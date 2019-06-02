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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Ramazan sonrası beslenme önerileri

2 Haziran 2019

RAMAZAN ayı boyunca uzun oruç saatlerinin ardından gelen bayramda vücudun normal yeme düzenine dönmesi hemen mümkün olamıyor.

 

Bayramda sevdiklerimizle, tatil rehaveti ile yeme içmede sınır tanımayarak tatlı, kızartma ve hamur işlerine yükleniyoruz. Ama yeme alışkanlığının böyle birden bire değişmesi, hem bayramı hem de tatili zehir edebilir. Özellikle mide rahatsızlığı olanlar aşırıya kaçmadan, kısaca açık büfeye temkinli yaklaşarak kızartma ve hamur işlerinden uzak durmalı. Park Tıp Merkezi’nin Diyetisyeni Tuğçe Kocaağa şu uyarılarda bulunuyor;

ADIM ADIM NORMAL DÜZEN
* Basit şeker kaynaklarından uzak durun. Bu tarz besinlerin fazla tüketimine bağlı hazımsızlık, karın ağrısı, midede yanma gibi problemler yaşanabilir.
* Yeterli sıvı tüketimini ihmal etmeyin. Miktar bireyler arası farklılık göstersede en az 8-10 bardak su tüketimi önerilmektedir.
* Düzenli öğün. Ramazan boyunca yaşanan uzun açlıklar vücudun kendini yenilemesine neden olsada metabolizma hızında meydana gelen değişimleri eski düzenimize döndürmek ve vücudun kalori harcamasını kolaylaştırmak adına ana öğünleri ihmal etmeden 3 ana öğün ve yaşantınıza uygun olarak ara öğünleri beslenme düzeninize ekleyin.
* Yeterli lif alımını sağlayın. Lif kaynaklarımızın başında sebzeler ve meyveler, tam tahıllı ürünler ve kurubaklagiller gelmektedir. Sağlık otoritelerince önerilen günlük 3-5 porsiyon sebze ve meyve tüketiminin en az 3 porsiyonunun sebzeden gelmesi, 1-2 porsiyonunun meyve grubundan karşılanması günlük vitamin mineral dengesi açısından gereklidir.

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