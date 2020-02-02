PALYATİF bakım, ‘yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemlerle karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artıran bir yaklaşım’ olarak tanımlanıyor. Palyatif bakım,
şifanın mümkün olmadığı terminal dönemde hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini
en yüksek düzeyde tutacak bütüncül bir tedavi yöntemi.
Palyatif bakım hakkında merak edilenleri, uzun zamandır evlerde yoğun bakım kurup palyatif bakım desteği veren anesteziyoloji ve yoğun bakım uzmanı Dr. Serpil Özsezgin anlattı. Kanser, alzheimer, demans, ileri evre KOAH, kalp hastaları ve inmeye bağlı yatağa bağımlı kalan hastalara İstanbul’dan tüm Türkiye’ye palyatif bakım danışmanlığı yapan Özsezgin, yazdığı ‘Herkes İçin Palyatif Bakım Rehberi’ adlı kitabında, palyatif bakımın sadece kanser hastalarında veya yaşamın sonunda uygulanan bir bakım, özellikle de bakım evi bakımı olmadığına dikkat çekti.
VÜCUDUNUZU TANIYIN
“Ruh yaşınız ne kadar genç olursa olsun organlarınızın tam olarak sağlıklı olmadığı anda genç değilsiniz. Siz organlarınızın yaşındasınız” diyen Özsezgin, şöyle devam etti: “Kendi risklerinizi bilmek ve kontrolün sizde olması için bu kitabı okumanız gerekiyor. 90 yaşında tüm dünyayı gezmek istiyorsanız, kaliteli uzun dönem yaşayabilmeniz için öğrenme sürecinden geçmemiz gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşarak vücudumuzu tanımamız, fizyolojileri ve patolojileri ayırt edebilmemize olanak sağlıyor.”
Danışmanlık hizmeti hakkında da bilgi veren Özsezgin, şunları söyledi: “Hastaların dosyalarını düzenliyorum. Onların bakıcıları ile ev ortamında hasta değerlendirmesi yapıyorum. Daha sonra her gün onlara 15 dakika ayırıyorum. O sürede destek olup günlük takiplerini yaparak hastayı hızla normal yaşama geçirmeye çalışıyorum. Hastaya sunulan bütüncül bakım hizmetiyle hızla normal hayata geçişini sağlıyorum. Anında yapılan müdahaleler ile hastanın gereksiz hastane yatışı ve komplikasyonlarını da önlemiş oluyoruz.”
Organlarınız kaçsa siz de o yaştasınız
PALYATİF bakım, ‘yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemlerle karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artıran bir yaklaşım’ olarak tanımlanıyor. Palyatif bakım,
şifanın mümkün olmadığı terminal dönemde hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini
en yüksek düzeyde tutacak bütüncül bir tedavi yöntemi.
Palyatif bakım hakkında merak edilenleri, uzun zamandır evlerde yoğun bakım kurup palyatif bakım desteği veren anesteziyoloji ve yoğun bakım uzmanı Dr. Serpil Özsezgin anlattı. Kanser, alzheimer, demans, ileri evre KOAH, kalp hastaları ve inmeye bağlı yatağa bağımlı kalan hastalara İstanbul’dan tüm Türkiye’ye palyatif bakım danışmanlığı yapan Özsezgin, yazdığı ‘Herkes İçin Palyatif Bakım Rehberi’ adlı kitabında, palyatif bakımın sadece kanser hastalarında veya yaşamın sonunda uygulanan bir bakım, özellikle de bakım evi bakımı olmadığına dikkat çekti.
VÜCUDUNUZU TANIYIN
“Ruh yaşınız ne kadar genç olursa olsun organlarınızın tam olarak sağlıklı olmadığı anda genç değilsiniz. Siz organlarınızın yaşındasınız” diyen Özsezgin, şöyle devam etti: “Kendi risklerinizi bilmek ve kontrolün sizde olması için bu kitabı okumanız gerekiyor. 90 yaşında tüm dünyayı gezmek istiyorsanız, kaliteli uzun dönem yaşayabilmeniz için öğrenme sürecinden geçmemiz gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşarak vücudumuzu tanımamız, fizyolojileri ve patolojileri ayırt edebilmemize olanak sağlıyor.”
Danışmanlık hizmeti hakkında da bilgi veren Özsezgin, şunları söyledi: “Hastaların dosyalarını düzenliyorum. Onların bakıcıları ile ev ortamında hasta değerlendirmesi yapıyorum. Daha sonra her gün onlara 15 dakika ayırıyorum. O sürede destek olup günlük takiplerini yaparak hastayı hızla normal yaşama geçirmeye çalışıyorum. Hastaya sunulan bütüncül bakım hizmetiyle hızla normal hayata geçişini sağlıyorum. Anında yapılan müdahaleler ile hastanın gereksiz hastane yatışı ve komplikasyonlarını da önlemiş oluyoruz.”