Özel Park Tıp Merkezi Laboratuvarı tam not aldı



Başhekim, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Suter ve Biyokimya-Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Taciser Arslan, uygulamalarını anlattı.

“Park Tıp Merkezi Laboratuvarı olarak kalite ve hijyen her zaman önceliğimiz. Bu amaçla günde birkaç kez iç kalite kontrol çalışmaları yapılır. Dış kalite kontrol için ise yurt içi ve dışı kalite kontrol programlarına düzenli olarak katılmaktadır. DKK programlarında, Türkiye’de ve dünyada katılımcı laboratuvarlar içinde ilk beşe girmiştir. Sonuçlarımızın uluslararası kalite güvencesiyle verilmesi, motivasyonumuzu artırırken aynı zamanda güvenilir sonuçlar vermenin haklı gururunu yaşatmaktadır.



HASTALARA DESTEK

Laboratuvarlarının Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan, fiziki koşullar ve çalışma esaslarına dayanan denetimde 1000 puan üzerinden 1000 tam puan aldık böylece kalitemizi bir kez daha kanıtladık. Laboratuvarımızda Klinik Biyokimya Uzmanı ile Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı eşliğinde testler çalışılmaktadır. Test sonuçlarının yorumlanmasında Laboratuvar Uzmanlarımız klinisyenlerle her zaman işbirliği içinde olarak, başvuran hastalarımıza tam destek vermektedir.

SÜREKLİ GELİŞİYOR

Laboratuvarımız bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek tanı ve tedavide kullanılan test sayısını her geçen gün artırarak, kendisini geliştirirken, misyonumuz güler yüzlü hizmet vermek, güncel gelişmeleri, teknolojileri izlemek, tetkikleri en hızlı ve doğru şekilde sonuçlandırmak, evde kan alma hizmetleri ve bebek kan alımındaki titizlik ve becerilerimizi geliştirmek, laboratuvarımızda hasta sonuç güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye ulaştırmak ve o düzeyi korumaktır. Amacımız her zaman hasta ve hekimlerimize doğru, güvenilir, hızlı hizmet vermeyi sürdürmekti.”

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Özel Çınarlı’da

gebelik eğitimi

ANNE ve baba adaylarının hem sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerini hem de doğum sonrası bakımla ilgili bilgilenmelerini sağlayan “Gebelik Eğitimi” İzmir Hilton Garden Inn’de gerçekleştirildi. Özel Çınarlı Hastanesi ortaklarından Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tahir Özgüder ve İrenbe Tüp Bebek Merkezi Perinatoloji Uzmanı Barış Büke ile Anestezi Uzmanı Fehmi İbrahimoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Selda Aytaç, Doğum Koçu Ebe Mümine Özdaş, Nefes Koçu Harika Bircan ve Yaşam Bankası Biyoloğu Gülru Güner tarafından verilen eğitime 50’ye yakın çift katıldı. Eğitimde; gebelikte görülen değişimler, beslenme, ilaç kullanımı, doğum yöntemleri, nefes teknikleri, kordon kanı ve doku saklama ile doğum sonrası anne ve bebek bakımı konuları katılımcılarla paylaşıldı.