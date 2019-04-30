Bursalı zamanlar



Dile kolay 15 yıl geçmiş.

2004 yılının nisan ayında başladığımız Hürriyet Bursa yolculuğumuzda ne çok sorun ve sevinci sizlerle birlikte kucakladık.

21 senedir Hürriyet’in Bölge Gazeteleri’nde çalışan ben bu işin mutfağında olmaktan çok mutluluk duydum.

Birçok bölge gazetesinin ilk taslaklarını bölge gazeteciliğinin duayeni Nejat Seçen, Habil Tangören ve Turgut Güngör ile birlikte hazırlamak bana nasip oldu.

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2004 yılında Nejat Bey’in beni odasına çağırıp, “Bursa Bölge Gazetesi çıkaracağız görsel çalışmalarını yap” dediğini bugün gibi hatırlıyorum.

O günden bu güne 15 koca yıl geçmiş. 15 yıl içerisinde bu uzun yolda birlikte yürüdüğümüz birçok arkadaşımız aramızdan ayrıldı ve yollarına başka yerlerde devam ediyor. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü gazetecilik bir ekip işi.

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Çocukluğumda yaz tatillerinde ailecek birkaç gün de olsa mutlaka ziyaret ettiğimiz Bursa’nın benim için manevi anlamı çok büyük. Şimdi de zaman zaman fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum.

Ama asıl ülkemiz için yükselen sanayinin kapısını aralayan, otomotivin merkezi, tekstilin başkenti ve turizm kenti. Ayrıca kültürü, sanatı, insan hikayeleri ve cemiyet hayatı ile renkli bir şehir. Böyle bir şehirde ulusalın yanında her gün yerel gazeteciliğin nabzını sizler için tutmaya çalışmak çok güzel bir duygu.

Özenle hazırladığımız haberlerimiz, köşelerimiz, magazin ve spor sayfalarımız ile sizlerin evine konuk olmak, hayatlarınıza dokunmak bizler için mutluluk verici.

Baksanıza sizlerle birlikte 15 yılı devirmişiz.

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Hürriyet Bursa ekibi olarak bölgenin nabzını tutup sizleri sıcak gelişmelerden haberdar etmek için yolumuza aynı azimle devam ediyoruz.

Yerel gazeteciliğin önemine inanan biri olarak bölgelerin daha da gelişmesi, halkın bölgesinden haberder olması için bölge gazetelerinin yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Bu yolda Bursa’nın nabzını tutmaya, hayatlara dokunmaya devam edeceğiz.

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Sözlerime Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şu sevdiğim dizeleriyle son vermek istiyorum,

Bursa’da bir eski cami avlusu

Küçük şadırvanda şakırdayan su

Orhan zamanından kalma bir duvar

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

İçinde gülüyor bana derinden

Sanki bir hatıra serinliğinden.

Şiir tadında nice nice 15 yıllara.