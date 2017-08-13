John of God'da Farkındalıklar 3

Buraya her geldiğimde sayısız farkındalıklar ve değişimler yaşıyorum.

Cuma günü, hayatın içinde insanların görünmek ve kendilerini özel hissetmek için verdikleri mücadelenin nasıl bir tuzak olduğunu çok daha net görmeye başladım.

Elbette milyonlara hitap etmek isteyebilirsin ama bunu kendin olarak yapmalısın...

Seni insanlar sen olduğun için sevmeli...

Bir çok insan sevilmek, görülmek için gerçekte kendi özleri ve hayatlarında olmaları gereken akıştan tamamen farklı pek çok şeye dahil oluyorlar.

Maddi hayatlarının devam ediş şekilleri bile, anne ve babalarının veya arkadaş çevrelerinin işleyiş biçimine dahil olacak şekilde gelişiyor.

Bazı insanlar bilinç altlarında sevgillieri olursa arkadaşları ile eskisi gibi ilişki kuramayacakları veya annelerinden ayrılacakları için sevgili olmuyorlar.

Bir çok meditasyon grubu, öğreti, din, tarikat, yoga adı altında oluşan sistemlerin içine dahil olan insanlar, kendilerini hiç bir yere ait hissetmedikleri ve kendi aileleri, özleri ile olan sorunlarından dolayı başka bir yere ait olma çabası içindeler. Orada öğrendikleri kuralları sanki 100 yıldır ordaymış gibi çevresindeki herkese göstermeye çalışarak kendilerini önemli ve oraya ait hissettirmeye çalışıyorlar.

İnsanlar bazı güçleri elde etmek için kendi özlerinden, inançlarından vazgeçebiliyor hatta mutlu oldukları hayat biçimine ters yaşamlara geçebiliyorlar.

Sonuç ne oluyor ? Elbette hüsran...

İnsanın ilk önce kendini keşfetmesi ve yaşamda akışın ondan ne istediğini nerede mutlu olduğunu ve nerede vicdanı rahat bir şekilde etrafına ışık saçtığını keşfetmesi gerekir.

O yüzden numeroloji, astroloji, meditasyon, psikodinamik, psikoterapi, aile dizimi, inzivalar, yazmak, içgörü, rüyalar ile çalışmak çok önemli. Ve şunu bilin bu süreç yıllar alacak.

Öyle hemen vazgeçmeyin, yıllarınızı hayatınız içinde kendinize harcayın ki sonra rahat edin.

John of God 'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi kesinlikle ayrım yapmıyor. Hiç bir dini yanı yok, tüm dinlere çok saygılı, insanları ayırmıyor, hiç bir şekilde bir sistem kurmuyor, kendini asla ve asla üstün tutmuyor. “Ben bir çiftçiyim” diyor ve “ben hiç birşey yapmıyorum, her şeyi yapan Tanrıdır” diyor. Bunlar gerçekten çok önemli etkenler...

Egosuzluğun şifasını ve mucizelerini günden güne daha iyi anlamaya başlıyorum...

Sevginin kaynağı lütfen kolaylıkla kendi içimdeki sevgiyi bütün yaşamımda yaşamamı sağla. Lütfen...

Sizi seven bir Can...