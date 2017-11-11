Atatürk’ün değerini anlayarak anmak...

Muazzez İlmiye Çığ ile röportaj yaparken kendisine aydınlanma hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru sormuştum.

Tabi ben sorduğum soru ile daha ruhsal ve enerjisel bir aydınlanmadan bahsediyordum

Muazzez Hanım, benim bildiğim aydınlanma Atatürk aydınlanması demişti.

Günden güne onun ne demek istediğini çok daha iyi anlıyorum.

Atatürk öyle bir devrim yapmış, öyle bir aydınlanma gerçekleştirmiş ki, bütün Dünya ona hayran olmak ve gıpta etmekten başka bir çare bulamamış.

Krallar önünde eğilmiş, Dünya’nın her yerine heykelleri dikilmiş.

Bütün toplumun kolektif bilincini yüzyıllarca ileriye taşıyabilmek tam anlamı ile toplumsal bir aydınlanma yaşatmak herkesin yapabileceği bir şey değil.

Genel Kurmay Başkanlığı’nın arşivinden 57 yıldır görünmeyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok nadide fotoğrafları Akmerkez, Akbatı ve Akasya alış veriş merkezlerinde sergilenmeye başlandı. Zuhal Ceran ve Hatice Akat’ı bu muhteşem projelerinden dolayı tebrik ediyorum. 29 Ekim’de başlayan sergi 12 Kasım’a kadar devam edecek. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Ve bir sonraki yıl bu projenin devam etmesini temenni ediyorum.

Bu dönemde hepimizin Atatürk’ün hiç görmediğimiz kareleri ile rahatlıkla buluşabilmesi bence çok değerli.

Bunun gibi projelerin daha çok yapılmasını ve özellikle Atatürk’ün ışığını, daha çok ve çok daha fazla yaşabilmemizi diliyor ve Ata’mızın önünde saygı ile eğiliyorum.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk senin için ne denilse az, ne yazılsa eksik ve kelimeler yetersiz...

Sen bitmeyen gecelerin doğan ama hiç batmayan Güneş’isin...

O öyle bir Güneş ki ısıtır ama yakmaz...

O öyle bir Güneş ki baktıkça bilinçlendirir...

Ve öyle bir Güneş ki bulutlar gelse, fırtınalar kopsa da ışığı aydınlatmaya devam eder ve hiç batmaz....

Bulutlar gelip gidecek, fırtınalar kopup sönecektir. Önemli olan kasırgalar kopsa da, karabulutlar kaplasa da Güneşin orada olduğunu bilmektir.

İlelebet hiç batmayan güneşimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk her daim bizimle bizlerin kalbindedir.

Bir gün gelecek, Ata’mızın, İstanbul’un yüksek bir tepesinde Dünya’nın en büyük ve heybetli heykelinin olmasına niyet ediyorum...

Ben bir Cumhuriyet çocuğu olarak, ölümsüz Ata’mızı saygı, sevgi, özlem ve minnet ile anıyorum...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen Türkiye’de herkesin vicdanı ile bağlantıda, kalbindeki sevginin bilincinden ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlanma yolundan ilerlemesine yardım et...

Sizi seven bir Can...