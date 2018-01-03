2017 şükran listem; bu listeyi mutlaka yapın!

Bir çok insan devamlı hayatlarında sahip olmadıkları ve halâ istedikleri şeylerden bahsediyor.

Herkesin 2018 yılına dair beklentileri, arzuları, birbirinden farklı hayalleri ve duaları var.

Bu noktada özellikle atlamamız gereken ve hayallerimize kavuşmamız için de çok önemli bir etkenden bahsetmek istiyorum.

Bu etken bizim sahip olduklarımızın ta kendisidir. Yani özetle sahip olduklarımızın farkındalığını yaşamamız ve onların varlığından dolayı varlık duygusuna geçip, şükran duymamız mucizeler yaratabilir.

Ben her zaman sahip olduklarımdan dolayı şükran duyar, yaşama karşı müteşekkir olur ve arkasından “bundan daha iyi nasıl olur?” diye sorarım. Böylelikle varlık duygusundan hoşnut, kendimi sonsuz olasılıklara açarım.

Tabii ki “Düşle İnan Yaşa” bizim temel mottomuz. Düşleyip, inanıp, yaşarken şükran duymak bizim gücümüzü arttırır.

Şükran duygusunu yaşamak, insanın yaşam enerjisini yükselten, hayata karşı sevgi duymasını sağlayarak dünyasal varoluş ile ilişkisini kuvvetlendiren ve manevi inancını artırarak mucizeler yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesidir.

Beni özellikle çok olumlu yönde etkileyerek bana devasa katkısının olduğuna inandığım, uyguladığım tekniklerden bir tanesi de “Şükran Listesi” yapmaktır.

Her sene oturup şükran listemi yazarım. Kimi zaman bu yazım esnasında, sevgiden ve müteşekkir olma duygumdan ağlarım. Kimi zaman şükran listesini yazmak bana hayallerimin ötesinde farkındalıklar kazandırarak, bilinç katmanlarımda büyük aydınlanmalar yaratır.

Şükran listesine dair özellikle şunu söyleyebilirim; Duygusal şifa açısından bin şifacı gezmeniz, sizin hayatınızın her senesine dair şükran listesi yapmanız kadar etkili olamaz. Elbette bu duygusal şifa ile bağlantılı olarak ta, sonsuz olasılıkta mucizeler karşınıza çıkabilir. Biliyorsunuz duygularımızın hayatımızdaki gücü akıl ötesi bir konu...

İlk önce başlangıç olarak tüm hayatınıza dair bir şükran listesi de yapabilirsiniz. Hatta bu listeyi yaptıktan sonra evinize çerçeveleyerek asabilirsiniz. İnanın her gün o çerçeveyi uzaktan bile gördüğünüz zaman çok iyi hissedeceksiniz.

Normalde çok uzun olan şükran listemin daha kısa versiyonunu sizinle paylaşmak istiyorum.



2017 ŞÜKRAN LİSTEM:

Nefes alabildiğim için müteşekkirim. Bedenimin şu an ki sağlıklı konumu için şükran duyuyorum. Yediğim bütün yemekler ve tüm içtiklerim için müteşekkirim. Çevremde sevgiyi paylaştığım tüm insanlar için şükran duyuyorum. Okuyabildiğim her kitap ve seyrettiğim her film için şükran duyuyorum. Kedilerimin hayatımdaki varlığı için ve onlara bakabildiğim için şükran duyuyorum. Bütün kilolarım için şükürler olsun. Çünkü yemek yiyebiliyorum. Beni kıskananlar için şükürler olsun. Çünkü bir şey olmasam kıskanmazlar. Yatağım, yastığım, yorganım, dolabım, kıyafetlerim, ayakkabılarım için şükürler olsun. Mahallemdeki ailem gibi olan komşularım için şükürler olsun. Çünkü kalbimdeki sevgiyi yaşamasam olmazdı. Sokağa çıktığımda yanıma gelen miyavlayan, benimle konuşan ve bana sevgi gösteren kedilerin varlığı için şükürler olsun. Onlar olmasa Türkiye’de bir çok hastalık olur ve hatta bu kadar sevgi dolu olamazdık. Telefonum ve tüm teknolojik aletlerim için şükürler olsun. Her gün sarılabildiğim tüm ağaçların varlığı için şükürler olsun. Onlar olmasa biz olmazdık. Tüm öğretmenlerimin varlığına ve evren her an bana yardım ettiği için şükürler olsun. Bazı insan ve hayvanlara bir hizmet sunabildiğim için şükürler olsun. Bana sarılan her bir insan, ağaç ve hayvan için şükürler olsun. Hürriyet .com.tr’de bir köşem olduğu ve haftada üç gün yazmaya başladığım için şükran duyuyorum. Doğan Novus’tan “Düşle İnan Yaşa” kitabım çıktığı için şükran duyuyorum. “Düşle İnan Yaşa” kitabım Altın Rehber Ödüllerinde “En İyi Kişisel Gelişim Kitabı” ödülünü aldığı için şükran duyuyorum. Moon Life Oscar 2017‘den “En İyi Kişisel Gelişim Yazarı” ödülünü aldığım için şükran duyuyorum. “Konuşan Kedi Matu” çocuk kitabım Doğan Egmont’tan çıktığı için şükran duyuyorum. Doğan TV dijital bölümü Şantiye ile You Tube kanalımı kurduğumuz ve kısa sürede on bin aboneye ulaştığı için şükran duyuyorum. Altun Kelebek ödüllerine “Yılın En İyi Instagrammer/ Youtuber” kategorisinde aday olabildiğim için şükürler olsun. Bu yıl çok daha iyi anladım ki, Atatürk ilke ve inkılapları içinde çocukluğum geçtiği ve ilköğretimimi tamamamladığım için şükürler olsun. Annemin, babamın ve ablamın bana gösterdikleri her bir damla sevgi için şükürler olsun. Değerimi bana her daim göstermeye çalışan bütün insanlar için şükürler olsun. Türkiye’deki tüm sanatçıların varlığından dolayı şükürler olsun. Dört mevsimi yaşayabildiğim bir ülkede yaşayabildiğim için şükürler olsun. Bana destek olan, iyiliğimi isteyen, benim için dua eden ve bana katkı sağlayan herkes, her şey ve her yer için şükürler olsun.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen 2018 yılında bana dünyasal mutluluk ve başarının miladını yaşat...

Sizi seven bir Can...