İnsanlara saygı duymanın gücü

Hayatımızın içinde birbirimize saygı duymamız gerektiğini gerçek anlamı ile unutuyoruz.

Bugün bir yere ulaşmak üzere taksi’ye bindim. Taksici etrafına adeta öfke saçar bir durumdaydı.

Küfürler, çevresine hakaretler, başkalarını yargılamalar ve adeta bir vahşet yaşıyordu.

İçimden bir an arabadan mı insem, yoksa bu durumu değiştirsem mi dedim. Ve kaçarsam kaçtığım için devamlı aynı şeyin karşıma çıkacağının bilincinde değiştirmeyi ve bu durumu aşmayı seçtim.

Çünkü hangi durumdan kaçarsanız kaçın, ta ki siz onu aşana kadar karşınıza çıkmaya devam edecektir.

Bu durumu aşmak adına enerjimi yükselttim, sevgide merkezlendim, etrafımızı da pespembe bir sevgi ışığı ile doldurduğumu hayal ederek hemen memleketini sordum, ardından orada ki güzelliklere ve pozitif yanlarına yönlendirdim.

Onun var oluşundaki güzelliklere odaklandım ve inanamazsınız bir kaç dakika içinde karşımdaki korkunç görünümlü kişi bambaşka bir şekil aldı.

Gülmeye başladı ve güzel şeyler söylemeye başladı. Yaptığım şey güzellikleri ortaya çıkarmaktı.

Eğer onun var oluşuna, deneyimine, kendince seçimlerine saygı duymasam ve onu öyle olduğu için yargılasam kendimi o sisteme çekmekten başka bir şey yapmamış olurdum.

Başka bir şekilde ben de onun gibi kendimi öfkeye ve nefrete bırakarak onunla beraber, onu destekleyerek olumsuz konuşsam yine aynı sistemin içine girmiş olurdum.

Sempati kurup tamamen haklı görür, onun için üzülürsem, müthiş bir ego yapmış, onun varoluşun bir parçası olduğunu ve sonsuz seçim gücüne sahip olduğu farkındalığından koparak kendi farkındalığımı yitirmiş olurdum.

O yüzden karşımdaki insanın seçimlerine, deneyimine saygı duyarak olayı pozitife çevirmeyi seçtim.

Hayatın içinde sizin de karşınıza pek çok ciddi sorunlar yaşayan, mağdur olduğunu, kurban olduğunu anlatan ve uzun uzun hikayeler anlatarak sizi aslında istismar eden insanlara karşı içinizden aşağıdaki cümleleri söyleyebilirsiniz.

Senin seçimine ve deneyimine saygı duyuyorum.

Senin deneyimin senin deneyimin. Benim deneyimim benim deneyimim.

Bu karşıma çıktı ise bunun bana hediyesi ve katkısı nedir?

Bu karşımdaki durum karşısında kendi hayatımdaki herşey için yaşama daha fazla şükran duyuyorum.

Bu cümlelerle beraber olumsuz etkilenmez, tam tersine karşınıza çıkan her ne olursa olsun sizi olumlu etkilemesini sağlayabilirsiniz.

Sevginin kaynağının gücü, seni kalbime ve tüm bedenime davet ediyorum.

Sizi seven bir Can...