GÜNÜMÜZDE insanlar yaşam koşulları gereği daha az hareket ediyor ve yapay gıdaların artmasıyla daha çok ve sağlıksız besleniyor.
Birçok insan oturarak çalışırken, birçoğu da ne yazık ki bilgisayar ve televizyon karşısında saatlerce oturarak ve bir şeyler atıştırarak zamanını geçiriyor. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, düzenlediği ‘Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası’yla bir ilke imza attı. Dünyada ve Türkiye’de kanser vakalarının artışı başta olmak üzere bir çok kronik hastalığın insanları mağdur ettiğini ifade eden Budak, bu sorunların da devletlerin sağlık giderlerinde ciddi artışa yol açtığını vurguladı. Sağlık giderlerindeki bu artışın önüne geçmek isteyen otoritelerin nasıl bir çözüm bulacaklarını tartıştığını dile getiren Budak, şu bilgileri verdi:
YOĞUN KATILIM
“Türkiye’nin sağlık politikalarına katkıda bulunma, üniversitemizi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında yer alması hedefiyle şurayı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Şuramız, sağlık alanı özelinde, disiplinler arası çalışmalar yürüten öğretim elemanlarını ve dış paydaşların temsilcilerini bir araya getirdi. Bu şuradan elde edeceğimiz sonuçlarla üniversitemizin sağlık alanındaki değişim gündemine daha fazla odaklanacağız. Türkiye’de üniversitelerin bu şurada olduğu gibi yakın geleceğin konularını ele alıp geniş katılımlı programlar yapmasından büyük mutluluk duyuyorum. Biliyorum ki bu çalışmalar kısa sürede meyvesini verecek.”
RAPOR SUNULACAK
Şuraya Budak’ın liderliğinde 600 Egeli akademisyen katıldı. Katılımcılar bir tam gün boyunca, “Sağlığın Geleceği ve Değişim Gündemi ve Üniversite Araçları”, “İyi Yaşamın Merkezi İzmir, Sağlıklı Yaşamın Öncüsü Ege Üniversitesi” ana başlıklarında beyin fırtınası estirdi. Sonuçlar rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu’na sunulacak.
Sağlıklı yaşam şurası
GÜNÜMÜZDE insanlar yaşam koşulları gereği daha az hareket ediyor ve yapay gıdaların artmasıyla daha çok ve sağlıksız besleniyor.
Birçok insan oturarak çalışırken, birçoğu da ne yazık ki bilgisayar ve televizyon karşısında saatlerce oturarak ve bir şeyler atıştırarak zamanını geçiriyor. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, düzenlediği ‘Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası’yla bir ilke imza attı. Dünyada ve Türkiye’de kanser vakalarının artışı başta olmak üzere bir çok kronik hastalığın insanları mağdur ettiğini ifade eden Budak, bu sorunların da devletlerin sağlık giderlerinde ciddi artışa yol açtığını vurguladı. Sağlık giderlerindeki bu artışın önüne geçmek isteyen otoritelerin nasıl bir çözüm bulacaklarını tartıştığını dile getiren Budak, şu bilgileri verdi:
YOĞUN KATILIM
“Türkiye’nin sağlık politikalarına katkıda bulunma, üniversitemizi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında yer alması hedefiyle şurayı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Şuramız, sağlık alanı özelinde, disiplinler arası çalışmalar yürüten öğretim elemanlarını ve dış paydaşların temsilcilerini bir araya getirdi. Bu şuradan elde edeceğimiz sonuçlarla üniversitemizin sağlık alanındaki değişim gündemine daha fazla odaklanacağız. Türkiye’de üniversitelerin bu şurada olduğu gibi yakın geleceğin konularını ele alıp geniş katılımlı programlar yapmasından büyük mutluluk duyuyorum. Biliyorum ki bu çalışmalar kısa sürede meyvesini verecek.”
RAPOR SUNULACAK
Şuraya Budak’ın liderliğinde 600 Egeli akademisyen katıldı. Katılımcılar bir tam gün boyunca, “Sağlığın Geleceği ve Değişim Gündemi ve Üniversite Araçları”, “İyi Yaşamın Merkezi İzmir, Sağlıklı Yaşamın Öncüsü Ege Üniversitesi” ana başlıklarında beyin fırtınası estirdi. Sonuçlar rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu’na sunulacak.