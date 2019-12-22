Tüp bebekte başarı giderek artıyor

TÜP bebek tedavisi uygulamaları ve başarı oranı her geçen gün artıyor.
Hepimizin bildiği gibi istediği halde çocuk sahibi olamayan çiftlere “infertil” deniyor. Bu tanıma uygunluk için düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik elde edememek şartı konuyor. Bu süre, 35 yaşından genç kadınlar için olup, kadın yaşı daha büyük ise sözkonusu süre 6 ay olarak kabul ediliyor.
Gebelik için tedavi öncesi neler yapılmalı? Çocuk sahibi olmak için doktora ne zaman başvurmalı? Gebelik öncesi hangi aşılar yapılmalı? Hangi testler yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?” gibi soruların cevabını Özel Tınaztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Doç. Dr. Erdal Aktan ile konuştuk.
BİRLİKTE DEĞERLENDİRME
Infertil çiftlerin klinikte birlikte değerlendirilmesinin ardından gerçekleşen tedavi basamaklarında tüp bebek yönteminin en üstte yer aldığına dikkat çeken Aktan, şöyle anlattı:
“Bir seferde birden fazla yumurta toplanmasının nedeni tüm yumurtaların kaliteli olmasının beklenmemesidir. Böylece bazı yumurtalar başaramasa bile transfere kadar başarıyla gelebilen yumurta/embriyo sürecinin olasılığını artırmak mümkün olmaktadır. Yumurtalar toplandığı gün, bir laboratuvar kabında spermlerle yan yana getirilerek ya da mikroenjeksiyon işlemi kullanılarak döllenirler. Birkaç gün içinde elde edilen embriyolardan ise kadın yaşına göre bir seferde bir ya da iki tanesi rahim içine transfer edilerek işlem tamamlanır. Uygulama başına tüp bebek yöntemi ile gebelik elde edilme oranı ortalama yüzde 40 civarındadır.”
TEK FARKI LABORATUVAR
Infertile çiftlerin “yumurtalık rezervi ve yumurtlamak fonksiyonları”, “erkek faktörü” ve “tüpler ve peritona ait yapısal ya da fonksiyonel özellikler” olmak üzere 3 kategoride değerlendirildiğini ve bunun da iki ya da üç vizitte tamamlandığını aktaran Aktan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Tüp Bebek tedavisinin diğer tedavi yöntemlerinden ve doğal gebeliklerden temel farkı, yumurta ve sperm birleşmesinin kadın vücudu içinde değil de laboratuvarda olmasıdır. Bunun için kullanılan standart protokolde ilk adım, ilaç enjeksiyonları ile kadın yumurtalıklarının normalden fazla uyarılarak, ayda bir adet değil de daha fazla yumurta gelişiminin sağlanması, bunların vaginal ultrason ve bunun içinden geçirilen bir iğne ile anestezi altında toplanarak kadın vücudunun dışına alınmasıdır.”
Tüp bebekte başarı giderek artıyor
TÜP bebek tedavisi uygulamaları ve başarı oranı her geçen gün artıyor.
Hepimizin bildiği gibi istediği halde çocuk sahibi olamayan çiftlere “infertil” deniyor. Bu tanıma uygunluk için düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik elde edememek şartı konuyor. Bu süre, 35 yaşından genç kadınlar için olup, kadın yaşı daha büyük ise sözkonusu süre 6 ay olarak kabul ediliyor.
Gebelik için tedavi öncesi neler yapılmalı? Çocuk sahibi olmak için doktora ne zaman başvurmalı? Gebelik öncesi hangi aşılar yapılmalı? Hangi testler yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?” gibi soruların cevabını Özel Tınaztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Doç. Dr. Erdal Aktan ile konuştuk.
BİRLİKTE DEĞERLENDİRME
Infertil çiftlerin klinikte birlikte değerlendirilmesinin ardından gerçekleşen tedavi basamaklarında tüp bebek yönteminin en üstte yer aldığına dikkat çeken Aktan, şöyle anlattı:
“Bir seferde birden fazla yumurta toplanmasının nedeni tüm yumurtaların kaliteli olmasının beklenmemesidir. Böylece bazı yumurtalar başaramasa bile transfere kadar başarıyla gelebilen yumurta/embriyo sürecinin olasılığını artırmak mümkün olmaktadır. Yumurtalar toplandığı gün, bir laboratuvar kabında spermlerle yan yana getirilerek ya da mikroenjeksiyon işlemi kullanılarak döllenirler. Birkaç gün içinde elde edilen embriyolardan ise kadın yaşına göre bir seferde bir ya da iki tanesi rahim içine transfer edilerek işlem tamamlanır. Uygulama başına tüp bebek yöntemi ile gebelik elde edilme oranı ortalama yüzde 40 civarındadır.”
TEK FARKI LABORATUVAR
Infertile çiftlerin “yumurtalık rezervi ve yumurtlamak fonksiyonları”, “erkek faktörü” ve “tüpler ve peritona ait yapısal ya da fonksiyonel özellikler” olmak üzere 3 kategoride değerlendirildiğini ve bunun da iki ya da üç vizitte tamamlandığını aktaran Aktan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Tüp Bebek tedavisinin diğer tedavi yöntemlerinden ve doğal gebeliklerden temel farkı, yumurta ve sperm birleşmesinin kadın vücudu içinde değil de laboratuvarda olmasıdır. Bunun için kullanılan standart protokolde ilk adım, ilaç enjeksiyonları ile kadın yumurtalıklarının normalden fazla uyarılarak, ayda bir adet değil de daha fazla yumurta gelişiminin sağlanması, bunların vaginal ultrason ve bunun içinden geçirilen bir iğne ile anestezi altında toplanarak kadın vücudunun dışına alınmasıdır.”