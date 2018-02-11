1999 Başlangıç – 15 Şubat Güneş Tutulması: 19 Yıllık Süreç Tamamlanıyor

1. 1999 yılında başlayan süreçlerimiz bitiyor

2. 15 Şubat enerjisinden faydalanın

3. 19 yıllık sürecin bitişinin mucizeleri

1999 yılındaki Ay ve Güneş tutulmalarının 19 yıllık süreci 15 Şubat 2018 tarihinde tamamlanıyor.

1999 yılında neler yaşamaya başladı iseniz veya sizin için hangi süreçler ve zorluklar başladı ise 2018 yılında onların bitişini ve 2019 yılında yeni başlangıçları yaşayacaksınız.

Hepimizin bildiği üzere 1999 yılı tüm Türkiye için çok önemli bir seneydi. 1999 yılının etkisini çoğumuz hala yaşıyoruz ve atlattık diyenlerimiz bile içinde bir köşede derin izlerini taşıyor.

1999 yılındaki tutulmalar ile başlayan süreç herkesin hayatında farklı etkiler meydana getirdi.

1999 yılındaki süreç, herkese tam 19 yıllık çok ciddi bir öğrenim süreci yaşattı. Artık hepimiz için mezuniyet zamanı geldi.

Numerolojide 9 sayısı bitiş anlamına gelir. 1999 yılının 9 sayılarının gücü hepimizin hayatında o kadar çok şeyi bitirdi ve o kadar çok şeyi kaybettirdi ki, hala sızısı bir köşede hissediliyor.

Bütün bu işaretlerin yanında 1999 yılından bu yana 19 yılın olması ve bu yıl olacak olan tutulmalar ile tamamlanacak olması bizlerin artık mezuniyetimizin sonuçlarını alacağımızı çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

2019 yılında bütün Türkiye’yi yeni bitişler ve yep yeni başlangıçlar bekliyor. Bunun ile ilgili özel olarak yazacağım.

Bütün bunların farkındalığında, 31 Ocak, 15 Şubat, 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinin hayatlarımızda bir kaç gün öncesi ve sonrası büyük değişimleri ve yoğun zorlayıcı etkileri beraberinde getirmesinin yanında bazılarımız için de mucizeleri ortaya çıkartacakları kesin.

Yani bu süreç kimimiz için mucizeler yaratırken, kimimiz için biraz acı biberli sonuçları ortaya çıkartacaklar.

Peki bu süreçte ne yapmalısınız?

1. Bu tarihlere önemli bir organizasyon koymayın ve önlemlerinizi alın. Dikkatli olun.

2. Kendinizi iyilik yapmaya odaklayın. Örnek olarak; sokak hayvanlarına, kimsesiz çocuklara yardım edebilirsiniz.

3. Geçmişinizde hiç çukur, düşmanlık, olumsuz enerji bırakmayın. Hepsini temizleyin.

4. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve affedin.

5. Kendinizi dönüşüme adayın. Hatta kendinizi açabileceğiniz bir doktor, psikolog, psikodinamik veya psikoanaliz uzmanı ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Bilinç altınızı doktorların güvenli ellerine teslim edebilir, rüyalarınıza kadar analiz sürecine girebilirsiniz.

6. Meditasyon yapın ve iç görüye yönelin.

7. Pozitif afirmasyon, düşünce gücü, sözcüklerin gücü gibi teknikleri kullanın.

8. Atalarınıza her gün saygı sunun ve onları onurlandırın.

9. Seveceğiniz ve size uygun bir beslenme uzmanına gidin.

10. Feng shui kitapları alarak, evinize elinizden geldiği kadar feng shui yapın.

11. Mutlaka temiz, en az serçe parmağınız kadar büyüklükte ve gerçek bir kuvars kristali alın. Onu temizleyin, programlayın ve devamlı takın. Kristalleri programlamak ve çalışmak ile ilgili kitaplar okuyun.

12. Renklerin gücünü keşfedin ve hayatınızda eksik olan renkleri hayatınıza alın. Hayatınızda fazla olan, sizi ağırlaştıran renkleri hayatınızdan çıkarın.

13. Yargılarınızın üstünde çalışın ve yargılarınızdan özgürleşin.

14. Size iyi gelecek, enerjisi yüksek mekanları ziyaret edin.

15. Evinizi sokak hayvanları ile paylaşın. Siz bir canlıya ev kurar ve onu korursanız, yaşam da aynısını sizin için yapacaktır.

Ve daha neler neler...

Özetle, kendiniz ve yaşamınız için emek harcadığınız ve iyiliğe kendinizi adadığınız zaman mucizeler gerçekleşir. Zorluklar daha hafif bir şekilde atlatılır.

Tabii ki bütün bu süreç herkesin astroloji haritasına göre farklı etkiler yaratacaktır.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen benim hayallerimin ötesinde, sevinç göz yaşları dökeceğim mucizeler ve mutluluklar yaşamamı sağla...

Sizi seven bir Can...