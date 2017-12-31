Mucizevi yeni yılınız kutlu olsun... 2018 yılında size mucizeler yaşatacak yapılacaklar listesi...

Hepinize umut ve sevgi ile merhaba...

2016 yılı Satürn ve Mars’ın birleşimi ile genel olarak bir çok insanı, hatta ülkeleri zorlayan bir yıl oldu.

2016 yılı ile karşılaştıracak olursak, 2017 daha rahat bir yıldı diye biliriz.

2017 yılında Rahu, Ketu, Jüpiter ve Satürn’ün ev değiştirmesi birçok insanın hayatını değiştirdi.

Sadece 2017 Kasım ayı ile Aralık başı dönemlerinde Satürn su burcu olan Akrep burcunun son derecelerinden ve ateş burcu olan Yay burcunun da ilk derecelerinden geçtiği için yaklaşık 30 günlük bir süreç zorlayıcı geçti.

Çünkü Satürn gezegeni su burçlarının son derecelerinde ve ateş burçlarının ilk derecelerinde adeta boğulma etkisi gibi zorlayıcı bir etki yaratıyor. Neyse ki bunu bir daha çok uzun zaman yaşamayacağız.

2018 yılı 2016 ve 2017 yıllarından çok daha farklı bir yıl olacak. Teve2 kanalı için bunu özel olarak anlattım. Sizler için Teve2 kanalında 2018 yılında bütün burçların nasıl etkileneceğini de anlattım.

Bugün 18:45’te Teve2 kanalının ekranlarından kendi burcunuza dair anlattığım bütün bilgileri öğrenebilirsiniz.

2018 yılının en büyük farkı özellikle önümüzdeki Mayıs ve Kasım ayları arasında herkesin hayatında büyük değişimler görülecek olması.

Tabi herkesin haritasındaki gezegenlerin konumlarına göre bu değişimler farklılık gösteriyor. Kimi ilişki hayatında değişim yaşarken, kimi iş hayatında değişimler yaşayacak.

Hepinize tavsiyem sevgili arkadaşım Şebnem Toker’in Youtube kanalından da seyredebileceğiniz gibi kendinize bugün veya yarın mutlaka bir hayal panosu yapın.

Şimdi sizinle, hayatınıza mutluluğu, sevginin şifasını, bolluğu, bereketi, mucizeleri ve hayallerinizin ötesindeki güzellikleri getirecek bir liste paylaşıyorum.

Eğer astroloji haritanızın sizi zorlayan açılarını rahatlatmak ve hayatınızdaki şansınızı da arttırmak istiyorsanız bu listeyi uygulayabilirsiniz.

2018 Yılında Size Mucizeler Yaşatacak Yapılacaklar Listesi:

Darülaceze’ye gidin ve yaşlıları sevindirin. Onlara bazı ihtiyaçlarını alın. Kimsesiz çocuklar yurduna gidin ve bazılarının ihtiyaçlarını karşılayarak onları sevindirin. Kendinize görev edinin ve kendi şehrinizdeki hayvan barınaklarına giderek onlara mama götürün, yardım edin. Ameliyat olması gereken bazı hayvanların ameliyatlarını olmasını, kurtulmalarını sağlayın. Evinizde kediniz yoksa mutlaka bir barınaktan veya sokaktan bir kedi sahiplenin. Mümkünse sahiplenilip sonra sokağa atılmış bir kedi olsun. Böylelikle onun yaşadığı mutsuzluğu mutluluğa çevirirsiniz. Sizin bunu yapmanız ile belki yaşam da size aynısını yapar. Evinize kediler için zararlı olmayan bitkilerden alın ve onlara sevgi gösterin. Sevginizin gücünü görün...

