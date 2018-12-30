Yaşam enerjisine destek tedavisi

TEMELİ binlerce yıl öncesine dayanan tedavi yöntemleri, günümüzde büyük bir hızla modern tıbbın yanında yerini alıyor. Bu yöntemler içinde ‘tamamlayıcı tıp’ anlayışını öne çıkaran ‘frekans tıbbı’ ya da ‘titreşim tıbbı’ dikkat çekiyor.
İzmir’de ‘tamamlayıcı tıp’ı temel alan tedavi yöntemlerini kliniğinde uygulayan Op. Dr. Mustafa Erşin, frekans tıbbının öne çıkan yöntemlerinden olan Magnetoterapi ve Matrix Ritim Terapisi’ni anlattı.
* Öncelikle ‘Magnoterapi’ nedir?
Magnetoterapi canlıların yaşamsal olarak ihtiyaç duydukları manyetik alanın terapi amacıyla uygulanması esasına dayanıyor. Tarihçesinin 3 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı biliniyor. Vücudumuz dünyanın doğal olarak ürettiği manyetik alanla beslenir, onun bozulması veya yetersizliği karşısında hücresel düzeyde başlayan birtakım bozulmalar oluşur. Magnetoterapi, hastalıkların oluşma süreçlerinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek amacıyla hücrelerimize destek verir. Tedavi süreçlerinde tüm tıbbi, cerrahi veya semptomatik uygulamaların desteği konumundadır. Direkt etki olarak ortaya çıkan özellikleri ise başta ağrı giderici etkisi olmak üzere, ödem giderici, spazm çözücü ve direnç sistemimizi güçlendirici özelliğidir. Bu etkiler bazı durumlarda tek başına tedavi edici özellik olarak karşımıza çıkıyor.
* Peki ‘Matrix Ritim Terapisi’ nedir?
İskelet kasları üzerine odaklanan bir titreşim tedavisi. Kasların ve sinir sisteminin kendisine özgü fizyolojik titreşimlerini, özel bir sistemle harekete geçiren ve dengeleyen bu terapinin temel dayanağı hücre biyolojisine dayanan yaklaşımıdır. Terapi sürecinde iskelet kasları ve sinir sistemine ağrı vermeksizin, hücrenin doğal ritmini harmonik ve ritmik bir şekilde uyarıyoruz. Bu işlem sonucunda metabolizma süreci (hücrelerin ve hücre çevresinin besinleri kullanma ve atık maddelerden arınma süreçleri) kısa zamanda normal haline dönüyor. Böylece dokularda hücresel düzeydeki iyileşme ve rejenerasyon süreci başlatmış oluyoruz.
* Hangi yararları sağlar?
Kas, sinir ve kemiklerde yenilenme süresini kısaltır. Ağrılı kas tutulmalarının ve krampların giderilmesini sağlar. Kasların gevşemesini sağlayarak, kronik ve akut ağrıları kısa sürede ortadan kaldırır. Hücre rejenerasyonunu ve lenf geçişini hızlandırır. Bağışıklık sistemini ve metabolizma hızını düzenler, hormonal dengenin kurulmasına yardımcı olur.
* Alternatif tıbbın son dönemlerdeki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tarihsel, bilimsel ve insani birikimlerimizin bugüne getirdiği tıp anlayışından önceki uygulamaların tamamen dışlanması yanlışından yavaş yavaş vazgeçilmektedir. Bu yaklaşım yeni bir tıp anlayışı veya “alternatif tıp” değil, tamamen tıbbın kendisi veya olması gerektiği noktadır. Dolayısıyla tıbbın alternatifi olmaz. Burada konu bir şeyin eksikliği, seçenek olması veya açıklarının kapatılması değil “bütünsel yaklaşım” ile olaya yeni bir bakış açısı edinmektir.
Yaşam enerjisine destek tedavisi
TEMELİ binlerce yıl öncesine dayanan tedavi yöntemleri, günümüzde büyük bir hızla modern tıbbın yanında yerini alıyor. Bu yöntemler içinde ‘tamamlayıcı tıp’ anlayışını öne çıkaran ‘frekans tıbbı’ ya da ‘titreşim tıbbı’ dikkat çekiyor.
İzmir’de ‘tamamlayıcı tıp’ı temel alan tedavi yöntemlerini kliniğinde uygulayan Op. Dr. Mustafa Erşin, frekans tıbbının öne çıkan yöntemlerinden olan Magnetoterapi ve Matrix Ritim Terapisi’ni anlattı.
* Öncelikle ‘Magnoterapi’ nedir?
Magnetoterapi canlıların yaşamsal olarak ihtiyaç duydukları manyetik alanın terapi amacıyla uygulanması esasına dayanıyor. Tarihçesinin 3 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı biliniyor. Vücudumuz dünyanın doğal olarak ürettiği manyetik alanla beslenir, onun bozulması veya yetersizliği karşısında hücresel düzeyde başlayan birtakım bozulmalar oluşur. Magnetoterapi, hastalıkların oluşma süreçlerinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek amacıyla hücrelerimize destek verir. Tedavi süreçlerinde tüm tıbbi, cerrahi veya semptomatik uygulamaların desteği konumundadır. Direkt etki olarak ortaya çıkan özellikleri ise başta ağrı giderici etkisi olmak üzere, ödem giderici, spazm çözücü ve direnç sistemimizi güçlendirici özelliğidir. Bu etkiler bazı durumlarda tek başına tedavi edici özellik olarak karşımıza çıkıyor.
* Peki ‘Matrix Ritim Terapisi’ nedir?
İskelet kasları üzerine odaklanan bir titreşim tedavisi. Kasların ve sinir sisteminin kendisine özgü fizyolojik titreşimlerini, özel bir sistemle harekete geçiren ve dengeleyen bu terapinin temel dayanağı hücre biyolojisine dayanan yaklaşımıdır. Terapi sürecinde iskelet kasları ve sinir sistemine ağrı vermeksizin, hücrenin doğal ritmini harmonik ve ritmik bir şekilde uyarıyoruz. Bu işlem sonucunda metabolizma süreci (hücrelerin ve hücre çevresinin besinleri kullanma ve atık maddelerden arınma süreçleri) kısa zamanda normal haline dönüyor. Böylece dokularda hücresel düzeydeki iyileşme ve rejenerasyon süreci başlatmış oluyoruz.
* Hangi yararları sağlar?
Kas, sinir ve kemiklerde yenilenme süresini kısaltır. Ağrılı kas tutulmalarının ve krampların giderilmesini sağlar. Kasların gevşemesini sağlayarak, kronik ve akut ağrıları kısa sürede ortadan kaldırır. Hücre rejenerasyonunu ve lenf geçişini hızlandırır. Bağışıklık sistemini ve metabolizma hızını düzenler, hormonal dengenin kurulmasına yardımcı olur.
* Alternatif tıbbın son dönemlerdeki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tarihsel, bilimsel ve insani birikimlerimizin bugüne getirdiği tıp anlayışından önceki uygulamaların tamamen dışlanması yanlışından yavaş yavaş vazgeçilmektedir. Bu yaklaşım yeni bir tıp anlayışı veya “alternatif tıp” değil, tamamen tıbbın kendisi veya olması gerektiği noktadır. Dolayısıyla tıbbın alternatifi olmaz. Burada konu bir şeyin eksikliği, seçenek olması veya açıklarının kapatılması değil “bütünsel yaklaşım” ile olaya yeni bir bakış açısı edinmektir.