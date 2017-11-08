Pati izleri ile kalplerin duvarları yıkılsın ve sevgi yaşansın

Uzun zamandır, okumak istediğim “Pati İzleri” isimli Tolga Meriç’in kitabını sonunda okuyabildim.

Bu kitaba hissettiğim çekimin ve bu kitabı okuma arzumun ne kadar gerçek bir temeli olduğunu okurken anladım.

Tolga Meriç sen ne yaptın ? Kitabı okurken o kadar duygulandım ki anlatamam...

“Pati İzleri” son dönemde okuduğum en iyi kitap.

Hikayenin başından sonuna kadar akıcılığı, mantıksal bütünlüğü, insanın duygularına dokunuşu, düşündüren cümleleri ile muhteşem.

Yavru bir kedinin öyküsü bundan daha iyi nasıl anlatılır? Bir yavru kedi üstünden nasıl kalbin en derinlerine dokunulur ? Gerçekten hayran kaldım.

Bu kitap kalplerinizin etrafındaki taşları kıracak, kalbinizin içindeki şifalandırıcı o sevgiye sizi ulaştıracak...

Etrafınızda taş kalpliler ve kalbinin etrafına duvar kuranlar varsa, mutlaka onlara bu kitabı verin diyeceğim ama şu yaşadığımız dönemde kaçımızın kalbinin etrafında duvarlar yok ki?

Ben kalbimin etrafındaki taşları kırmak için yıllarımı verdim. Kalbimin etrafındaki duvarları yıkarak kalbimin sevgisini yaşamak adına nelerden geçtim...

Bazen yaşadığımız acılar çok güçlenir. Acıları hissetmemek için adeta bir ağrı kesici alır gibi kendimizi öfkeye ve duygularımızdan kaçmaya bırakırız.

Lakin öfkeden vazgeçip, duyguları hissedip, acıyı hissetmek için kendimize izin vererek, acıdan geçip ilerlediğimizde sevgiye ulaşırız.

Bütün acıların en derinlerinde sevgi vardır. Bütün kızdıklarımızın ve hatta anlayamadıklarımızın altında sevgi vardır.

Tolga Meriç o kadar güzel anlatmış, öyle güçlü yazmış ki kitabı okurken ister istemez kalbinizdeki taşlar kırılmaya, duvarlar yıkılmaya ve kalbinizdeki sevgi alevi ile buluşmaya başlıyorsunuz.

“Pati İzleri”ni mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

“Pati İzleri” gibi kitapların çoğalmasını ve kolektif bilincimizde farkındalıkları artırarak ışık yakmasını diliyorum.

Özellikle bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir numaralı kitaplardan bir tanesi...

Hikayenin devamını heyecanla bekliyorum. Bu arada Dilara Kavaklıoğlu’nu tebrik ediyorum. Kitabın kapağını ve renklerini çok beğendim. Beni yakalamayı başardı.

Epsilon yayın evine de böyle bir projeye imza attıkları için teşekkürler...

Bundan sonra özellikle sizlere bana dokunan, hayatıma ışık tutan ve yaşamımda mucizeler yaratan kitapları da yazmaya karar verdim.

Bu hafta benim dördüncü ama ilk çocuk kitabım “Konuşan Kedi Matu” çıkıyor. Çok heyecanlıyım...

Sevginin kaynağı, lütfen kedilerimi şifalandır. Lütfen onların sağlıklı uzun bir ömür, 20 hatta 30 yıl benimle yaşamalarını sağla...

Sizi seven bir Can...