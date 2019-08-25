Şaşılık ve tedavisi

Her göz, tıpkı cildimiz gibi dıştan değil, içten beslenmeyi hak ediyor.
Çünkü siz ne kadar sağlıklı kalırsanız kalın, karşılaşabileceğiniz önemli bazı göz sorunları da var ve bunlar yaşamın doğal neticeleri değil, sizin gözlerinize gösterdiğiniz ilgiyle bağlantılı hastalıklar. Bu nedenle hepimizin gözlerini yavaş yavaş mercek altına almasında fayda var. Özel Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, size kısa, ama öz bir ‘şaşılık’ notu hazırladı... Bakın Dr. Yılmaz şaşılığı ve tedavi yöntemlerini nasıl anlattı.
“Strabismus veya bilinen adıyla şaşılık, gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı, paralelliğinin bozulduğu bir durum. Gözlerden biri tam karşıya bakarken diğeri dışa, yukarıya, içe ya da aşağıya bakmaktadır. Yanlış pozisyon sürekli belirgin olabileceği gibi bazı yöne bakışlarda da ortaya çıkabilmektedir. Gözün hareketini, dışına yapışan kaslar sağlar. Her bir gözde 6 kas bulunur. Bu kaslar gözleri uyum içinde hareket ettirerek devamlı birlikte odaklanmayı sağlar. Bu kasların bir veya birkaçının görevini iyi yapamaması durumunda şaşılık meydana gelir. Bebeklerde ilk 3 ayda ara sıra olan göz kaymaları normal. Çünkü bu döneme kadar bebekler gözlerini paralel tutan her iki gözüyle algılama yeteneğini geliştirmemişlerdir. Daha sonra olan kaymalar mutlaka göz hekimince değerlendirilmelidir.
NEDENLERİ
Şaşılığın oluşmasında tek bir neden yoktur. Sorunlu hamilelik dönemi, doğumun problemli olması, çocuğun gelişimi, geçirdiği hastalıklar şaşılığa yol açabilir. Genetik yatkınlık da söz konusudur. Ailede gözünde kayma olan varsa çocuklarda şaşılığın görülme ihtimali artar. Çocukluk döneminde yani 2 yaşından sonra görülen şaşılıklarda genellikle neden göz bozukluklarıdır. Şaşılığa yatkınlığı olan bir çocukta gözdeki kayma, ateşli bir hastalık veya bir travma (düşme, ameliyat, kaza) sonrası başlayabilir.
BELİRTİLERİ
Gözde paralelliğin kaybolması, göz sulanması, ağrı, baş ağrısı, çift görme, üç boyutlu görüntünün kaybolması, bulanık görme, baş veya yüzün bir yana dönük olması gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymalardır. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünümdür. Bu durumun tam olarak aydınlatılabilmesi için mutlaka bir göz muayenesi yapılmalıdır. Sürekli hep aynı gözün kayması, görmenin o gözde daha az olduğunun belirtisidir ve önemlidir. Bu nedenle tek gözünde kayma olan bebek ve çocuklar hemen göz muayenesine götürülmelidir.”
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
“Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemli. Birçok nedenden kaynaklandığı için tedavi de kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Şaşılık her yaşta tedavi edilebilir bir göz problemidir. Bazı tip şaşılıklar kırma kusuruna bağlı oluşur. Hasta gözlük kullanmaya başlayınca şaşılık düzelir. Gözlük yeterli olmaktadır. Kapama tedavisi, hastanın gözünde tembellik varsa yapılabilir. Ortoptik tedaviler, göz kaslarının fizik tedavisidir. Bazı kasları ve her iki gözle görme yeteneğini kuvvetlendirmek amaçlı uygulanır. Doğuştan olan kaymalar ise genellikle gözlük gerektirmeyen, erken dönemde (6 ay - 1 yaş) ameliyat edilmesi gerekli kaymalardır. Bazı şaşılık tedavilerinde botulinum toksin (botoks) uygulanabilir. Felce bağlı şaşılıklarda, ameliyat olmuş fakat tam düzelme sağlanamamış hastalarda, guatr hastalığına bağlı gözünde kayma olmuş hastalarda botoks etkilidir ve tedavi edici olarak kullanılabilir.”
