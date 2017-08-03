Ağustos ayının enerjisi: Gerçekler ortaya çıkıyor...

2017 yılının Ağustos ayı bizi birbirinden farklı güzellikler ile karşılamaya başladı.

Benim inancıma göre her ayın sizi nasıl etkilediğine inanırsanız o ay sizi öyle etkiler. Hani bazı insanlar vardır; Eylül bana iyi gelmez, Kasım iyi gelir gibi yorumlar yaparlar. Aslında sadece hayatlarının bir döneminde astrolojik olarak yaşadıkları olumsuz bir açı nedeni ile yaşadıkları biraz sıkıntılı bir ayı, bütün hayatlarına yansıtma durumlarından başka birşey değildir.

Üzerimizde astrolojik açılarımızın farklı etkileri olabilir ama benim inancım yaşamın içinde herşeyin iyi ve kötü yanları olduğudur. Hiç bir şey tam anlamı ile kötü yada tam anlamı ile iyi değil.

Saturn haritada Ay‘ın olduğu eve geldiği zaman, Sadesati denilen bir dönem olur. Bu dönem astrolojide çok zor olarak bahsedilen yedi buçuk senelik bir zaman dilimini ifade eder.

Halbuki Sadesati dönemi insanın astroloji haritasında hangi konuyu temsil eden evde ise, o alanla ilgili özellikle birşeyleri öğrenmesi ve aşması için evrenin ayarladığı bir dönemdir.

Özetle, evren hiç birimize düşman değil. Bize sadist bir şekilde işkence yapmak gibi bir derdi de yok. Tek istediği kendimizi aşmamız ve aydınlanmaya doğru olan ilerleyişimizde bize destek olmak.

Tabi bu süreç bizim direç mekanizmamıza göre değişiyor. Bizim direncimiz veya değişime karşı olan direncimize göre daha da güçlü bir şekilde tüm gücü ile bizim için çalışıyor. Çünkü evrenin bakış açısı ile bizlerin bakış açısı arasında müthiş bir fark olduğunu, astrolojiyi öğrendikçe çok net bir şekilde görebiliyorsunuz.

Astrolojik olarak her açının farklı etkileri ve her ayın ve dönemlerin kendine özel etkileri var.

21 Ağustos 2017 tarihinde çok güçlü bir güneş tutulması var ve bu güneş tutulması bir çoğumuzun hayatında ve tüm dünya devletlerinde gerçeklerin orataya çıkmasına, sis perdelerinin kalkmasına ve karanlıkların aydınlanmasına neden olacak...

Yaklaşık olarak 3 senelik yoğun bir etkisi var. Özellikle Amerika’yı çok yoğun etkileyeceği için yakın dönemde duyacağımız haberler ile çok şaşırabiliriz.

Bu ay yani 12 Ağustos 2017 tarihinde Merkür ters dönmeye başlayacak ve 3 hafta sürecek. İnsanlar Merkür ters döndüğü zaman bir korkuya giriyorlar. Hiç korkmaya gerek yok. Tam tersine sevinin çünkü Merkür’ün ters dönme dönemi yarım kalmış işleri tamamlamak, daha yoğun araştırma yapmak, derinlemesine incelemek için müthiş bir dönem. Özellikle içsel dönüşüm, kendi içine yönelme, şifalanma ve geçmişe dair farkındalıklar elde etmek adına muhteşem bir dönem...

Bence hayatta gerçekten bazı şeyler nasıl baktığınız, algıladığınız ve kodladığınıza göre değişiyor. Hani derler ya; iyi de iyi olsun, oldu de olsun... Ben buna çok inanıyor ve bire bir kendi hayatımda yaşıyorum. Her şey gerçekten bizleri bilinç altımız, farkındalıklarımız ve morfogenetik alanımızdan yönlendiren enerjiler ile çok pararlel ilerliyor. O yuzden gerçek anlamda her gün kendi bilinçaltımızda, bilincimizde, farkındalığımızda çalışmalı ve en çok yatırımı kendi bilincimize yapmalıyız. Bir gün bildiğimiz belki de herşeyin yanlış olduğunu fark edecek ve tüm yargılarımızın ötesine geçeceğiz. O zaman o farkındalık ile beraber astrolojik etkiler bile bizi etkileyemeyecek.

Sevginin kaynağını bilincime davet ediyorum. Lütfen tam olarak sevgiden bakabilmemi sağlasın...

Sizi seven bir Can...