Çıkmazların Duvarları da Yıkılır..

Çevremde o kadar çok insandan zorluklar yaşadıklarını duyuyorum ki anlatamam... Saymakla bitmez. Çoğu insan adeta boğulduğunu söylüyor.

Bunun bir çok nedeni var ama bu dönem için en önemlisi Satürn'ün vedik astrolojiye göre Akrep burcunun son derecesinde olmasından kaynaklanıyor.

Satürn Akrep burcunun son derecesinde özellikle boğulma etkisi yaratıyor.

Bu 27 Ekim’de bitiyor ama şimdi size daha genel bir konudan bahsedecegim.

Satürn’ün etkilerinden You Tube kanalımda geniş olarak ve daha önceki hurriyet.com.tr yazılarımda bahsetmiştim. Lakin özellikle şunu söylemeyi çok istiyorum her çıkmazın bir çıkışı vardır aslında. Bazen de çıkmaz sokağın sonundaki duvarı yıkmak gerekebilir. Ve yıkılmaz dediğiniz o duvardan geriye bir toz tanesi bile kalmaz.

Nice geçilemez denilen kale surları geçilmiş, asla yıkılmaz denilen imparatorluklardan tarih sayfalarındaki bilgilerden başka bir şey kalmamıştır. Hatta öyle ki bazı uygarlıklar günümüzdeki tarih kitaplarında bile yok.

Sonuç olarak her şey geçilir ve her şey yıkılır.

Bu duvarı yıkmak aslında bizim kendi içimizdeki çıkmazların duvarlarını yıkmaktır.

Her şeyin bir zamanı ve her şeyin belli bir yeri vardır.

İnandığınız ve kararlı olduğunuz zaman, akışın içinde, zaman sizin için her şeyi ayarlar ve karşınızdaki çin seddi bile olsa tuzla buz olur.

Yeter ki zorlukları engel olarak görmeyin, kapalı yolları çıkılmaz görmeyin.

Benim hayatımda pek çok başarımın altında yatan bir sırrımı sizinle paylaşıyorum şu an. Ben hiçbir şeyin imkansız olmadığına ve her şeyin bir çaresinin veya sonsuz olasılıklarının olduğuna inanır, yaşama güvenirim.

Bu söylediğimin gücü ve mucizeleri öyle sonsuzdur ki... Anlatmak ile bitmez.

Bu konunun üstüne kütüphane dolusu kitaplar yazabilirim ama şimdilik bu kadar.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen tüm önümdeki engelleri toza dönüştür ve o toz tanelerini sonsuzlukta yok et.

Sizi seven bir Can...