Şaşılık ve tedavisi
Her göz, tıpkı cildimiz gibi dıştan değil, içten beslenmeyi hak ediyor.
Çünkü siz ne kadar sağlıklı kalırsanız kalın, karşılaşabileceğiniz önemli bazı göz sorunları da var ve bunlar yaşamın doğal neticeleri değil, sizin gözlerinize gösterdiğiniz ilgiyle bağlantılı hastalıklar. Bu nedenle hepimizin gözlerini yavaş yavaş mercek altına almasında fayda var. Özel Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, size kısa, ama öz bir ‘şaşılık’ notu hazırladı... Bakın Dr. Yılmaz şaşılığı ve tedavi yöntemlerini nasıl anlattı.
“Strabismus veya bilinen adıyla şaşılık, gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı, paralelliğinin bozulduğu bir durum. Gözlerden biri tam karşıya bakarken diğeri dışa, yukarıya, içe ya da aşağıya bakmaktadır. Yanlış pozisyon sürekli belirgin olabileceği gibi bazı yöne bakışlarda da ortaya çıkabilmektedir. Gözün hareketini, dışına yapışan kaslar sağlar. Her bir gözde 6 kas bulunur. Bu kaslar gözleri uyum içinde hareket ettirerek devamlı birlikte odaklanmayı sağlar. Bu kasların bir veya birkaçının görevini iyi yapamaması durumunda şaşılık meydana gelir. Bebeklerde ilk 3 ayda ara sıra olan göz kaymaları normal. Çünkü bu döneme kadar bebekler gözlerini paralel tutan her iki gözüyle algılama yeteneğini geliştirmemişlerdir. Daha sonra olan kaymalar mutlaka göz hekimince değerlendirilmelidir.
NEDENLERİ
Şaşılığın oluşmasında tek bir neden yoktur. Sorunlu hamilelik dönemi, doğumun problemli olması, çocuğun gelişimi, geçirdiği hastalıklar şaşılığa yol açabilir. Genetik yatkınlık da söz konusudur. Ailede gözünde kayma olan varsa çocuklarda şaşılığın görülme ihtimali artar. Çocukluk döneminde yani 2 yaşından sonra görülen şaşılıklarda genellikle neden göz bozukluklarıdır. Şaşılığa yatkınlığı olan bir çocukta gözdeki kayma, ateşli bir hastalık veya bir travma (düşme, ameliyat, kaza) sonrası başlayabilir.
BELİRTİLERİ
Gözde paralelliğin kaybolması, göz sulanması, ağrı, baş ağrısı, çift görme, üç boyutlu görüntünün kaybolması, bulanık görme, baş veya yüzün bir yana dönük olması gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymalardır. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünümdür. Bu durumun tam olarak aydınlatılabilmesi için mutlaka bir göz muayenesi yapılmalıdır. Sürekli hep aynı gözün kayması, görmenin o gözde daha az olduğunun belirtisidir ve önemlidir. Bu nedenle tek gözünde kayma olan bebek ve çocuklar hemen göz muayenesine götürülmelidir.”
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
“Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemli. Birçok nedenden kaynaklandığı için tedavi de kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Şaşılık her yaşta tedavi edilebilir bir göz problemidir. Bazı tip şaşılıklar kırma kusuruna bağlı oluşur. Hasta gözlük kullanmaya başlayınca şaşılık düzelir. Gözlük yeterli olmaktadır. Kapama tedavisi, hastanın gözünde tembellik varsa yapılabilir. Ortoptik tedaviler, göz kaslarının fizik tedavisidir. Bazı kasları ve her iki gözle görme yeteneğini kuvvetlendirmek amaçlı uygulanır. Doğuştan olan kaymalar ise genellikle gözlük gerektirmeyen, erken dönemde (6 ay - 1 yaş) ameliyat edilmesi gerekli kaymalardır. Bazı şaşılık tedavilerinde botulinum toksin (botoks) uygulanabilir. Felce bağlı şaşılıklarda, ameliyat olmuş fakat tam düzelme sağlanamamış hastalarda, guatr hastalığına bağlı gözünde kayma olmuş hastalarda botoks etkilidir ve tedavi edici olarak kullanılabilir.”