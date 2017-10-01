Hiç kimse mükemmel değil: Büyük farkındalık

Uzun zamandır çevremde pek çok kişiden iyi diye düşündükleri veya çok iyi dostları olan insanlar tarafından nasıl kötülüklere maruz kaldıklarına dair yorumlar alıyorum.

Benimde üstünde düşündüğüm bir konudur bu. Birisinin çok iyi olduğunu düşünürsünüz ve bir gün o insanın bambaşka bir yüzünü görüverirsiniz.

Neden böyle oluyor? Burada fark edilmesi gereken nedir?

Tabi özellikle bu dönem bütün bunların ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi astrolojik olarak 21 Ağustos 2017’deki Güneş tutulmasının etkisi. Bu öyle bir etki ki daha 3 yıl etkisi devam edecek.

Gel gelelim, bu konu ile ilgili çalışırken inanılmaz bir farkındalık yaşadım. Hani böyle aaaaa dediğiniz, çok derin bir anlayış yaşadığınız anlar vardır ya... Onlardan birini yaşadım ve adeta bir anda zihnimde yeni yıldızlar parlamaya başladı.

Bizler genel olarak insanlar ile olan ilişkilerimizin üzerine onlar için “çok harika bir insan, çok iyi bir insan, ona sonuna kadar güvenirim, asla bana kötülük yapmaz, asla yalan söylemez, çok dürüst, çok namuslu, çok düzgün birisi, benim kardeşim gibi, ailemden çok ona güvenirim” gibi çeşitli sözler söylüyoruz.

Elbette ki hepimizin hayatında böyle insanlar vardır. Lakin biz bir kişinin tamamen söylediğimiz gibi iyi bir insan olduğunu düşünürsek ve onun ufak veya büyük bir hatasını gördüğümüzde hayal kırıklığına uğradığımız zaman, aslında karşımızdaki kişinin bütünün bir parçası olma potansiyelini göz ardı etmiş oluyoruz.

Ne demek istediğimi anlayabilmeniz için daha fazla açayım. Biz karşımızdaki kişiyi kendi kafamızda sadece çok iyi olarak düşündüğümüz zaman ve onun öyle olduğunu söylediğimizde onu kısıtlıyoruz. Çünkü bir insan iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel ve çirkin, özetle herşeydir ve sonsuz bir potansiyele sahiptir.

Hiçbir insanoğlu mükemmel değildir. Herkesin kendince karanlık ve aydınlık bir yanı vardır. Bazı insanlarda karanlık bazı insanlarda aydınlık daha baskındır. Ama hiçbirisi saf karanlık veya saf aydınlık değildir.

Özetle insan bütünsel bir varoluş. Her bir insanın her şey olma potansiyeli var. Lakin biz bir kişinin sadece aydınlık tarafını ve iyi yönlerini görmek istediğimiz zaman yaşam bir şekilde o kişinin karanlık tarafını da yüzümüze çarpar.

İyi ve mükemmel olmasının yoğun bir şekilde beklenildiği ünlü ve göz önünde ki insanların da öyle olmadıklarını tüm insanlığın anlaması için her daim yaşam derslerini vermeye devam edecektir.

Eğer hiç kimsenin mükemmel olmadığı gerçeğini ve herkesin iyi ve kötü yanlarının olduğu gerçekliğini olduğu gibi kabullenirsek, hayatımız ciddi anlamda çok daha fazla rahatlayabilir.

Bugünden itibaren hayatınızdaki her bir insanı düşünerek “Senin iyi ve kötü yanlarını, karanlığını ve aydınlığını, mükemmel olmadığını görüyor, seni olduğun gibi kabul ediyorum” diyebilirsiniz. Bu sizi gerçek anlamı ile rahatlatacaktır.

Ve artık karşınıza çıkan insanlara, yeni tanıştığınız kişilere hatta eski tanıdıklarınıza “sen çok iyi bir insansın, sen bir meleksin, bu insandan asla bana zarar gelmez” gibi cümleleri kullandığınızda, kişinin üzerinde bir baskı yarratığınızın farkında olun.

Çünkü her kullandığınız cümlede ve her düşünce kalıbınız ile yaşam size dualitenin içinde yaşadığınızı ve aydınlanmanız gerektiğini gösterecektir.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen kalbimi ve zihnimi aydınlat...

Sizi seven bir Can...