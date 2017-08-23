Eylül 2017 kaderlerin değişim zamanı

Bu yazıyı yazmak için açıkcası Eylül ayını bekleyemedim. You Tube kanalımda da özel olarak Eylül ayındaki astrolojik hareketlerin nasıl kaderlerimizde önemli bir değişim yarattığını ve kimi nasıl etkilediğini anlatacağım.

Lakin ilk aşama olarak sizlerle bu önemli zaman ile ilgili paylaşmak istediklerim var.

Öncelikle Türkiye’nin astrolojik haritasına elbette baktım ve ne göreyim Jüpiter ülkemizin 5. evine giriyor. Ve bu 5. evde Güneş, Merkür, Saturn ve Venüs var. Yani muhteşem ötesi güzellikler bizleri bekliyor...

Yaklaşık yedi buçuk yıldır yaşadığımız pek çok şey şifalanacak. Ve ülkemiz için mutluluk saçan günler bizimle olacak.

Tabi 21 Ağustos’ta olan güneş tutulmasının devamında 3 ve 4 Eylül’deki bazı astrolojik açılarla beraber bütün karanlıklar aydınlanmaya devam edecek. Her geçen gün gerçekler daha da fazla ortaya çkmaya devam edecek. Öğreneceklerinize ve ortaya çıkanlara inanamayacak, şok geçirmeye devam edeceksiniz.

Gizli saklı hiçbirşey kalmayacak. Tabi bu olanlar bir kaç ay içinde olacak ama büyük boyutta sansasyonlar yaratacakları kesin.

Eylül ayında 18 ayda bir yer değiştiren kuzey ve güney ay düğümleri yer değiştiriyor. Bunlar herkesin kaderinde ve önümüzdeki 18 aylık sürecinde nelerin olacağının önemli bir kısmını belirliyor olacak.

Türkiye’nin haritasina baktığımız zaman özellikle finansal konular ile ilgili ülkemizin ciddi bir değişim sürecine girdiğini söyleyebiliriz.

27 Ekim’de eğer Saturn Türkiye’nin Ay’ı ve yükseleni ile karşı karşıya gelmeyecek olsaydı herşey toz pembe dans edin oynayın derdim. Ama bence yaşam böyle bir süreç... Bir taraftan iyilikler varken bir taraftan evrenin bize öğretmek istedikleri var.

Ülkelerde aslında bilinç olarak evrensel düzlemde birer öğrenim sürecindeler ve her birisi kendince farklı dönemlerden geçiyor. Eğer öğretisini almaz ise biraz dersler sertleşiyor, eğer direnirse daha da sert ve en son tamam sen yeni baştan başla diyebiliyor.

Lakin bizim ülke olarak öyle bir durumumuz yok. Bizim ülkemizin astroloji haritası gerçekten çok özel bir harita. Satürn gezegeni Türkiye’nin haritasında 30 yılda bir geldiği en yüksek konumunda. Bu ciddi anlamda hiç bir şeyin ama hiç bir şeyin bizi yıkamayacağını ve çok güçlü olduğumuzu gösteriyor.

Elbette evren isterse herşeyi yapar ama bizler bilinç olarak gelişim ve öğrenim içinde olmaya devam ettiğimiz sürece herşey günden güne daha da güzelleşmeye devam edecek...

Ve size şunu söylemek istiyorum bilinç olarak gelişir miyiz yada gelişmez miyiz diye endişe etmeye de gerek yok. Bu ülke öyle bir ülke ki insanın ermesi, evrimleşmesi ve bilinç olarak aşması için herşeyi her an yapıyor.

Bizler gerçek anlamda çok şanslıyız. Önümüzdeki dönem Jüpiter’in hareketi ile beraber şansımız kat ve kat artmaya devam edecek. Medya sektörü, yayın sektörü, şirketler, Türkiye’nin maden güçleri ve tüm kaynaklarımız çok daha fazla güçlenecek, gençlerimiz daha mutlu olacak. Uzun bir dönemdir yaşadığımız acılar yerini mutluluğa bırakacak ve toplum olarak zihnimiz şifalanacak.

Özgürleşeceğiz... Bu yaklaşık olarak 2 yıl süren çok güçlü bir etki. Bunlar kendini ilk 1 senelik süreçte yoğun olarak, sonraki 2. senede de göstermeye devam edecek.

27 Ekim’den iki buçuk sene sonra Satürn’ün süreci bitecek. Bir de 2000 yılından bu yana olan 20 yıllık Venüs sürecimiz 2020 yılında tamamlanacak. Sonra bambaşka bir döneme, GÜNEŞ dönemine gireceğiz. 2023 yılından itibaren de bütün Dünya’da Güneş gibi parlayacağız.

Sevginin kaynağının gücü seni hayatıma davet ediyorum. Lütfen tam anlamı ile sevgi içinde olabilmemi sağla...

Sizi seven bir Can...