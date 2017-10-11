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Can Aydoğmuş

Can Aydoğmuş

canyaziyor@gmail.com

Geleceğin Nasıl Olacağı Öncesinde Bellidir

11 Ekim 2017

Sevgiyle hepinize merhaba...

Ben insanlarn düşüncelerinin ve hislerinin müthis bir yaratım gücünün olduğuna inanıyorum. 

 

Aslında bilinç altımızın, astrolojik haritamızın, aile alanından gelen bilgilerin bütünlüğünün farklı sonuçlarını yaşıyoruz. 

 

Bunu “Düşle İnan Yaşa” kitabımda uzun uzun anlatıyorum. 

 

Tabi bazı dönemlerin farklı enerjileri de bizi etkileyebiliyor.

 

Ve biz bir akışın içindeysek, o akış kendini öncesinde gösteriyor.

 

Eğer bir yere gitmeden önce hasta oluyorsanız, enerjiniz düşükse ve istemiyorsanız, gitmeden önce her şeyi tekrar ve tekrar kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.

 

Çünkü beden ilerlediğimiz yolda karşımıza çıkacak her şeyi frekanslar ile hisseder ve bilir. Ve böylelikle beden bizimle konuşmaya ve bize anlatamaya çalışır.

 

Mesela bazen zor bir durumun öncesinde kabuslar görmemiz, kendimizi kötü hissetmemiz, kalbimizin sıkışması, göğsümüzün daralması gibi bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bunların hepsi aslında evrensel akışın bizlere mesajlarıdır. 

 

Eş zamanlılık ta ayrıca önemli bir işarettir.

 

Bazı şeyler birbirine çok paralel ve eş zamanlı ilerler. Bunların hepsi çok önemli mesajlardır. 

 

Mesela kafanızdan bir soru geçiyordur. Ve bir arkadaşınız size o an o sorunun cevabını verir ya da onunla baglantılı bir şey anlatmaya başlar. Bunların hepsi yaşamın bizimle konuşmasıdır aslında. 

 

Yaşamın içinde ilerlerken, nasıl hissettiğinize, ne yapmak istediğinize ve nelerin olduğuna özellikle bakın. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. 

 

Siz yaşamı dinlemeye ve mesajlara algınızı açmaya başladıkça, mesajlar daha da net ve çok gelmeye başlar. 

 

Farkındalığınız arttıkça eş zamanlılıklar çoğalır. 

 

Sevginin kaynağının gücü lütfen farkındalığımı kolaylık ve neşe ile daha çok arttır... 

 

Sizi seven bir Can... 

 

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