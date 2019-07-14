Tansiyon yüksekse her gün ölçülmeli

Türkiye’de her üç yetişkinden birinde görülen hipertansiyon, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda önemli hastalıklara ve organ hasarlarına yol açıyor.
İBeslenme şekilleri, mevsim geçişleri, psikolojik durum ve kullanılan ilaçlar gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hipertansiyon, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor ya da bazı durumlarda ilaç tedavisi gündeme geliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Fehmi Akçiçek, kişiden kişiye değişebilen belirtilere yol açan hipertansiyona karşı alınması gereken önlemler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi...
- YÜKSEK TANSİYON NEDİR?: Organ ve dokuların ihtiyacı olan oksijen ve besin maddelerini taşıyan kanın, vücutta dolaşabilmesi için belirli bir basınca ihtiyaç var. Bu basıncın 140–90 mmHg’nın üzerine çıkması, yüksek tansiyon olarak adlandırılıyor. Organlarda kalıcı hasara ve ölüme yol açabilen, erişkinlerin en sık görülen uzun süreli hastalık. Kan basıncı yüksekliğinin nedeni yüzde 90-95 hastada bilinmiyor. Ancak genetik faktörler ve böbrekten tuz atılmasıyla ilgili bozukluk en önemli iki unsuru oluşturuyor.
- HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?: Tuz alımının kısıtlanması (günlük 5-6 gram = 1 çay kaşığı), kilo fazlalığının giderilmesi, tütün ve alkol tüketilmemesi kan basıncını düşürmenin yanı sıra kullanılan ilaçların etkinliğini de artırıyor. Hatta yalnızca bu önlemlerle bazı hipertansiyon hastalarının ilaç kullanmadan iyileşebilmeleri mümkün olabiliyor.
- HANGİ SIKLIKLA ÖLÇELİM?: Günün herhangi bir saatinde ölçülebilir; her gün değişik saatlerde ölçülmesi daha yararlı. Şikayet olduğu an, mutlaka ölçülmeli. Hipertansiyon tanısı henüz konulduğunda her gün, tansiyon kontrol altına alındığında bir-iki haftada bir, kan basıncı normal olanlarda ise yılda bir-iki kez ölçülmesi yeterli.
- YA HİÇ ŞİKAYETİM YOKSA?: Şikayet bulunmaması, kan basıncı yüksekliğinin yol açtığı ölüm ve organ hasarı gelişme riskini azaltmaz. Bu hastalar genellikle gerekli tedaviyi almadıkları için, kan basıncı yüksekliğiyle ilgili şikayeti bulunanlara kıyasla daha büyük bir tehlike içinde.
- İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM?: İlacın her gün aynı zamanda alınması, etkisinin gün boyunca devam etmesi bakımından önemli. Gün içinde bir-iki saatlik oynamaların önemi yok. Ama bir gün sabah, ertesi gün akşam almak doğru değil.
- İLACA DİRENÇ GELİŞİR Mİ?: Hayır. Kan basıncını düşürücü etkinin zayıflaması, genellikle tedaviye hasta tarafından başlangıçta gösterilen özenin (tuz kısıtlaması, ilacın hergün alınması, kilo verme gibi) azaldığını düşündürür.
Tansiyon yüksekse her gün ölçülmeli
Türkiye’de her üç yetişkinden birinde görülen hipertansiyon, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda önemli hastalıklara ve organ hasarlarına yol açıyor.
İBeslenme şekilleri, mevsim geçişleri, psikolojik durum ve kullanılan ilaçlar gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hipertansiyon, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor ya da bazı durumlarda ilaç tedavisi gündeme geliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Fehmi Akçiçek, kişiden kişiye değişebilen belirtilere yol açan hipertansiyona karşı alınması gereken önlemler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi...
- YÜKSEK TANSİYON NEDİR?: Organ ve dokuların ihtiyacı olan oksijen ve besin maddelerini taşıyan kanın, vücutta dolaşabilmesi için belirli bir basınca ihtiyaç var. Bu basıncın 140–90 mmHg’nın üzerine çıkması, yüksek tansiyon olarak adlandırılıyor. Organlarda kalıcı hasara ve ölüme yol açabilen, erişkinlerin en sık görülen uzun süreli hastalık. Kan basıncı yüksekliğinin nedeni yüzde 90-95 hastada bilinmiyor. Ancak genetik faktörler ve böbrekten tuz atılmasıyla ilgili bozukluk en önemli iki unsuru oluşturuyor.
- HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?: Tuz alımının kısıtlanması (günlük 5-6 gram = 1 çay kaşığı), kilo fazlalığının giderilmesi, tütün ve alkol tüketilmemesi kan basıncını düşürmenin yanı sıra kullanılan ilaçların etkinliğini de artırıyor. Hatta yalnızca bu önlemlerle bazı hipertansiyon hastalarının ilaç kullanmadan iyileşebilmeleri mümkün olabiliyor.
- HANGİ SIKLIKLA ÖLÇELİM?: Günün herhangi bir saatinde ölçülebilir; her gün değişik saatlerde ölçülmesi daha yararlı. Şikayet olduğu an, mutlaka ölçülmeli. Hipertansiyon tanısı henüz konulduğunda her gün, tansiyon kontrol altına alındığında bir-iki haftada bir, kan basıncı normal olanlarda ise yılda bir-iki kez ölçülmesi yeterli.
- YA HİÇ ŞİKAYETİM YOKSA?: Şikayet bulunmaması, kan basıncı yüksekliğinin yol açtığı ölüm ve organ hasarı gelişme riskini azaltmaz. Bu hastalar genellikle gerekli tedaviyi almadıkları için, kan basıncı yüksekliğiyle ilgili şikayeti bulunanlara kıyasla daha büyük bir tehlike içinde.
- İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM?: İlacın her gün aynı zamanda alınması, etkisinin gün boyunca devam etmesi bakımından önemli. Gün içinde bir-iki saatlik oynamaların önemi yok. Ama bir gün sabah, ertesi gün akşam almak doğru değil.
- İLACA DİRENÇ GELİŞİR Mİ?: Hayır. Kan basıncını düşürücü etkinin zayıflaması, genellikle tedaviye hasta tarafından başlangıçta gösterilen özenin (tuz kısıtlaması, ilacın hergün alınması, kilo verme gibi) azaldığını düşündürür.