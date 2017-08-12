John of God'da Farkındalıklar 2

Burası kristal madenin üzerine kurulmuş enerjisel bir merkez olduğu için insana çok farklı bir deneyim yaşattığını her seferinde farklı şekillerde görüyorum.

Adeta kafanızdan geçen her şeyi bütün kasaba dinliyor ve size geri cevap veriyor.

Rüyalar ve farkındalıklar çok daha hızlı bir gelişme içinde ilerliyor.

Bunun elbette pek çok farklı nedenleri olmasına rağmen buradaki insanların buna inanması ve buradaki bilincin mucizeler doğrultusunda olması ile de çok paralel olduğunu fark ediyorum.

Aslında bizler de her gittiğimiz alanın, şehrin, mahallenin ve hatta o binanın enerjisi ve bilinci ile bağlantıya geçiyoruz.

Bazen yaşadığınız şehrin içinde ya da ülkede içsel olarak bir korku veya farklı düşünce biçimleri içinizde uyanir.

Çevrenizdeki insanlara “bugünlerde kendimi bir acayip hissediyorum, içimde bir huzursuzluk var, bu sabah çok kötü uyandım” gibi cümleler kurarken kendinizi bulabilirsiniz.

Aslında neden öyle olduğuna dair anlam veremediğiniz duygu, düşünce ve hisler belki de size ait değildir.

Bu farkındalığa ulaştığınız zaman gerçekten müthiş bir özgürleşme yaşayabilir ve böylelikle o duygu, düşünce ve hisleri görmeniz ile beraber hayatınızda ortaya çıkan rahatsızlıklar, sorun, sıkıntı, maddi ve manevi sorunlar gibi birçok etkenden özgürleşebilirsiniz.

Tabi her şey adım adım inanç ile ve farkındalıklarla gelişiyor.

Diğer bir önemli nokta da yargılamalarımız. Ülkemizi ve yaşadığımız bölgeyi yargıladıkça onun yaşadığı deneyimi daha fazla hayatımıza çekiyoruz.

O yüzden başkaları ile konuşurken ne söylediğimize ve kendi kafamızın içinden geçen düşüncelere, duygulara ve hislere özen gösterelim. Onların farkına varalım ve onların yerine pozitif ve daha olumlu düşüncelere, duygulara ve hislere yer verelim.

Bakalım kendimizi pozitife yöneltmemiz ile nasıl mucizeler ortaya çıkıyor?

Bunun beraberinde bu farkındalıklar ile beraber yaşadığınız alanların enerjisinin farkına varmanızı ve sizi nasıl etkilediklerini gözlemlemenizi tavsiye ederim.

Ve hatta kendinizi yenilemeniz gereken dönemlerinizde yada hayatınızdan mutlu olmadığınızı fark etmeniz ile daha hızlı ve kolaylıkla değişmeniz için hangi alan ve toprakların size iyi geleceğine bakmanızı tavsiye ediyorum.

Son olarak ta her nerede olursanız olun kendinizi sevin, yaşamı sevin, affedin, kabullenin, doğada zaman geçirin, hayvanları sevin, iyilik yapın, feng shui yapın, düşünce gücüne inanın ve uygulayın. Evrenle konuşun, sözcüklerin gücüne inanın ve uygulayın. Sevgiyi yükseltin ve kendinizi şifaya, mucizelere açın...

Mucizeler her yerde...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana mutluluk ve doyum içinde olacağım mucizelerini yaşat.

Sizi seven bir Can...