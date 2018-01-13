Ocak 2018 enerjisi: Stresli başladı güzel bitecek

Hepimiz 2017 yılında astrolojik ve numerolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik.

Özellikle Kasım ve Aralık pek çok insan için çok zor ve öğreticiydi. Aynı zamanda mucizelere de gebeydi.

Ocak ayına girmemiz ile beraber, bütün gezegenler Rahu ve Ketu denilen iki önemli etkenin arasında kaldıkları için, devamlı çevremde herkesten özellikle iş hayatlarında çok büyük bir zorluk yaşadıklarını duyuyorum.

Açıkcası bu gezegenlerin kıskaç içinde kalmaya devam etmesi biraz daha sürecek.

O yüzden, özellikle bu süreçte hayatlarında zorluklar yaşayan insanların bu dönemin geçeceğini hiç bir zaman unutmamaları lazım. Bu sürecin içinde korkmadan kendi güçlerinin farkındalığından kopmadan, cesurca ilerlemeye devam etmeliler. Çünkü evrene ve farkındalık içinde ilahi adalete güvenen insanlar her zaman kazanır.

Burada diğer çok önemli bir etken ise, zorluklar yaşarken her şeyi kendinz yapmaya çalışmamalısınız. Kendiniz tek başınıza yapmak yerine akışın size neler öğretmek istediğine bakar ve ilahi aleme ‘ben yapamıyorum siz yapın’ şeklinde teslim ederseniz, hayallerinizin ötesinde mucizeler ortaya çıkabilir.

Bunların farkındalığında olarak hayatınıza adapte etmeniz, sizin bu süreci çok rahat bir şekilde atlatmanızı sağlayacaktır.

Bu kıskaç açının yanında, Ocak 2018 döngüsünde hiç bir gezegenin ters dönmemesi gibi olumlu bir durum da var.

Ve gezegenlerin konumları gereğince bu dönem yeniliklere başlamak için muhteşem bir dönem. Yeniliklere başlamak ve Ocak ayının gücünden maksimum ölçüde faydalanmak adına size bir kaç tane ipucu vermek istyorum.

1- 17 Ocak tarihinde yeniliklere başlayın. 17 Ocak Çarşamba günün Yeni Ay gücünden faydalanmak adına o akşam dileklerinizi yazın, dualarınızı ve niyetlerinizi edin ve kendinizi her şeyi geride bırakıp, yaşama güven ile adım atın.

2- Ocak ayında hiç bir gezegen ters dönmediği için özellikle geçmişteki ve şu an çevrenizdeki herkes ile barışa imza atın. İyilikten, sevgiden taraf olun. Tabi sizin bütün iyi niyetinize rağmen size kötülük yapan ve size karşı adaletsizlik yapanlar varsa onlara tüm yaşamın yaptıkları hatayı görmeleri ve derslerini vermesi için niyet edin.

3- 31 Ocak 2018 tarihinde olacak Ay tutulması ile, şu an yaşadığınız bütün olayların tamamen değişime uğrayacağının da farkında olun. 31 Ocak 2018 Ay tutulması ile beraber hayatınıza yenilikler girecek. Belki de şu an yaşadığınız pek çok zorluğun nedeni, 31 Ocak 2018 Ay tutulması öncesi değişime açılmanız ve hayatınıza gelecek yeniliklere yer açılması için bir kaos deneyimi olmasıdır. Çünkü kaos aslında bizlerin katılığını kırmak ve yeniliklere karşı esnetmek için yaşamın bize uyguladığı bir tür tekniktir.

Bütün bunların farkında olmak, önümüzdeki Ocak ayının günlerine daha yüksek bir perspektiften bakmanızı sağlayacaktır.

Hayat bizim nasıl baktığımıza göre şekil alır.

Sevginin kaynağının gücü, düşmanlarımı sana teslim ediyorum. Lütfen, benim yerime onlarla sen ilgilen. Sen onlarla ilgilenirken, bense senin gücünle bağlantıda kalarak sevginin neşesini yaşamayı seçiyorum.

Sizi seven bir Can...