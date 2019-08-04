‘Sarı nokta’da göz içi mercek

YAŞLANAN, ömrü uzayan bir toplumuz.
Bu, güzel ve olumlu bir gelişme. Ne var ki, yaşlanmanın da kendine has bazı sorunları var. Yaşlandıkça her organda olduğu gibi gözlerde de bazı değişmeler oluyor. Göz yaşlanmasının yarattığı sağlık sorunlarının başında sarı nokta ve katarakt geliyor. Görme yeteneğiniz giderek bozuluyorsa, önce bir süre objeleri ve kişileri çarpık ya da yamuk görmeye başlıyorsanız, sarı nokta hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Bu hastalığın ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını bilmiyorsanız, Karşıyaka Göz Hastanesi’nden Doç. Dr. Göktuğ Söymenoğlu size ‘kısa ama öz’ bir ‘sarı nokta’ notu hazırladı. Bakın neler anlatıyor Dr. Seymenoğlu...
OKUYAMIYOR, KİŞİYİ SEÇEMİYORUM
“Yaşa bağlı makula dejenerasyon (sarı nokta hastalığı), gözün merkezi görmesinden sorumlu ‘makula’ (sarı nokta) bölgesinin bozulup fonksiyonunu kaybetmesi ile oluşur. Sarı nokta hastalığı olan kişinin özellikle merkezi görmesi kaybolur, baktığı yerin ortasında karanlık bir leke görür ya da aslında göremez, kenar kısımları daha net görür. Hastaların en çok şikayet ettiği ‘okuyamıyorum, torunumun yüzünü göremiyorum, karşımda oturan kişiyi seçemiyorum, dolmuş-otobüslerin yazılarını okuyamıyorum’ gibi şikayetleri olmaktadır. Bu tür hastalar tek başına sokağa çıkamadıkları gibi baktıkları noktayı göremedikleri için okuyamaz, yazamaz, araba, bilgisayar ya da telefon kullanamaz, televizyon izleyemez. Karşısında duran kişinin yüzünü seçemez.
HASTALIK TEDAVİ EDİLEMİYOR
Bu hastalarda görmeyi artırmak için uzun yılların verdiği klinik ve deneysel çalışmaların ürünü olan yeni nesil makula lensleri kullanılmaya başlandı. Bu özel mercekler sarı nokta hastalarında görmeyi nasıl artırır? Bu yapay mercek hastalığı tedavi etmemekle birlikte görüntüyü, retinada görme fonksiyonu olmayan hasarlı bölgeden (sarı nokta) alıp gören sağlıklı retina bölgelerine doğru kaydırır. Merceklerle sarı nokta hastalığı tedavi edilmemekte, ilerlemesi de durmamaktadır. Yani hastalığa direkt bir etkisi yoktur. Bu nedenle ameliyattan önce sarı nokta hastalığının stabil hale gelmiş olması, yani ilerlemesinin durup hastalığın son halini almış olması gerekir. Merceklerin 2 tipi bulunmaktadır. Bir çeşidi tek göze takılarak sadece yakın görme fonksiyonunu (okuma, yazma, cep telefonu kullanma gibi) artırmakta, bir diğeri ise iki göze birden uygulanarak hem yakın hem de uzak görme fonksiyonunu (karşısındaki insanların yüzlerini seçme, tabelalardaki yazıları okuma gibi) artırabilmektedir.”
‘Sarı nokta’da göz içi mercek
YAŞLANAN, ömrü uzayan bir toplumuz.
Bu, güzel ve olumlu bir gelişme. Ne var ki, yaşlanmanın da kendine has bazı sorunları var. Yaşlandıkça her organda olduğu gibi gözlerde de bazı değişmeler oluyor. Göz yaşlanmasının yarattığı sağlık sorunlarının başında sarı nokta ve katarakt geliyor. Görme yeteneğiniz giderek bozuluyorsa, önce bir süre objeleri ve kişileri çarpık ya da yamuk görmeye başlıyorsanız, sarı nokta hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Bu hastalığın ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını bilmiyorsanız, Karşıyaka Göz Hastanesi’nden Doç. Dr. Göktuğ Söymenoğlu size ‘kısa ama öz’ bir ‘sarı nokta’ notu hazırladı. Bakın neler anlatıyor Dr. Seymenoğlu...
OKUYAMIYOR, KİŞİYİ SEÇEMİYORUM
“Yaşa bağlı makula dejenerasyon (sarı nokta hastalığı), gözün merkezi görmesinden sorumlu ‘makula’ (sarı nokta) bölgesinin bozulup fonksiyonunu kaybetmesi ile oluşur. Sarı nokta hastalığı olan kişinin özellikle merkezi görmesi kaybolur, baktığı yerin ortasında karanlık bir leke görür ya da aslında göremez, kenar kısımları daha net görür. Hastaların en çok şikayet ettiği ‘okuyamıyorum, torunumun yüzünü göremiyorum, karşımda oturan kişiyi seçemiyorum, dolmuş-otobüslerin yazılarını okuyamıyorum’ gibi şikayetleri olmaktadır. Bu tür hastalar tek başına sokağa çıkamadıkları gibi baktıkları noktayı göremedikleri için okuyamaz, yazamaz, araba, bilgisayar ya da telefon kullanamaz, televizyon izleyemez. Karşısında duran kişinin yüzünü seçemez.
HASTALIK TEDAVİ EDİLEMİYOR
Bu hastalarda görmeyi artırmak için uzun yılların verdiği klinik ve deneysel çalışmaların ürünü olan yeni nesil makula lensleri kullanılmaya başlandı. Bu özel mercekler sarı nokta hastalarında görmeyi nasıl artırır? Bu yapay mercek hastalığı tedavi etmemekle birlikte görüntüyü, retinada görme fonksiyonu olmayan hasarlı bölgeden (sarı nokta) alıp gören sağlıklı retina bölgelerine doğru kaydırır. Merceklerle sarı nokta hastalığı tedavi edilmemekte, ilerlemesi de durmamaktadır. Yani hastalığa direkt bir etkisi yoktur. Bu nedenle ameliyattan önce sarı nokta hastalığının stabil hale gelmiş olması, yani ilerlemesinin durup hastalığın son halini almış olması gerekir. Merceklerin 2 tipi bulunmaktadır. Bir çeşidi tek göze takılarak sadece yakın görme fonksiyonunu (okuma, yazma, cep telefonu kullanma gibi) artırmakta, bir diğeri ise iki göze birden uygulanarak hem yakın hem de uzak görme fonksiyonunu (karşısındaki insanların yüzlerini seçme, tabelalardaki yazıları okuma gibi) artırabilmektedir.”