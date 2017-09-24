Haz almaktan suçluluk duymayın

Hayatımızın içinde aslında belki de farkında olmadan hepimizin bilinç altımızda inanılmaz bir sistem işliyor.

Devamlı dünyanın dört bir tarafından gelen haberler bizlerin vicdan mekanizmamiz üstünde çalışıyor. Gazetelerdeki mağdur ve kurban durumundaki insanlar, ana haber bültenlerinde açlık sınırındaki aileler, Dünya basınındaki Dünya’nın dört bir yanında ve özellikle Afrika’daki açlık ve sefalet içindeki insanların varlığı, komşu ülkelerimizde savaşı yaşayan kan, dehşet ve vahşet içinde her gün ölümü ve işkenceyi yaşayan insanların ve toplumların varlığının tüm bilgisi...

Geçmiş atalarımızın bu toprakları elde etmek, şu an bizim konfor ve rahatlık içinde yaşamamız için büyük zorluklar yaşamış olmaları...

Ailemizdeki insanların yaşadıkları acılar ve zorluklar, arkadaşlarımızın yaşadıkları binbir türlü keder ve üzüntü...

Türkülerde ve şarkılarda işlenen bütün ızdıraplar...

Şiirlerde anlatılan tüm acılar...

Romanlarda yansıtılan korku ve gerilim...

Tarih kitaplarındaki hayallerimizin ötesinde yaşanmışlıklar ve bir çok şey...

Bizlerin gerçek anlamı ile hayattan, yemekten, sevmekten, sevilmekten, dokunmaktan, sarılmaktan, konuşmaktan, içmekten, koklamaktan, duymaktan, dinlemekten, hissetmekten, anlamaktan ve algılamaktan haz almamıza engel olabiliyor.

Lakin biz bunun farkina varırsak her şey değişebilir.

Gökyüzüne bakarken içiniz neşeyle, bir kediyi görmenizle kalbiniz sevgiyle, ağzınıza aldığınız bir çikolata sizi kendinizden geçiren bir hazla dolmanıza sebep olabilir.

Bunun için neler mümkün?

Bu konuyu uzun uzadıya yazmak istiyorum... Sizlerinde sorularınızı bekliyorum. Bunun üstünde düşünün.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen hayallerimin ötesinde haz alarak yaşamamı sağla...

Sizi seven bir Can...