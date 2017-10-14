John of God’da Farkındalıklar 4

Hayatın içinde her an birbirinden farklı deneyimlerin içinden geçiyoruz.

Bu deneyimleri yaşarken bazen çok agresif bazense sevgi dolu olabiliyoruz.

Aslında her bir deneyim ve karşımıza çıkan her bir yaşam tecrübesi bizlerin gelişimi için büyük bir hediye.

Bu hediyeleri bazı insanlar alabiliyor, bazı insanlar ise alamıyor.

Peki yaşam hediyelerini neye göre insanlara veriyor ya da vermiyor?

Bu soruyu cok sordum ve müthiş cevaplar aldım.

Lakin alınan cevaplar biz insanlık icin yeterli olmayabiliyor.

İlla ki yaşam bizi onun içinden geçirecek ki tam olarak anlayabilelim.

Bu hafta gerçekten inanamayacağınız, hatta şok olacağınız deneyimler yaşadım.

Ve bu deneyimler sonucunda anlatacağım o kadar çok şey var ki bir kütüphane dolusu kitabı çok rahat yazarım sonra da ikinci kütüphaneyi dolduracak kitapları yazmaya devam ederim.

Önümüzdeki hafta İstanbul’da olduğum zaman oturup sizlerle bu haftamı paylaşmaya karar verdim.

Sizlere de bu yazımda özellikle söylemek istediğim bir şey var.

Lütfen karşınıza çıkan her deneyimin, sizin onun içinden geçerken olduğunuz bilinç halinin, sevgide kalmanızın, mucizelere inanmanızın önemi anlamanız ve bunun hediyesi benim için nedir diye sormanız ile beraber hayatınıza inanılmaz hediyelerin geleceğinin farkında olun.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen hayallerimin ötesinde hediyeleri yaşamın bana vermesine yardım et.

Sizi seven bir Can...