Siyah, gri, lacivert, kahve rengi gibi renklerden vazgeçin. Evinizi ve kıyafetlerinizi sizi olumlu yönde etkileyecek renkleri keşfederek, o renkler ile doldurun. İhtiyacınız olan renkleri kullanmaya başlayın. Kendinize temiz, doğal bir kuvars kristali alın ve takmaya başlayın. Beden enerjisini % 20, hatta % 30 arttırdığı biliniyor. Evinizde bir detoks uygulayın. “Düşle İnan Yaşa” kitabımda bunu uzun uzun anlatıyorum ama özetle bütün çekmecelerden, depoya, çatı katından kapıya kadar her yeri düzenleyin ve arındırın... Geçmişinizde sizin kalbinizi kıran ve sizin kalbini kırdığınız herkesi olduğu gibi kabullenin ve konuşarak yada meditasyonla özgürleşin... Diyarbakır’da Hazreti Elyesa ve Hazreti Zülkifl, Konya’da Hz. Mevlana Cellaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Aksaray’da Somuncu Baba, Ankara’da Hacı Bayram Veli, Bursa’da Emir Sultan ve Üftade Hazretleri, İstanbul’da Yuşa Hazretleri, Ayın biri kilisesi, Yahya Efendi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve daha saymakla biteremeyeceğim insanın içini umutla, mucizelerle dolduracak mekanları ziyeret edin. Bu ziyaretlerde “Aşka Yürü” kitabımda anlattığım gibi kendinizi oraların güzelliklerine açın. Kendinize bir rüya defteri alın ve bütün rüyalarınızı yazın. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve sözcüklerinizin gücünü keşfedin. Ağzınızdan çıkan her bir sözün farkında olun. Evinizde Feng Shui’yi uygulayın. Her hafta evinizde bile olsa, mutlaka sevdiğiniz bir müziği açın ve dans edin. Hatta arkadaşlarınız ile beraber bunu yapın. Evinizde sevdiğiniz insanlara ve ailenize davetler verin. Onlar için sevgi ile hazırlık yapın ve onlarla sevgiyi paylaşın. Aileniz ile bir şifa çemberi kurun. Sokaktaki kedi ve köpeklerin kışın soğukta hayatta kalmaları için onlara ev yapın, mama kapları ve su kapları koyun. Sokakta yaşayan hayvanlara yardım edin. Fakir ihtiyacı olan insanlara elleriniz ile yemek yapıp götürün verin. Bir çocuğun okuyabilmesi için aylık burs vermeye başlayın. Evinizde ve sizde eksik olan elementleri keşfedin ve onları hayatınızda tamamlayın. Hayatınızı olumlu yönde etkileyecek olumlama ve afirmasyonları her gün tekrarlayın. İyi bir beslenme uzmanı ya da diyetisyen bulun, bütçenize de uygun olsun. Çok uygun fiyatlara danışmanlık veren çok iyi uzmanlar var. Beslenmeniz ile ilgili bilgi alın, beslenme konusunu daha iyi araştırın, seyredin, okuyun ve uygulayın. Düzenli olarak seyrettiklerinizin ve dinlediklerinizin bilinç altınızı nasıl etkilediğini fark edin ve bir arınma döneminin ardından, sizi olumlu yönde etikleyecek şekilde bunları düzenleyin. Anneniz ve babanız ile arınızdaki sevgi akışını arttırın. Atalarınıza saygı sunun ve onları onurlandırın. Büyüklerinizin duasını alın. Yargılarınızdan özgürleşin. Kalıplarınızı kırın. Birliğe yönelin. Değişim ve dönüşüme açık ve istekli olun çünkü bütün evren her an genişliyor, değişiyor. Evrenle uyumlu ve akışta olun. Kendinizi Akışa bırakın... Ve akışı izleyin. Ve son olarak “akış sana güveniyorum” deyin ve gerçekten güvenin. Bu listeyi sık göreceğiniz bir yere asın ve hayatınızda olmasına izin verin.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen 2018 yılında hayallerimin ötesinde huzur, mutluluklar ve mucizeler yaşamamı sağla...

Sizi seven bir Can...