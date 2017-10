Hacklendim ve Altın Kelebek ödüllerinde adayım

Dün yazmış olduğum Hacklenme hikayemin ardından özellikle şunu söylemek istiyorum. Her ne yaşarsanız yaşayın veya hangi durumda olursanız olun sevgide kaldığınız zaman yaşam sizin bu yaptığınızı görüyor ve size o an hediyelerini vermeye başlıyor.

Benim hesabımın hacklenmesinin ardından, ertesi sabah, daha hesabımı geri alamadığım ve heyacanla geri almayı beklediğim sırada birden bir baktım bana bir beyefendiden bir e-mail geldi. Email de ‘ki’ eklerinde ve bazı yazımlarda hatalar yaptığımı, balık yememi tavsiye ettiğini böylelikle zekamın açılabileceğine dair bir e-mail yazmış. Aynı anda bu yazdığı yazıyı bir baktım Facebook’da bir bir gruptaki paylaşımımın altına açık alana koymuş.

Ben de o an durdum ve kendime ne olursa olsun sevginin merkezinde olmalıyım dedim. Çünkü insanlar kendi hayatlarının içinde, birbirinden alakasız durumlardan dolayı yaşadıkları gerginlikler nedeni ile çok sudan sebeplerden inanılmaz saldırgan ve agresif olabiliyor, öfkelerini çok yanlış yönlendirebiliyorlar.

O sırada ben hiçte hoş bir durumun içinde olmamama rağmen sevgide merkezlenmeyi seçtim.

Ve bu beyefediye bir e-mail yazdım. Yazdığım e-mailin arkasından kendisi benden özür diledi ve çok pozitif bir yaklaşımda bulundu. Yaptığı ile ilgili farkındalık yaşadı. Ve arkadaş olduk.

Sevgi dünyanın en güzel şeylerinden biri... Her daim sevgiyi seçmek belki de yaşamın gizli anahtarlarından biri...

Bu e-mail olayının arkasından bir televizyon kanalından telefon geldi ve beni bir programa davet ettiler. Oraya gittim. Her ne kadar zor bir durumun içinde olsamda yaşamımın akışını durdurmadım. Çünkü bazı insanlar morallerini bozan bir şey olunca adeta dünya durmalı gibi hareket edebiliyorlar.

Ve televizyon programından çıkmamımın ardından Instagram’dan güzel haber geldi...

Akşam da muhteşem bir meditasyon yaptık... Yaşama karşı inanılmaz minnettarlık duydum. Instagram hesabımın ve bütün sosyal medya hesaplarımın değerinin farkında olmadığımı anladım.

Ve bundan sonra çok daha fazla paylaşım yapmaya karar verdim.

Ertesi sabah uyandım ve mucizevi bir haber geldi! Altın Kelebek ödüllerinde beni “EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER” listelerine alarak aday göstermişler. İnternette kendimi o listede gördüğüm zaman duyduğum mutluluk beni uçurdu. Birden kendimi bütün evrenle bir hissettim, içimden tüm dünyaya doğru bir sevgi şelalesi akıyor, tüm kaslarım gevşemiş, gözlerimin parıltısını kendim bile hissedebiliyordum. Dans ettim, arkadaşımla kutladık, tüm sevdiklerim ve beni sevenler ile paylaştım.

Tüm yakınlarıma duyurdum, herkes çok sevindi ve beni kutladı. Bende gerçekten kendimi kutluyorum.

Atalarımızın dediği gibi, her gecenin bir gündüzü vardır. Tabi bazı insanlar kendini o kadar geceye kaptırıyor ki karanlık bir odanın içinde her daim gece olduğunu zannedebiliyor. Aslında o odanın kapısını, perdeleri açsa yaşamın ışıklarının her daim değiştiğini görecektir.

Yaşadığım bu olay bir kez daha bana gösterdi ki hayatın içinde kader dediğimiz bir şey de olsa, bizim onun içinde hangi tutumda kaldığımız, hangi yolları seçtiğimiz ve seçimlerimiz her şeyi belirliyor.

Yaşamın içinde öğretmenler de var, sınavlarda... Yaşam kendi başına bir okul. Olduğumuz bu evrenin içinde bizim dünyamız ilkokul mu? Orta okul mu? Lise mi ? Yoksa Üniveriste mi? Bilmiyorum, lakin bu işin masterının, doktorasının , profesörlüğünün ve hatta artık olmasa da Ordinaryusluğunun, belki de çok daha ilerisinin olduğunu biliyorum.

Biz neresinde olursak olalım, aydınlandığımız zaman belki de hepsinin ötesine geçeceğiz.

Lütfen sevginin dönüştüren ve mucizeler yaratan gücüne inanın...

Bazen de insan okadar sıkışıyor ki ben yapamıyorum, siz yapın diyerek teslim olduğu noktalar da oluyor. O zaman da gerçek anlamı ile akışa bırakmak, akışa güvenmek ve teslim olmak gerekiyor...

Aslında bu süreçte farkındalıktan her an kaçmak için ne kadar çok şey yaptığımızı ve farkındalıkla nasıl bir savaş verdiğimizi de gördüm. Bunu da sonraki yazılarımda sizlerle paylaşacağım. Üstünde biraz daha fazla içgörü ve farkındalık yaşarak size yazacağım.

Sevginin kaynağının gücü lütfen beni mutsuz eden, akışta neşe ile ilerlememe ve kendimi tamamen güvende hissetmeme engel olan herşeyi temizle ve etkisiz hale getir.

Sizi seven bir Can...