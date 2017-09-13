Anne ve babamızı olduğu gibi kabullenmek

Yaşamımızı yönlendiren bir çok etken var. Hepimiz okulumuz, çevremiz, yaşadığımız ülke, şehir, hatta semt, daha da derinlemesine bakınca yaşadığımız bina ve komşularımızdan bile istesekte istemesek te etkileniyoruz.İstesek veya istemesekte diyorum çünkü her ikisinde de aslında etkileşim yaratıyoruz.

Ancak ve ancak nötr kaldığımız zaman etkileşime girmiyoruz. Özetle seviyor olmamızın dışında nefret ettiğimiz zaman da etkileşimdeyiz.

Bunu ayrı bir yazının içinde sizler için daha sonra yazarım. Gelelim konumuza:

Bütün bu kadar etkilendiğimiz faktörlerin en önemlisi, hepimizin hayatlarının tam içindeki en önemli etken anne ve babalarımız.

Bunun nedenini niçinini yazmama bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer soracak olursanız başka bir yazıda yazarım. Özetle anne ve babamızdan müthiş şekilde etkileniyoruz.

Bazen onlara hayran oluyor, bazen de çok kızabiliyoruz.

Uzun zamandır bana gelen bir soru olduğu için bunu yazmak istedim.

İnsanlar affetme çalışmaları ile ilgili anne ve babayı affetmeye de çalışıyorlar. Yanlız burada çok önemli bir nokta var, o da anne ve babanızı affetmeye girmemeniz lazım.

Çünkü anne ve babanızı affetme yoluna girdiğinizde ve kendinizce annemi ve babamı affediyorum dediğiniz zaman kendinizi onlardan büyük konuma geçiriyorsunuz. Ve bu da anne ve babanızın hayatınızda ki konumunu sarsıcı bir durum.

Onlar sizlerin anne ve babanız olduğu için aslında size bu bedeni, yaşamı ve deneyimi veren bedenler ve ruhlar olarak onların hakkı çok büyük.

Anne ve babanızı affetmeniz sistematik olarak yani aile sistemi adına yanlış birşey.

Her ne olursa olsun, ancak onları kabullenebilirsiniz.

Zaten anne ve babanızı aynı zamanda onların ailelerini oldukları gibi kabullenmeniz lazım.

Bu gerçek anlamda çok önemli bir süreç. Çünkü annenizi ve babanızı aileleri ile beraber kabullenmediğiniz zaman, aslında onların derinlerdeki, sizin yaşamınızı sağlayan sevgisine kendinizi açmamış oluyorsunuz.

O sevgi ki herşeyin temelinde olan yegane kaynağın ta kendisi...

Kabullenmediğiniz zaman aslında bu yaşamınızda size güç veren ve sizi şifalandırabilecek aile kökleriniz ve atalarınız ile bağlantınızı koparıyorsunuz. O yüzden annenizi, babanızı ve ailelerini oldukları gibi kabullenmeniz çok önemli.

Anne, babanızı ve onların tüm ailesini oldukları gibi kabullendiğiniz zaman, bunun özgürleştirici gücü gerçek anlamda insanın hayatında çok büyük mucizeler yaratabiliyor.

Benim hayatımda yarattı, o yüzden sizlerle de paylaşıyorum.

Sevginin kaynağının gücü lütfen kolaylıkla sonsuz kabullenmenin özgürlüğünü ve mucizelerini yaşamamı sağla...

Sizi seven bir Can...