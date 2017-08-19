Demet Akalın’ı Gülben Ergen ile tanıyınca çok sevdim

DEMET AKALIN’A HAYRAN OLDUM...

Geçenlerde Gülben Ergen‘in Demet Akalın ile yaptığı röportajı okudum ve gerçekten çok etkilendim.

Gülben Ergen çocukluğumda çok severek izlediğim Dadı dizisindeki karakteri ile yıllar önce benim kalbimi kazanmıştı. Benim için yeri gerçekten ayrıdır ve ona karşı çocuksu bir sevgim var.

Açıkcası Demet Akalın’ın bir şarkısını söyle deseniz, söyleyemem ve Gülben Ergen ile yaptığı röportaja kadar hiç bir klibini izlememiştim.

Benim Türkiye’den dinlediğim isimler Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Sertap Erener gibi birkaç isim. Tabi Bülent Ersoy’un ve İbrahim Tatlıses’in sesine de çocukluğumdan bu yana hayranım. Sibel Can’ı hep çok sevdim hatta onunla İngiltere’de yaşadığım dönem karşılaşmayı çok istediğim gün birden karşılaşmamızı hiç unutamıyorum. Bir gün bu hikayeyi özel olarak anlatırım. Ebru Gündeş’in sesini de çok beğeniyorum ve sahnede seyretme şansım da olmuştu. Ebru Gündeş ciddi anlamda sahnede devleşiyor...

Tabi Barış Manço’nun yeri çok başka...

Elbete benim için bambaşka bir yeri olan, gerçek anlamda hayranlık duyduğum isim Zeki Müren. O benim için gerçek anlamda gökyüzündeki bir yıldız...

Tabi bunların içinde Dünya’daki 50 kontrtenordan bir tanesi olan ve “Kafası Karışık Kontrtenor” albümü ile beni kalbimden yakalayan Nuri Harun Ateş’i de unutmamak lazım, ona bayılıyorum. Defalarca dinlemeye gittim, sahnesi muhteşem.

Konumuza dönecek olursak, bence Demet Akalın ile Gülben Ergen’in yaptıkları röportaj herkese örnek olabilecek etkenler taşıyor.

Röportajın içinde Demet Akalın Sezen Aksu’nun evine gidince yerde oturmak ihtiyacı hissettmesi, Ajda Pekkan’nın önünde eğilmek istemesi ve Sertap Erener için “sanatçı o, ben şarkıcıyım” demesi gerçekten çok alçak gönüllü, egolarından özgür, insani değeri yüksek, sevgi dolu, derin ve çok farklı bir karakteri gösteriyor...

Gerçekten hayran kaldım diyebilirim. Artık, olduğumuz dönem içinde hepimizin bu farkındalığa ve bakış açısına ihtiyacımız var.

Bu röportajın ardından Demet Akalın’ın kliplerini seyrettim ve pek çok şarkısını dinledim. Gerçekten çok beğendim. Büyük emek ve özveri ile her birisinin birer sanat eseri gibi işlendiği çok belli...

O röportajın arkasından sosyal medyamdan da Demet Akalın’ı takip etmeye başladım. Tavırları, samimi tutumu, rahatlığı, kendisi olması ve tüm doğallığı ile bence bambaşka bir profil çiziyor. Ego yapmadan kendini üstün bir konumda tutmaya çalışmadan sosyal medyada rahatça her yere yazması beni çok etkiledi.

Röportajın başlığı “Sultan Baba Türbesinden dilediğim evi aldım” benim zaten röportajı en başta okumama neden oldu. Malum biliyorsunuz, “Aşka Yürü - Evliyalar ve Yücelerle Yaşamak” ilk kitabım.

Demet Akalın ‘ın kendi yaşamını açıklık ile yaşayarak ortaya koymasını eleştiren pek çok sayıda insan var. Bazı insanlar bundan rahatsız oluyor.

Peki neden Türkiye’nin birçok holding sahibinin yaşamları insanları rahatsız etmiyor da, özellikle Demet Akalın’ın rahatsız ediyor. Çünkü göz önünde olan Demet Akalın.

Göz önünde olmayan ama Demet Akalın’dan binlerce kat lüks yaşayan Türkiye’de çok sayıda insan var. Onların da sosyal medyalarına baksanız özel uçaklarının, teknelerinin, jetlerinin, yalılarının ve çok daha fazlasının olduğunu göreceksiniz.

Bence zaten en önemli nokta burada başka insanların mutluluğu, lüks yaşamı kimseyi rahatsız etmemeli. Eğer rahatsız ediyorsa bu yokluk bilinci anlamına gelir. Kıskankançlık duygusu tam anlamı ile yokluk bilincidir. Başkasının sahip olduğundan rahatsız olmak, bizim ona sahip olamama duygumuzu çok daha fazla arttırır ve sonunda yokluk bilincinde yaşamaya devam edersiniz.

Lakin karşımızdaki kişinin iyi durumda olması ve sahip olduklarına sevindiğimiz zaman kat ve katı aynı şekilde bize akmaya ve gelmeye devam eder. Çünkü o noktada varlığı kınamayız, varlığı kutlarız...

Ben zaten öyleyim ve öyle yaparım demeyin ve kendi düşünce ve duygularınızı daha çok gözlemleyin. Çok sayıda insanın iç görü yapma becerisi yaşam akışı içinde gelişmeyebiliyor.

Emeği ile ünlü olan, kendi hayatlarında şöhret ile zengiliği yaşayan insanlara çok saygı duyuyorum. Çünkü kim ne derse desin bunun çok büyük emek, özveri ve erdem gerektirdiğini biliyorum.

Bir de o gücü elde ettikten sonra o noktada durmak herkes için kolay bir şey değil. O yüzden ünlü olan ve olduğu konumda uzun süreler kalmaya devam eden insanlara ayrı bir saygım var.

Elbette tüm insanlığa saygım var, yanlız bu insanlardan da öğrenecek çok şey var.

DEMET AKALIN’INA MESAJ: Demet Akalın Seni Seviyorum...

Sizi seven bir Can...