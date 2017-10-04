Ekim 2017 enerjisi: Satürn Akrep'in kuyruğunu tutuyor ve Akrep zehrini akıtacak!

Bütün Dünya halâ 21 Ağustos’taki Güneş tutulmasının etkisini yaşıyor.

Çevremdeki herkes ortaya çıkan gerçekler ile birlikte çevrelerindeki insanların ve kendilerinin patlayan egolarından muzdarip durumda.

Güneş tutulması Arslan burcunda yani tam egonun kaynağında olduğu için, ciddi anlamda gerçeklerin ortaya çıktığı, arka arkaya sansasyonların patladığı bir zaman oldu. Bunu da daha önce ki yazılarımda belirtmiştim.

Eylül ayı ile ilgili yazdığım doğal afetler ve Dünya liderleri ile ilgili bütün söylediklerim ve daha pek çok şey bir bir gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor...

Bu önümüzdeki dönem ile ilgili de söyleyecek açıkçası çok şey var.

Yanlız en başta şunu söylemek istiyorum; Vedik Astrolojiye göre Saturn şu an Akrep burcunun son derecelerinden ilerliyor. Bunun anlamı da Saturn Akrep’in kuyruğunu tutuyor demek.

Saturn en son Akrep’in kuyruğunu tuttuğu zaman Çernobil felaketi olmuştu. Zaten bu yüzden son dönemlerde bütün Dünya’da büyük felaketler oldu.

2016 yılının da Türkiye için çok zor geçmesinin başlıca nedenlerinden bir tanesi buydu. Tabii Akrep’in son derecelerine doğru Mars ve Saturn‘ün buluşmasıda ayrı bir etken.

2016’da darbe girişiminin olacağı zamana dair, aylar hatta yıl öncesinden, sosyal medyamda o dönemin ne kadar zor ve büyük olaylar barındırdığını ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştim.

Sizi bu önümüzdeki dönem ile ilgili uyarmak istediğim başlıca şeylerden bir tanesi de bu kış gerçekten soğuk olacak. Ben soğuk havayı seven ve kışın çok mutlu olan bir insanım. Geçmişte ısı sistemi olmayan bir evde tir tir titremiş bir insan olarak, yine de kış aylarını seviyorum.

Lakin, özellikle 19 Ekim’den sonra bayağı fırtınalı soğuk, doğal afetli bir dönem yaşayabiliriz.

Şimdiden özellikle sokakta yaşayan evsiz insanlar ve sokak hayvanları için lütfen herkes elinden geleni yapsın. Başkalarının bir şeyler yapmasını, devletin bir şeyler yapmasını beklemeden, sizler çevreniz ile birlik beraberlik içinde, elbette belediye ve kurumlardan izin alınması gereken konular ile ilgili bütün izinleri alarak, yapabileceğiniz tüm yardım ve iyilikleri yapın.

Kendinizi ne kadar iyiliğe adarsanız, o kadar iyilikle karşılaşırsınız...

Bu ay 27 Ekim 2017 tarihinde Saturn Akrep’ten çıkarak Yay burcuna girecek.

O yüzden bu sürecin farkında olmak son derece sağlıklı olur.

Özellikle bu dönemde hayatınızda çok zor şeyler yaşamaya ve zorlanmaya başladı iseniz, şunu bilin ki 27 Ekim tarihinden sonra çok rahatlayacaksınız.

Çevremde çok sayıda Sadesati veya Saturn Karaka yaşayan insan var. Sadesati ve Saturn karakayı You Tube kanalımda anlatıyorum. Önümüzdeki dönem Saturn’un kimi nasıl etikileyeceğini de ev ev you tube kanalımda anlatacağım.

Sizlerle hem buradan hemde You Tube kanalımdan paylaşım içinde olmak ve bütün sorularınızı almak benim için çok değerli.

Bu dönemde eğer çok zor bir dönemin içinden geçiyorsanız siyah, mor, lacivert renklerden ve bu renklerde ki taşlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum.

Bir diğer tavsiyem de, Vedik Astroloji’de Sadesati ve saturn karaka yaşan insanlara en sık verilen reçete olacak: İhtiyacı olan insanlara yardım edin.

İhtiyacı olan ve zor durumda olan insanlara yardım edin dediğim zaman, insanların genel olarak akıllarına akrabaları geliyor. Elbette akrabalarınıza yardım etmeniz güzel bir şey, lakin gerçekten zor durumdaki insanları, köpekleri ve kedileri bularak onlara yardım etmeniz de evrene yapacağınız başka bir hizmettir.

Bu konu ile ilgili daha sonra uzun uzun yazmak istiyorum. Özetle şunu söyleyebiliriz; sevgi ile yardım edene, sevginin kaynağı da yardım eder.

Sevginin kaynağı seni kalbime ve zihnime davet ediyorum. Lütfen bana gerçek sevgiyi yaşat.

Sizi seven bir Can...