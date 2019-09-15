Robot doktorlar evimize geliyor

Teknolojik gelişimin etkisi her alanda hissediliyor ama çoğumuzun en çok ilgili olduğu alan tıp.
Tekno-doktor, robot-doktor ya da tıp-mühendisleri artık her yerde konuşuluyor. Genetik mühendisliği, DNA Rekombinant teknolojisi, nanoteknoloji ve sibernetik öne çıkan kavramlar. Son nokta ise ev ortamında tedavi, yani MEMBS. Yani ‘mikroelektromekanobiyolojik’ uzaktan erişimli ve ultra sensitif tıbbi cihaz sistemler... Yaşamsal verilerin sürekli izlendiği, analiz edildiği ya da vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi sensörlerle organ fonksiyonlarının denetlendiği ve hatta acil durumlarda ilk müdahalelerin yapıldığı, fonksiyonu bozulan organların kök hücreden geliştirilen ya da klonlanan yeni organlarla değiştirildiği bir yaşam biçimi oluşturulacak. Böylelikle, yakın gelecekte, gelişmiş tıbbi merkezlerin mikro benzerlerinin ev ortamına adapte edildiği smart-home denilen akıllı evlerde ikamet ediyor olacağız. Merkez hastanelere entegre ev mikro hastaneler, gelişmiş mobil tıbbi mühendislik hizmetleriyle online-realtime bir sağlık sistemi yaratılacak. Konuyu Medicalpark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer anlattı...
GEN TESTLERİNE ÖZEL İLAÇ
14 Nisan 2013’te İnsan Genom Projesi tamamlandı. Genom açısından tüm insanlardaki farkın 1/1000 olduğu düşünülürse, bu insanlık tarihi için muazzam bir başarı. Bu proje sonrası ortaya çıkan genom modellemesi, her insan için yüzde 99.9 oranında benzer. Bundan sonrası artık genlerin genom proteinlerini kodlayan bölümlerinin yerini tespit edip yeniden dizmek. Yani hastalıkları kodlayan genlerin peşinde olacağız. Ya da bir mikrobun genom haritasını çıkararak birkaç saat içinde salgın hastalık izini sürebileceğiz ve gen testlerine özel ilaç yazabileceğiz. Tanı ve tedavi kavramlarının yeniden tanımlandığı bir gelecekten söz ediliyor. Daha doğmadan hastalıklı genlerin ayıklandığı bireylerden oluşacak bir toplum modellemesi daha yüksek sesle dile getiriliyor. Ana tema, sürdürülebilir sağlıklılık ve hasta olmadan yaşam olarak görülüyor. Hastalık sonrası tedavi ekseninden hasta olmayı engellemeye yönelik bir anlayışa geçiş olacak. Edilgen değil, etkin bir hasta profiline hizmet veren bir tıp söz konusu. Kişiye özel tedavi formatının öne çıktığını da belirtmek durumundayız. Geleceğin tıbbi argümanlarını şu şekilde özetleyebiliriz: Kişisel ya da kişiye özgü tıp, hastalıklı genleri ayıklanarak doğan bireylerden oluşan bir toplum, ev ortamında mikro hastanelerin olduğu ‘smart-home’lar, mobil mikro bakım üniteleri nedeniyle mega hastanelere gereksinim duyulmaması, tıp doktorluğundan tıp mühendisliğine geçiş, kişiye ve hastalığa özel ilaç, yanlış tanı ve tedavinin olmaması.”
Robot doktorlar evimize geliyor
Teknolojik gelişimin etkisi her alanda hissediliyor ama çoğumuzun en çok ilgili olduğu alan tıp.
Tekno-doktor, robot-doktor ya da tıp-mühendisleri artık her yerde konuşuluyor. Genetik mühendisliği, DNA Rekombinant teknolojisi, nanoteknoloji ve sibernetik öne çıkan kavramlar. Son nokta ise ev ortamında tedavi, yani MEMBS. Yani ‘mikroelektromekanobiyolojik’ uzaktan erişimli ve ultra sensitif tıbbi cihaz sistemler... Yaşamsal verilerin sürekli izlendiği, analiz edildiği ya da vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi sensörlerle organ fonksiyonlarının denetlendiği ve hatta acil durumlarda ilk müdahalelerin yapıldığı, fonksiyonu bozulan organların kök hücreden geliştirilen ya da klonlanan yeni organlarla değiştirildiği bir yaşam biçimi oluşturulacak. Böylelikle, yakın gelecekte, gelişmiş tıbbi merkezlerin mikro benzerlerinin ev ortamına adapte edildiği smart-home denilen akıllı evlerde ikamet ediyor olacağız. Merkez hastanelere entegre ev mikro hastaneler, gelişmiş mobil tıbbi mühendislik hizmetleriyle online-realtime bir sağlık sistemi yaratılacak. Konuyu Medicalpark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer anlattı...
GEN TESTLERİNE ÖZEL İLAÇ
14 Nisan 2013’te İnsan Genom Projesi tamamlandı. Genom açısından tüm insanlardaki farkın 1/1000 olduğu düşünülürse, bu insanlık tarihi için muazzam bir başarı. Bu proje sonrası ortaya çıkan genom modellemesi, her insan için yüzde 99.9 oranında benzer. Bundan sonrası artık genlerin genom proteinlerini kodlayan bölümlerinin yerini tespit edip yeniden dizmek. Yani hastalıkları kodlayan genlerin peşinde olacağız. Ya da bir mikrobun genom haritasını çıkararak birkaç saat içinde salgın hastalık izini sürebileceğiz ve gen testlerine özel ilaç yazabileceğiz. Tanı ve tedavi kavramlarının yeniden tanımlandığı bir gelecekten söz ediliyor. Daha doğmadan hastalıklı genlerin ayıklandığı bireylerden oluşacak bir toplum modellemesi daha yüksek sesle dile getiriliyor. Ana tema, sürdürülebilir sağlıklılık ve hasta olmadan yaşam olarak görülüyor. Hastalık sonrası tedavi ekseninden hasta olmayı engellemeye yönelik bir anlayışa geçiş olacak. Edilgen değil, etkin bir hasta profiline hizmet veren bir tıp söz konusu. Kişiye özel tedavi formatının öne çıktığını da belirtmek durumundayız. Geleceğin tıbbi argümanlarını şu şekilde özetleyebiliriz: Kişisel ya da kişiye özgü tıp, hastalıklı genleri ayıklanarak doğan bireylerden oluşan bir toplum, ev ortamında mikro hastanelerin olduğu ‘smart-home’lar, mobil mikro bakım üniteleri nedeniyle mega hastanelere gereksinim duyulmaması, tıp doktorluğundan tıp mühendisliğine geçiş, kişiye ve hastalığa özel ilaç, yanlış tanı ve tedavinin olmaması.”