Kasım 2017 enerjisi: Astroloji

Bildiğiniz gibi her ay o ayın enerjisi, yani vedik astrolojik etkilerinden ve o aya dair öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum.

Daha önceki aylarda yazdıklarım bir bir gerçekleştikleri için çoğu insan devamlı bana bir sonraki ayın enerjisini büyük heyecan ile soruyorlar.

Önümüzdeki dönem Satürn, Türkiye’nin vedik astrolojiye göre 7. evine geldiği için, yani ilişkiler evine, özellikle önümüzdeki üç senelik dönem dış ilişkiler, komşularımız ve Türkiye’nin ortakları anlamında bazı zorluklar yaşanabileceğini gösteriyor.

Tabi sadece zorluk değil, aynı zamanda çok önemli değişim dönüşümlerin olacağı, ortaklıkların ve anlaşmaların yenileneceği bir dönem.

Bu dönem içinde pek çok ülke ile sorunlar yaşayabiliriz lakin bunların hepsi bizim için son derece öğretici ve güçlendirici olacaktır. Çünkü Türkiye’nin haritasında Satürn en güçlü konumunda ve bu konum Türkiye’nin yaşı ilerledikçe çok daha fazla güçleneceğini ve Dünya’nın öğretmen ülkesi olacağını gösteriyor.

Vedik astrolojiye göre, Kasım ayının 20’sine kadar Satürn yay burcunun ilk derecelerinde olacak ve bunun da çok önemli bir anlamı var. Satürn su burçlarının son derecelerinde ve ateş burçlarının ilk derecelerinde olduğu zaman boğulma ve zorlayıcı bir etki yaratıyor.

Tabi özellikle Satürn Akrep burcunun son derecelerinde olduğu zaman akrebin kuyruğunu tuttuğu ve akrep zehrini boşalttığı için, en zor dönemlerden birini ortaya çıkartıyor.

Artık Satürn Akrep burcundan çıktığı için bu dönemi atlattık. Şimdi Yay burcunun ilk derecelerinde ve biraz zorlayıcı bir etkisi var.

Lakin size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bunu her daim kulağınıza küpe edin; astrolojik etkiler her ne olursa olsun, her daim sizin bakış açınız, olaylardan öğrenmek istemeniz ve yaşamın size verdiği mesajlara bakarak mucizeler yaşayabilirsiniz.

Hatta bütün bunlarla beraber en zor dönemleri bile, sizin için en iyi dönemlere dönüştürebilirsiniz.

Mars bu ay Başak burcunda olduğu için bol bol sağlıklı ve size vitamin verecek yiyecekler ile beslenmeyi unutmayın.

Bu, Kasım ayında çok sayıda insanın grip olacağı ve hastalıkların ortaya çıkacağı bir ay olduğunu da gösteriyor. Ekim’in ortasında başlayan etki Kasım sonuna kadar devam edecek. O yüzden bu yeni dönemde aileler birbirlerine daha düşkün hale gelecekler. Siz de ailenizde değişim ve dönüşümler görmeye başlayabilirsiniz.

Kasım ayı ile ilgili size söylemek istediğim en önemli şeylerden bir tanesi de 14 Kasım 2017 tarihinde Merkür’ün gölgesinin başlayacağı. Ve 29’unda yoğun gölgeye giriyor, ardından da 2 ve 3 Aralık tarihinde Merkür durma konumunda olacak. Bu Merkür’ün en güçlü konumudur. Ve 4 Aralık’ta ters dönmeye başlayacak... Aralık ayını özel olarak daha sonra anlatacağım.

Bu dönemin farkında olun ve özellikle bu dönemde yeni şeylere başlamayın, imza atmayın, karar vermeyin. Merkür’ün gölge dönemi ve ters dönüşü içe dönüş, kendini şifalandırma, bilinç altı çalışması, yenilenme, araştırma, sorgulama, yarım kalan işleri tamamlama ve özellikle şu ana kadar ertelediğiniz şeyleri yapmanız için muhteşem bir dönemdir.

Özellikle 9 ve 25 Kasım tarihleri arasında çok büyük yeniliklerin haberlerini alabiliriz. Hatta bizi şok edecek haberler alabiliriz. Çok sayıda şey değişebilir. Bunun hem bütün Dünya’da toplumsal olarak hem de aynı zamanda bizlerin hayatında bireysel olarak görülebilir. Tabi bireysel haritalarınıza göre her şey değişebilir.

Bu ay özellikle bazı hastalıkların şifalarının ortaya çıktığını duyabiliriz ya da bu ay ortaya çıkacaktır ve ileri bir dönemde duyarız. Ölümsüzlüğün çok yakında keşfedileceğine inanıyorum. Şu ana kadar belki de keşfedilmiştir ama bizim haberimiz olmayabilir.

Hepinizin farkında olması açısından çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Ağustos 2017 tarihinde olan Güneş tutulmasının gerçekleri ortaya çıkartma etkisi 3 sene sürecek. O yüzden kademeli olacak, özellikle güneş tutulmasına yakın bu dönemlerde bir çok gerçek, gizli kalmış pek çok şey ortaya çıkmaya devam edecek.

Türkiye ve tüm Dünya’daki sırlar, yıllarca kapalı kalmış, üstü örtülmüş pek çok konu adım adım ortaya çıkacak.

Son olarak, bu kış çok soğuk ve fırtınalı olacak. Çok soğuk ve fırtınalı hava şartlarına hazırlanın...

Sevginin kaynağı, lütfen benim bütün bu süreç boyunca dengede ve sevgiden var olmamı ve hayallerimin ötesinde mutluluklar yaşamamı sağla.

Sizi seven bir Can...