Bursa’nın Hürriyet’i



Bu şehirde biz de varız, bu şehirde sizlerden biriyiz, sizin sesiniz, sözünüz olmaya geldik dedik ve 15 yıl her gün Bursalılarla buluştuk.

Bu yolculukta bizlerle başta okuyucularımız olmak üzere, reklam verenlerimiz, emek verenler, hayat verenler ve çalışanlarımız var.

Hürriyet Bursa, bütün yönleri ile haberinden reklamına kadar bölgenin yapısını ve dokusunu 15 yıldır sayfalarına taşıdı. Geldiğimiz noktada, Bursalı okuyucularımız ve Bursa iş dünyasının sesi olmak, birlikte gelişmek bizim için çok değerli ve heyecanlı oldu.

Bursa ekonomisi artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da etkileyici güçlü ekonomisine yön veren konumda. Sahip olduğu üretim kapasitesi, işlem hacmi, turizmi, coğrafyası, kaynakları ile pek çok alanda öncülük eder durumda.

Bursa şehir kimliğini her zaman korumuş ve geliştirmiş ender şehirlerden biri ve artık ülkeler gibi şehirlerinde yarıştığı bu süreçte Bursa etkin rol oynamakta.

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Hürriyet Bursa olarak biz 15 yıllık zamanda şehrimize katkı sağlayan, gelişimine emek veren, büyüyen markaların başarılarını sayfalarımıza taşıdık ve onlarla birlikte gururlandık.

Değişen ve farklılaşan sektörümüzde, biz de değiştik. Bölge gazeteciliğinde farklılaşmayı esas aldık. Sadece bülten gazeteciliği değil, özel içeriklerle Bursalılara seslendik.

Hürriyet Bursa bu şehir için sadece bir gazete değil, farklı dinamikleri olan, enerjisiyle şehrin yapısına dokusuna dokunan bir ses oldu. Aynı zamanda ulusal platforma giden yolda köprü oldu.

Hürriyet Ekonomi Zirveleri’miz, Gelişen Bölgeler Zirvesi, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge Bursa, Ayşe Arman ile Kırmızı Bavul ve birçok etkinlik ile Bursa’nın ulusalda da yer alması sağlandı.

Kuruluşundan bu yana bölgenin basın sektöründe özel haberlerle okura farklı habercilik anlayışı yaşatan gazetemizi bugünlere getirmenin gururunu yaşıyoruz.

Yenilikçi, farklı, dinamik bir bölge gazetesi olma yolunda ilerlerken bu yolculukta bize eşlik eden tüm Bursalı okuyucularımıza, Bursa iş dünyasına ve gazeteye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürler...

Bursa’nın Hürriyeti için Hürriyet Bursa hep yanınızda...