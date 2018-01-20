Kerimcan Durmaz iyi ki var... Samet Liçina ve Caner Çalışır iyi ki var...

Yaşadığımız bu dönemde Kerimcan Durmaz’ın ve arkadaşları Samet Liçina, Caner Çalışır’ın ünlü olmasından dolayı çok mutluyum.

Demet Akalın, Fatih Ürek, Nur Yerlitaş, Seda Sayan ve Seren Serengil gibi ünlülerin de Kerimcan Durmaz’ı desteklemeleri, yaşadığımız bu zaman için bence çok takdir edilmesi gereken bir durum.

Ayrımcılıkların, farklılıklara karşı düşmanlıkların arttığı ve bizim özümüze aslında ters olan, Osmanlı’da bile yaşanmamış kültürlerin övüldüğü bu dönemde farklılıkları desteklemeliyiz.

Kerimcan Durmaz’ın kararlı duruşu, kendini hiç saklamadan, iki yüzlü olmadan ve bizleri kandırmaya çalışmadan, hepimizin karşısında 24 saat konuşması bence çok etkileyici.

Türkiye’de cinsel tercihi bütün medya tarafından bilinen ama halkın karşısında apayrı bir gerçekliği sergileyerek kadınlarla kendini gösteren veya evlenen insanlar da olduğu için Kerimcan Durmaz’ın varlığı bence çok kıymetli.

LGBT topluluğunun çok büyük bir mücadele verdiği bu günlerde, Kerimcan Durmaz’ın bütün Türk halkına kendini sevdirerek, kendisi farkında mı bilmiyorum ama, yapmakta olduğu misyon çok değerli.

Son dönemde insanlar Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç gibi cesur, olduğu gibi konuşan ve yapmacıklıktan uzak insanlara yönelmeye başladılar. Artık hepimiz maskelerden, sahtelikten bıktık usandık. Ruhumuzu sıkan, özgürlüklerimizi kısıtlayan ve bir türlü dile dökemediğimiz düşünce biçimleri, kalıplar ve yargılardan kurtulmak istiyoruz.

Yaşadığımız astrolojik düzlem de tam olarak bizleri bu yönde ilerlememiz açısından itekliyor.

Ve istesekte istemesekte herşey değişecek! Dünya bilincinin özgürlük çanları çalıyor. Yeni bir dünya oluşmaya başladı ve bu yeni dünya tüm geçmiş kalıpları yıkıp geçecek.

Elbette Kerimcan Durmaz ‘ı bunlarla kısıtlamamak lazım.

Bir çok insan hakaret etti, nefret söylemlerinde bulundu, aşağıladı. Ne yapıyor ki dediler!

Lakin gerçek şu ki Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Caner Çalışır ve Danla Biliç gibi hor görülmeye çalışılan insanlar sosyal medya hesaplarından 24 saat müthiş bir performans sergiliyorlar.

Her gün, hem de her gün hiç durmadan performanslar sergiliyor, espiriler yapıyor, tiyatral sahneler gerçekleştiriyor ve devamlı yeni yeni konuları espirili bir şekilde, enerjilerini hiç düşürmeden kahkahalar içinde anlatıyorlar.

Bunun ne kadar zor birşey olduğunu ve ne kadar büyük bir emek, ne kadar geniş bir zaman gerektirdiğini düşünebiliyor musunuz?

Farklılıklara açık olmayan, hayattan şikayet etmek, devleti suçlamak ve kendi bildiği güvenlik alanının dışına çıkmamakla meşgul pek çok insan, elbette bu olanları anlayamayabiliyor.

Bostancı gösteri merkezinde Kerimcan Durmaz’ın gösterisi bir çok insana güzel bir cevap oldu bence.

Muazzez Abacı açıkcası benim ailemin çok sevdiği, benim de çok saygı duyduğum bir isim. Duyduğum dedikodulara göre gerçekte biletler satılmadığı için konseri iptal edilmiş diyorlar. Yoksa, bunca yıl o kadar ünlü gay ses sanatçısı ile sahneye çıkmış bir insan neden Kerimcan Durmaz’ın olduğu yerde sahneye çıkmak istemesin?

Duyduğum zaman Muazzez Abacı gibi Türkiye’nin çok değerli isimlerinden bir tanesinin bu hareketi bana ilginç geldi. Yanlış birşey yazdı isem de kendisinden özür dilerim. Ama ortalıkta dolaşan laflar bunlar açıkçası.

Özetle, Kerimcan Durmaz 24 saat çalışıyor. Sosyal medyasından her an insanlara yeni yeni performanslar sergiliyor, bir taraftan medyaya yetişiyor, diğer taraftan DJ’lik yapıyor ve çevresindeki herkes onu çok seviyor.

Doğruyu söylemek gerekirse sayısız ünlü ismin karakterlerine dair korkunç bilgiler duydum ama şu ana kadar tek bir kişiden bile Kerimcan ile ilgili bir tanecik olumsuz şey duymadım.

Kerimcan Durmaz, dilerim başarın yüzlerce yıl sürsün ve dilerim bütün dünyada ünlü bir isim olursun.

Zaten bütün Dünya’da ünlü bir isim olunca, senin arkandan konuşan, kötüleyenler bile birden seni çok sever ve yaklaşırlar. Bazı gerçekleri de söylemekten kaçınmamak lazım.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen farklılıklar ile kolaylıkla sonsuz barış içinde olmamı sağla...

Sizi seven bir Can...