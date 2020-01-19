Yarın grip aşısı yaptırmalı mıyım?

Mevsimsel grip sezonu uzun...
Neredeyse 6 ay sürüyor. Şu an grip sezonunun tam ortasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Her sene toplumda yaşayan erişkin yaş grubunun yüzde 5-10’u, çocuk yaş grubunun yüzde 20-30’u gribe yakalanıyor. Bu nedenle grip ve gribin oluşturduğu yakınmalar, insanların çoğu tarafından biliniyor. Buna karşın gözardı edilen ya da bilinmeyen ise grip hastalığının seyri sırasında gelişebilecek ve insan hayatını tehdit eder tarzdaki komplikasyonlar...
İşte tüm bu soruların cevaplarını Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Büke anlattı:
BİRİNCİ ÖLÜM NEDENİ
“Normalde gribe yakalanan kişilerin çoğunda hastalığın belirtileri genellikle 5-6 gün içinde hafifler. Hastalığın tamamen normale dönmesi ise 2 haftayı bulabilir. Buna karşın bazı kişilerde hastalık ağırlaşabilir, iyileşeceğine daha da kötüye gidebilir. Hastalık ilerleyip ciddi bir komplikasyon geliştiğinde, ölümle bile sonuçlanabilir. Sonbahar ve kış aylarında en çok ölüm nedeni, gribe bağlı gelişen komplikasyonlardır. İşte bu nedenle her yıl grip sırasında insan hayatını tehdit edebilen komplikasyonlar ile karşı karşıya kalınmasın diye herkes için değil, ancak risk grubundaki kişilere aşı önerilmektedir.
GRİP AŞISI NE SAĞLAR?
Genel olarak aşılar ile ilgili çok çeşitli görüşlerin tartışıldığı günümüzde bilinen en belirgin gerçek, enfeksiyon hastalıklarının ölümcül hastalıklar olduğudur. Buna grip de dahildir. Çoğu insan grip aşısına ‘aşı yaptırdım, yine de gribe yakalandım, işe yaramıyor’ diye karşı çıkmaktadır. İşe yaramıyor kısmı ‘gribe yakalanmamı önlemiyor’ anlamında yüzde 40’a yakın oranda doğrudur. Zira günümüzdeki grip aşıları ile gribin oluşması en iyi şartlarda yüzde 60 oranında önlenebilmektedir. Aslında bu oran yine de iyi bir orandır. Ancak bu noktada gözardı edilen bir başka gerçek ise grip aşısı gribe yakalanmayı tamamen önleyemese bile hastalığın daha hafif geçirilmesine, komplikasyon gelişmesinin önüne geçilmesine ve hatta ölüm riskini azaltmaya çok önemli katkı sağlamaktadır. Grip aşısı yapıldıktan sonra etkisinin 10-15 günde ortaya çıktığı gözönüne alınacak olursa önümüzde en az 2 ay daha grip mevsiminin azalarak da olsa sürebileceği gerçeğinden hareketle risk grubundaki kişilerin yarın aşı yaptırıp yaptırmak istememeleri tamamen tercih meselesidir. Bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görevim, toplumu bilimsel veriler ışığında bilgilendirmek ve bu tür olguları gören bir hekim olarak koruyucu hekimliğin, dahası insan hayatının önemini ortaya koymaya çalışmaktır.”
Yarın grip aşısı yaptırmalı mıyım?
Mevsimsel grip sezonu uzun...
Neredeyse 6 ay sürüyor. Şu an grip sezonunun tam ortasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Her sene toplumda yaşayan erişkin yaş grubunun yüzde 5-10’u, çocuk yaş grubunun yüzde 20-30’u gribe yakalanıyor. Bu nedenle grip ve gribin oluşturduğu yakınmalar, insanların çoğu tarafından biliniyor. Buna karşın gözardı edilen ya da bilinmeyen ise grip hastalığının seyri sırasında gelişebilecek ve insan hayatını tehdit eder tarzdaki komplikasyonlar...
İşte tüm bu soruların cevaplarını Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Büke anlattı:
BİRİNCİ ÖLÜM NEDENİ
“Normalde gribe yakalanan kişilerin çoğunda hastalığın belirtileri genellikle 5-6 gün içinde hafifler. Hastalığın tamamen normale dönmesi ise 2 haftayı bulabilir. Buna karşın bazı kişilerde hastalık ağırlaşabilir, iyileşeceğine daha da kötüye gidebilir. Hastalık ilerleyip ciddi bir komplikasyon geliştiğinde, ölümle bile sonuçlanabilir. Sonbahar ve kış aylarında en çok ölüm nedeni, gribe bağlı gelişen komplikasyonlardır. İşte bu nedenle her yıl grip sırasında insan hayatını tehdit edebilen komplikasyonlar ile karşı karşıya kalınmasın diye herkes için değil, ancak risk grubundaki kişilere aşı önerilmektedir.
GRİP AŞISI NE SAĞLAR?
Genel olarak aşılar ile ilgili çok çeşitli görüşlerin tartışıldığı günümüzde bilinen en belirgin gerçek, enfeksiyon hastalıklarının ölümcül hastalıklar olduğudur. Buna grip de dahildir. Çoğu insan grip aşısına ‘aşı yaptırdım, yine de gribe yakalandım, işe yaramıyor’ diye karşı çıkmaktadır. İşe yaramıyor kısmı ‘gribe yakalanmamı önlemiyor’ anlamında yüzde 40’a yakın oranda doğrudur. Zira günümüzdeki grip aşıları ile gribin oluşması en iyi şartlarda yüzde 60 oranında önlenebilmektedir. Aslında bu oran yine de iyi bir orandır. Ancak bu noktada gözardı edilen bir başka gerçek ise grip aşısı gribe yakalanmayı tamamen önleyemese bile hastalığın daha hafif geçirilmesine, komplikasyon gelişmesinin önüne geçilmesine ve hatta ölüm riskini azaltmaya çok önemli katkı sağlamaktadır. Grip aşısı yapıldıktan sonra etkisinin 10-15 günde ortaya çıktığı gözönüne alınacak olursa önümüzde en az 2 ay daha grip mevsiminin azalarak da olsa sürebileceği gerçeğinden hareketle risk grubundaki kişilerin yarın aşı yaptırıp yaptırmak istememeleri tamamen tercih meselesidir. Bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görevim, toplumu bilimsel veriler ışığında bilgilendirmek ve bu tür olguları gören bir hekim olarak koruyucu hekimliğin, dahası insan hayatının önemini ortaya koymaya çalışmaktır.”