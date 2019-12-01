Sigara ve KOAH

BAŞTA sigaraya bağlı etkenler olmak üzere bir çok nedenden kaynaklanabilecek nefes darlığı, özellikle ilerleyen yaşlarda çoğu insanın yaşamını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkıyor.
Kronik akciğer hastalıklarının en önemlisi ise hem kişilerin yaşamı hem de sağlık giderleri üzerinde önemli bir yük olması nedeniyle kuşkusuz KOAH dediğimiz kronik tıkayıcı akciğer hastalığı. Adı sigarayla birlikte anılan KOAH’la ilgili merak edilenleri ve risk faktörlerini Atakalp Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyhan Dağıstan anlattı:
RİSK FAKTÖRLERİ NELER?
“KOAH’ın en önemli risk faktörleri, sigara, yaş, cinsiyet, genetik, göğüs duvarı deformiteleri ve solunum yolları enfeksiyonları gibi kişisel faktörlerle beraber hava kirliliği, mesleki maruziyetler, sosyoekonomik durum, iklim gibi çevresel faktörlerdir. Ama bir kişisel faktör var ki hem hastalığın oluşmasında hem de seyrinde çok önemli bir yer tutuyor. Bu da sigara ve genel anlamda tütün kullanımı. Sigara sadece KOAH’ta değil, aynı zamanda akciğer kanserinde de en önemli risk faktörü. Yaş, ırk, mesleki maruziyet, radyasyon, geçirilmiş kronik akciğer hastalıkları ve genetik, diğer düşük risk faktörlerini oluştururken, tek başına sigara içimi bu risk faktörlerinin en önemlisi. Bu yüzden akciğer kanseri kötü seyreden, ama aynı zamanda sigara içmemek ile büyük oranda önlenebilir bir hastalık.
KANSERE MEYDAN OKUMAK
Bizler, sigara içen ama aynı zamanda sık sık, ısrarla akciğer grafisi çektirmek isteyip ‘korkacak bir şey yok değil mi?’ diye endişelerini dile getiren hastalarla karşılaşmaktayız. Hem bu kadar korkmak hem de tütün kullanımına devam etmek büyük çelişki. Unutmayalım ki sigara içmek, kansere meydan okumaktır. Bu nedenle sigarayı bırakmalıyız. Ayrıca kış aylarının gelmesiyle birlikte hava kirliliğinde ve solunum yolları enfeksiyonlarında artış beklenmektedir. Bu nedenle kronik akciğer hastalarının içiyorsa sigarayı mutlaka bırakması, hava kirliliğinin arttığı akşam saatlerinde sokağa çıkmaması, hastalıklarının alevlenmesine yol açacak solunum yolları enfeksiyonlarına karşı grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları öneriliyor. Bazen basit bir öksürük de ciddi bir hastalığın habericisi olabilmektedir. Sonuçta erken tanı için yakınmalarımızı hafife almamamız gerekiyor.”
Sigara ve KOAH
BAŞTA sigaraya bağlı etkenler olmak üzere bir çok nedenden kaynaklanabilecek nefes darlığı, özellikle ilerleyen yaşlarda çoğu insanın yaşamını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkıyor.
Kronik akciğer hastalıklarının en önemlisi ise hem kişilerin yaşamı hem de sağlık giderleri üzerinde önemli bir yük olması nedeniyle kuşkusuz KOAH dediğimiz kronik tıkayıcı akciğer hastalığı. Adı sigarayla birlikte anılan KOAH’la ilgili merak edilenleri ve risk faktörlerini Atakalp Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyhan Dağıstan anlattı:
RİSK FAKTÖRLERİ NELER?
“KOAH’ın en önemli risk faktörleri, sigara, yaş, cinsiyet, genetik, göğüs duvarı deformiteleri ve solunum yolları enfeksiyonları gibi kişisel faktörlerle beraber hava kirliliği, mesleki maruziyetler, sosyoekonomik durum, iklim gibi çevresel faktörlerdir. Ama bir kişisel faktör var ki hem hastalığın oluşmasında hem de seyrinde çok önemli bir yer tutuyor. Bu da sigara ve genel anlamda tütün kullanımı. Sigara sadece KOAH’ta değil, aynı zamanda akciğer kanserinde de en önemli risk faktörü. Yaş, ırk, mesleki maruziyet, radyasyon, geçirilmiş kronik akciğer hastalıkları ve genetik, diğer düşük risk faktörlerini oluştururken, tek başına sigara içimi bu risk faktörlerinin en önemlisi. Bu yüzden akciğer kanseri kötü seyreden, ama aynı zamanda sigara içmemek ile büyük oranda önlenebilir bir hastalık.
KANSERE MEYDAN OKUMAK
Bizler, sigara içen ama aynı zamanda sık sık, ısrarla akciğer grafisi çektirmek isteyip ‘korkacak bir şey yok değil mi?’ diye endişelerini dile getiren hastalarla karşılaşmaktayız. Hem bu kadar korkmak hem de tütün kullanımına devam etmek büyük çelişki. Unutmayalım ki sigara içmek, kansere meydan okumaktır. Bu nedenle sigarayı bırakmalıyız. Ayrıca kış aylarının gelmesiyle birlikte hava kirliliğinde ve solunum yolları enfeksiyonlarında artış beklenmektedir. Bu nedenle kronik akciğer hastalarının içiyorsa sigarayı mutlaka bırakması, hava kirliliğinin arttığı akşam saatlerinde sokağa çıkmaması, hastalıklarının alevlenmesine yol açacak solunum yolları enfeksiyonlarına karşı grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları öneriliyor. Bazen basit bir öksürük de ciddi bir hastalığın habericisi olabilmektedir. Sonuçta erken tanı için yakınmalarımızı hafife almamamız gerekiyor.”