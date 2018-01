Dualarımız askerlerimiz ile... Zeytin dalı için duaların gücüne inanın...

Hayatım boyunca duaların mucizelerini hep yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum.

Yanlız şöyle bir gerçek var ki, hem haksızlık, kötülük, vicdansızlık, kıskançlık ve sevgiden uzakta hareketlerde bulunup hem de dua etmenin ne kadar etkili olacağına dair şüphelerim var.

İnsanlara ve hayvanlara vurmayan, acıtmayan, zarar vermeyen, çalmayan ve herkesin hakkını veren ellerin açıldığı zaman edilen dua bir başkadır...

Başkalarının kalbini kırmayan, kötü amaçlı yalanları söylemeyen, hakaret etmeyen, dedikodu yapmayan, insanların ve hayvanların iyiliği için konuşan ağızlardan çıkan dualar bambaşkadır...

Her şeydeki güzelliği, iyiliği ve sevgiyi görmeye çalışan gözlerin görmek istediği dualarıın tezahür edişi ayrı bir güzelliktedir.

Kalbinde gerçek sevgiyi yaşayan, içinden başkalarının iyiliğini isteyen, haset, şeytanilik, nefret ve kötü niyet, olmayan insanların kalplerinden geçen dualar öyle mucizelerle olur ki, bütün çevreleri şaşkınlık ile izler.

Yaşamın içinde hepimiz duaların, bedduaların, ah etmelerin, yapılan iyiliklerin, bizlerin ve atalarımızın yaşama katkılarının sonuçlarını yaşıyoruz.

Hiçbir şey boşuna olmamak ile birlikte, her şeyin iyi ve kötü zamanları vardır. Yaşam kendi ritmi ile insanlık için olduğu gibi ülkeler için de ilerliyor.

Askerlerimizin çıktığı bu yolda dualarımız ile onların yanında olmalıyız. Hepimiz vatanımız, dünyamız, hayvanlar, ailelerimiz ve tüm insanlık adına olabileceğimiz en yüksek katkıları yapmalıyız.

Ben gece gündüz elimden geldiği kadar çalışıyor ve üretiyorum. Her an çevremdeki tüm insanlara, doğa anamıza, hayvanlara, ilahi kaynağın, yüce yaratanın bana izin verdiği ölçüde katkıda bulunmaya çalışıyor ve her noktada şükrediyorum.

Her gün onlarca insandan yazılarım, youtube kanalım, kitaplarım sayesinde hayatlarının değiştiğine dair mesajlar ve e-postalar alırken, kesinlikle kendimi egoya bırakmadan, bundan daha iyisi nasıl olur diye sorarak, çalışmaya devam ediyor ve şükrediyorum.

Her gün, her an yaşama karşı minnet duyuyor ve şükretmeye devam ediyorum.

Bir tabak yemeğimin, kirada otursam da yaşadığım evimin, aldığım nefesin, sağlığımın, yanımda olan kedimin, koltuğumun yanı başımda yanan abajurun ışığı ve o ışık sayesinde imkanım olup alıp okuyabildiğim kitaplarım için şükrediyorum.

Şu an hepimiz kendi dertlerimizi bir kenara bırakarak bizlerin ve insanlığın adına mucadele eden askerlerimiz için dua etmeliyiz. Lütfen bugünlerde dua listenizin başında askerlerimiz olsun.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen tüm Türk Ulusunun atalarının sevgisinin gücü askerlerimiz ile olsun.

Sizi seven bir Can...