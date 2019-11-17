Sağlığa makro plan

YAKLAŞIK 6 ay önce İzmir’in sağlığının başına geçen İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, verimliliği artırmanın ve başarıya ulaşmanın temelinde ekip çalışmasının olduğunu vurguluyor.
Bu amaçla göreve başladığından bu yana İzmir’deki tüm kamu hastanelerini en az bir kez ziyaret etmiş. Bunun yanında ilçe sağlık müdürlüklerini, aile sağlığı merkezlerini, acil sağlık hizmeti istasyonlarını da sık sık ziyaret ediyor. Kolay değil; yaklaşık 34 bin sağlık çalışanının, hastaların ve hasta yakınlarının taleplerini dinliyor, notlar alıyor, yönetim ekibiyle birlikte çözüm fikirlerinin ve faaliyetlerinin takibini yapıyor. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması için çalıştıklarını ifade eden Öztop, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin sağlık hizmetlerine yönelik ‘makro planlama’ya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Geleceğe odaklanan makro planlama çalışmaları, elde edilen verilere ve analizlere göre ekip çalışması şeklinde yürütülüyor. Ekip çalışmasının çok önemli olduğunu dile getiren Öztop, çalışmaları şöyle anlatıyor:
HAFTA HAFTA YAKIN TAKİP
“Şehir Hastanesi planlama çalışmaları, hassas ve bir denge içerisinde yürütülüyor. 2020’nin ikinci yarısında açılması planlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, hızla yükseliyor, çalışmalar süratle devam ediyor. Bir taraftan hastane binası tamamlanırken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da sağlık hizmeti sunumuna ilişkin planlamalar, toplantılar, saha ziyaretleri aralıksız sürüyor. Çalışmalar hassas ve bir denge içerisinde yürütülüyor. Öncelikli amaç, Bayraklı Şehir Hastanesi ile İzmir’e ve Ege Bölgesi’ne bir değer kazandırmak. Tabii, bunun yanında da mevcut sağlık tesislerinden daha verimli ve efektif yararlanılmasını sağlamak. Tam da bu noktada gelecek yıllara yönelik ‘makro sağlık planlaması’ hazırlanıyor. Mevcut sağlık tesislerinin özelikleri ve birbirlerine uzaklıkları, ilçelere göre son 10 yıllık nüfus artış hızı, sağlık tesislerinin güncel hasta yoğunluğu, tıbbi cihaz donanımları, özellikli sağlık hizmeti sunumları dikkate alınıyor.”
İZMİR, SAĞLIKTA
ÖNCÜ BİR KENT
İZMİR’in sağlık alanında yeni ve ilk uygulamalara öncülük yaptığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, bu başarının her zaman ekip çalışmasından kaynaklandığına inanıyor. İzmir’in sağlığını marka haline getirmek amacıyla haftalık üst yönetim toplantıları yapıldığını, sahada yaşanan sorunlara bu toplantılarda çözüm üretilip haftalık takibinin yapıldığını vurguluyor Öztop. Odağına insanı alan, hele ki insanın en temel ihtiyacı olan sağlık için yürütülen çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Öztop ve ekibi, 6 ayda çok iyi bir sinerji yakalamış. Temennimiz bunun artarak devam etmesi. Sağlık hizmeti sunumunda, hem çalışan hem de hizmet alan açısından memnuniyetin artması.
Sağlığa makro plan
YAKLAŞIK 6 ay önce İzmir’in sağlığının başına geçen İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, verimliliği artırmanın ve başarıya ulaşmanın temelinde ekip çalışmasının olduğunu vurguluyor.
Bu amaçla göreve başladığından bu yana İzmir’deki tüm kamu hastanelerini en az bir kez ziyaret etmiş. Bunun yanında ilçe sağlık müdürlüklerini, aile sağlığı merkezlerini, acil sağlık hizmeti istasyonlarını da sık sık ziyaret ediyor. Kolay değil; yaklaşık 34 bin sağlık çalışanının, hastaların ve hasta yakınlarının taleplerini dinliyor, notlar alıyor, yönetim ekibiyle birlikte çözüm fikirlerinin ve faaliyetlerinin takibini yapıyor. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması için çalıştıklarını ifade eden Öztop, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin sağlık hizmetlerine yönelik ‘makro planlama’ya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Geleceğe odaklanan makro planlama çalışmaları, elde edilen verilere ve analizlere göre ekip çalışması şeklinde yürütülüyor. Ekip çalışmasının çok önemli olduğunu dile getiren Öztop, çalışmaları şöyle anlatıyor:
HAFTA HAFTA YAKIN TAKİP
“Şehir Hastanesi planlama çalışmaları, hassas ve bir denge içerisinde yürütülüyor. 2020’nin ikinci yarısında açılması planlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, hızla yükseliyor, çalışmalar süratle devam ediyor. Bir taraftan hastane binası tamamlanırken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da sağlık hizmeti sunumuna ilişkin planlamalar, toplantılar, saha ziyaretleri aralıksız sürüyor. Çalışmalar hassas ve bir denge içerisinde yürütülüyor. Öncelikli amaç, Bayraklı Şehir Hastanesi ile İzmir’e ve Ege Bölgesi’ne bir değer kazandırmak. Tabii, bunun yanında da mevcut sağlık tesislerinden daha verimli ve efektif yararlanılmasını sağlamak. Tam da bu noktada gelecek yıllara yönelik ‘makro sağlık planlaması’ hazırlanıyor. Mevcut sağlık tesislerinin özelikleri ve birbirlerine uzaklıkları, ilçelere göre son 10 yıllık nüfus artış hızı, sağlık tesislerinin güncel hasta yoğunluğu, tıbbi cihaz donanımları, özellikli sağlık hizmeti sunumları dikkate alınıyor.”
İZMİR, SAĞLIKTA
ÖNCÜ BİR KENT
İZMİR’in sağlık alanında yeni ve ilk uygulamalara öncülük yaptığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, bu başarının her zaman ekip çalışmasından kaynaklandığına inanıyor. İzmir’in sağlığını marka haline getirmek amacıyla haftalık üst yönetim toplantıları yapıldığını, sahada yaşanan sorunlara bu toplantılarda çözüm üretilip haftalık takibinin yapıldığını vurguluyor Öztop. Odağına insanı alan, hele ki insanın en temel ihtiyacı olan sağlık için yürütülen çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Öztop ve ekibi, 6 ayda çok iyi bir sinerji yakalamış. Temennimiz bunun artarak devam etmesi. Sağlık hizmeti sunumunda, hem çalışan hem de hizmet alan açısından memnuniyetin artması.