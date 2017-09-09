Muazzam Muazzez İlmiye Çığ hayranlığım ve aşkım

Uzun zamandır Muazzez hanım’la tanışma hikayemi yazmak istiyordum, bugüne kısmetmiş.

Muazzez İlmiye Çığ ‘ı yıllardır takip ederim. Belgesellerini izledim. Kitaplarını okudum ama asıl onunla tanışmam benim hayatımı değiştirdi.

Düşle İnan Yaşa kitabımı yazarken sadece benim anlatmam ile olmasın. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen çok önemli 9 ismiyle de röportaj yapmak istedim.

Bu birbirinden değerli 9 isim ile yapacağım röportajların insanlara ışık olacağını düşündüm. İyi ki de böyle bir yola girmişim. Herkesden önce ilk başta benim hayatıma ışık saçtıkları bir kesin.

İlk röportajımı Muazzez hanım ile yapma şansını yakaladım.

Muazzez hanım ‘ın kızı Yuli hanım ile benim Türkiye’ye gelmesine aracılık ettiğim Micheal Tellinger ‘in seminerin de tanışmıştım.

Kendisinin asaleti, sevgi dolu yaklaşımı ve Türkiye’ye kedi parklarını ilk getiren isim olması aynı zaman da sokak hayvanlarını sahiplendirmek ile ilgili attığı önemli etkinlikler beni çok etkiledi.

Kendisi ile pek çok kez konuşma şansı yakaladım. Kitabım için röportaj yapma arzusu içime doğduğu zaman ilk röportajı yapmak istediğim kişi Muazzez hanım oldu.

Hemen Yuli hanımı aradım konuştum, oda Muazzez hanım ile konuştu ve beni kabul ettiler.

Tarih belirledik ve büyük bir heyacan ile 2 gün geçirmek üzere Mersin’e yola çıktım.

Havalimanından benimle defalarca John of God a gelen canım dostum Ayşegül beni karşıladı.

Ve Muazzez Hanım’a gittik. Muazzez hanım ile geçirdiğim iki gün gerçek anlam da hayatımı değiştirdi diyebilirim.

Tabi bütün bu süreçte Muazzez hanım ‘ın diğer kızı Esin Hanım beni okadar güzel ağırladı, o birbirinden muhteşem yemekleri ile adeta vizyonumu genişletti.

Muazzez Hanım ‘ın kızları Yuli hanım ve Esin hanım ‘ın entellektüel seviyelerinden ve bilgeliklerinden bahsetmeme heralde gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü her ikiside gerçekten pahabiçilmez birer pembe elmas. Bambaşka seviye de, muhteşem insanlar. Onlarla tanıştığım için kendimi çok şanslı sayıyorum.

Kendisi bütün alçak gönüllülüğü, sevgisi, entellektüel seviyesi, insanlığı, erdemli tutumları ve kelimelerin yetersiz kalacağı o yüksek bilinci ile benim için nadir görülebilecek bir güneş gibi parlıyordu.

Bazen onun ışığından gözlerim kamaştı kimi zaman ışığı ile benim içimde donmuş kısımları ısıttı, zihnimde karanlık kalan kısımları aydınlattı.

Kendisi ile röportajımızın ardından masaya yemeğe geçeceğimiz zaman koltuktan kalması için elimi uzattığım zaman ‘’hayır, ben asla elimi vermem. Eğer koltuktan kalkarken bana yardım edilmesine izin verirsem sonra ona muhtaç kalırım’’ dedi.

103 yaşında olmasına rağmen her sözü ve cümlesi ile ışık saçıyordu. Kızı başım ağrıyor deyince ‘Öyle bir şey yok o senin kafanda ‘ demesi hala kullaklarımda çınlıyor. Benim şok olmuş gözlerime bakarak ‘ benim hiç bir yerim ağrımaz çünkü ben onu kafamda hallederim ‘ demesi ciddi anlamda beni büyüledi.

Konuşmamızın bir kısmında Muazzez Hanım bana sen kaç yaşındasın diye sordu bende ’31 yaşındayım ‘ dedim.

Bana ‘ ben 31 yaşımda bir hiçtim ‘ dedi. ‘’Estafurullah Muazzzez hanım’‘ dedim.

Muazzez hanım da o ışık saçan gözleri ve sevgi dolu sesi ile ‘ hayır hayır öyle ben 36 yaşımda üniveristeye başladım. 40 yaşında Üniversiteyi bitirdim. Ondan sonra hayata başladım ‘ dedi.

Bu söylediği beni o kadar çok etkiledi ki. Bunu söyleyen kişinin bütün dünyanın belgeseli çekmek, röportaj yapmak, onun kitaplarını Üniveristesinde okutmak için can attıldığı bir isim olması da bambaşka bir boyut.

Muazzez İlmiye Çığ Dünya’nın önde gelen 3 Sümerolog ‘un dan birtanesi. Aynı zamanda Sümerlerin Türklerin bir kolu olduğunu kanıtlayan kişi.

Sayısız kitabı, çalışmaları, tv programları ile bütün Dünya’ya ışık yaymayı misyon edinmiş, ulu bir isim.

Muazzam Muazzez İlmiye Çığ ‘ı yazmak ve anlatmak hiç bir yere sığmaz.

Daha sonra Muazzez Hanım ile ilgili daha da uzun yazmak istiyorum.

Lakin bu köşe yazımda son olarak söylemek istediğim, hala gözümün önünden gitmeyen bir sahne var.

Misafir ettikleri evlerinden Ayşegül ile birlikte ayrılırken, 103 yaşında ki Muazzzam Muazzez İlmiye Çığ beni kapıya kadar uğurlamakla kalmadı bizim arabamız gidene kadar 103 yaşında olmasına rağmen kapının önünde ayakta bekledi.

Benim gerçekten bittiğim birçok insanın egosunu ve biz ne yapıyoruz diye sorguladığım bir andı o...

Muazzam Muazzez İlmiye Çığ SENİ ÇOK SEVİYORUM...

SANA AŞIĞIM...

Sevginin Kaynağının Gücü Lütfen Muazzez İlmiye Çığ daha çok uzun yıllar bizlerle beraber olsun...

Sizi seven bir Can...