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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Sinsi hastalık mide kanseri

3 Kasım 2019

MİDE kanseri, maalesef çok geç belirti veriyor ve tedavisi de zor.

O nedenle koruyucu tedbirler almak gerekiyor. Mide kanseri kadınlarda meme, erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen onkolojik hastalık çeşidi. Dünyada en çok raslanan ölümcül kanserlerden. Peki mide kanserinin belirtileri nelerdir?
Dahiliye ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İlkay Şimşek, şöyle anlattı:

SESSİZ VE DERİNDEN
“Genellikle sessiz ve sinsi bir şekilde gelişen mide kanserinin henüz belirti vermeden erken dönemde yakalanması, çoğu zaman kontrol amaçlı yapılan endeskopiler sayesinde olmaktadır. Bazen ülser veya gastrit benzeri şikayetlere neden olabilirken, erken doyma, bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı, kansızlık, karın ağrısı, kanama veya yutma sırasında takılma hissi gibi şikayetler mutlaka araştırılmalıdır. Sebebi birçok nedene bağlanırsa da fazla tuzlu besinler ve taze meyve sebze alım eksikliği, en önemlisi ‘helikobacter pyloni’ denen bir bakteri hastalığının en önemli sebebi olarak gösterilir.

KLİNİK BELİRTİLER
Hastalarda başlangıçta belirgin klinik bulgu yoktur. Ancak tümör büyüyüp ilerledikçe ilaçlarla geçmeyen sırta ve bele vuran mide ağrısı, bulantı, kusma, kabizlık, koyu kahve renkli kanama veya siyah renkli dışkılama alarm verici özelliklerdir. Metastazların verdiği belirtiler dikkati çeker.

NASIL KORUNMALI?
* Bol C vitamini içeren diyet uygulanmalı. * Ailede varsa iki yılda bir gastroskopik muayene yaptırılmalı.
* Yemeklerde tuz az kullanılmalı, tuzlanmış ve tütsülenmiş besinler az tüketilmeli. * Dışkının siyah renkte çıkması, zayıflama ve geçmeyen mide ağrıları, kusmalar, yutma zorlukları olduğunda hemen hekime başvurulmalı. * Midede helikobakter pilori denen bakteri bir hastalığı ile birlikte saptandığında hemen tedavi edilmeli. * Sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalı.

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