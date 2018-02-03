Ayakkabın delik dolaşmak ne demek bilirim! Köylerdeki okullara yardım etmeliyiz...

Zorluklar yaşıyorsanız bilin ki yaşadığınız kolektif bilincin içinde hissettiğiniz zorluğun bin katını yaşayan insanlar vardır.

İnsanlar kendi hayatında yaşadıkları zorlukların içinde, özellikle başkalarına yardım ettikleri ve başkalarının rahatlamasını sağladıkları zaman, kendilerinin de rahatladıklarını görürler.

Belki sizler için küçük, başkaları için çok büyük yardımlarınız ile küçücük kalplerin mutluluk ile dolmasını sağladığınız zaman yaşam sizi bin katı mutluluklar ile doldurabilir.

Son günlerde Türkiye’nin pek çok yerinde, köylerdeki çocukların ayaklarında ayakkabılarının dahi olmadığını ve aynı zamanda çok büyük zorluklar yaşadıklarını görünce çok üzüldüm.

Ben birebir bu zorluğu yaşamış, 50 liraya kendime bir ayakkabıyı bile alamamış bir insanım. Hani bazı insanlar yokluk yaşadım diyorlar ya ben o yokluğun gerçeten dibini yaşadım. Bir ayakkabım yoktu desem inanır mısınız? Gerçekten yoktu...

Daha sonra bir ayakkabı alabildim zar zor. O da plastik olduğu için bütün ayaklarımı yakmadı mı...

Anlayacağınız tam bir kabus yaşadım. Neyse ben bütün o süreçlerin içinden derslerimi alarak, astrolojik döngü değişimlerinde yaşam bambaşka boyutlara geçebilir ve meğer akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmazmış diyerek kendimi mucizeler yaşamaya adadım. İnandım mucizelere ve her gün kendi üstümde çalıştım...

Yaşadığım her deneyim beni düşüncelerin, duyguların ve sözcüklerin gücüne daha fazla yöneltti...

Türkiye’nin her yerinde şu an ayakkabısı olmayan, okul eşyası olmayan, karların içinde çok zor şartlarda Türkiye’nin geleceğine doğru ilerleyen sayısız çocuklar var.

Lütfen sosyal medyadan, internetten ve çevreniz aracılığı ile yardıma ihtiyacı olan okulları, köyleri ve çocukları bulun. Sizlerin onları bulduğu gibi, mucizelerde sizi bulacaktır.

Belkide şuan ufacık elleri ile yalvararak dua eden bir çocuğun mucizesi olmaya sadece bir adım uzaklıktasınız.

Sizler için özellikle yazmamı istedğiniz yazılar varsa lütfen bana bunlar le ilgili yazın.

Youtube kanalımdaki videolarımın altına yapacağınız tüm yorumları Youtube kanalımdaki videoların içinde ayrıntılı olarakta cevaplandırıyorum.

Aynı zamanda sizlerden aldığım sayısız e-postalara da yazılarımın içinde, elimden geldiğince cevap veriyorum.

Okuyucularım ile her an iletişim halinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum .

Konuşan Kedi Matu, çocuk öykü kitabım hergün yeni yeni, ufacık çocuk elleri ile buluşuyor.

Önümüzdeki dönem çıkması için üç tane daha çocuk kitabı yazdım ve ileride çok daha fazla çocuk kitabı yazmaya karar verdim.

Yaşam bazen sizi hayallerinizin ötesinde mutluluklar ile dolu, kendi benliğinizin bambaşka parçalarını keşfettiğiniz deneyimlere götürüyor.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana sevinç çığlıkları atarak mutluluk göz yaşları dökeceğim deneyimleri yaşat...

Sizi seven bir Can...