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum.

Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Ozdural’ı ilk kez seyrettim. Lakin bu geceden sonra artık hiç bir oyunlarını kaçırmamaya kararlıyım.

Lakin Saba Tümer’in bu oyundaki performansını merak etmiyor değildim açıkcası.

Saba’nın sahnedeki performansını gördüğüm zaman şunu düşündüm; Saba oynamıyor, resmen yaşıyor. Evet doğru okudunuz. Saba’yı seyrederken karşımda bir tiyatro olduğunu unuttum ve Saba Tümer’in müthiş doğal ve içten bir şekilde beni yakalayışında buldum kendimi.

Kahkahalarıma engel olamadan, adeta 2 saatlik oyun sadece 20 dakikaymış gibi aktı gitti. O kadar eğlendim ve o kadar mutlu oldum ki size ne desem eksik kalır.

Özellikle Saba Tümer’in bir stand-up havasında, tek başına seyircilere anlattığı kısım bütün salonu parçaladı geçti... Kırdı döktü... Dağıldık... Kahkahalardan göz yaşları sel oldu.

Buradan sevgili Saba Tümer’e sesleniyorum; lütfen senden çok acil bir stand up show bekliyoruz. Türkiye’nin sana ihtiyacı var.

Kadın Aklı Erkek Aklı’nın içeriğini, konsunu, herhangi bir şeyi düşünmeyin ve gidin.

Kadın ve erkeklerin farklılıklarını ve ilişkilerini bu kadar komik, akıllıca ve kıvrak bir zeka ile anlatan başka bir oyun seyredebileceğinizi zannetmiyorum.

Bu oyunun size karın ağrıları yaşatarak güldürürken, bir hap gibi vereceği bilgiye hayran kalacaksınız.

Tiyatro oyunlarına Saba Tümer gibi isimlerin de sahip çıkmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve ekranlarda ki programlarının dışında, bizlerle tiyatro sahnesinden de buluştuğu için sevgili Saba Tümer’e çok teşekkür ediyorum.

Ve diyorum ki en kısa zaman içinde Stand-up Show’unu bekliyoruz...

Sevginin kaynağının gücü, içimizin tüm katmalarından, tüme varoluşumuz ile gülebilmemizi sağla lütfen... Sevinç göz yaşlarımızın dökülebilmesine yardım et.

Sizi seven bir Can...