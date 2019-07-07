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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Önce astigmat sonra kayarakt

7 Temmuz 2019

MİYOP, hipermetrop, astigmat, katarakt gibi görme kusurlarında son 10 yıldır sıklıkla uygulanan lazer tedavileri, her geçen gün gelişiyor ve daha çok göz kusurunun iyileştirilmesinde yeni olanaklar sunuyor. Gelişmeler, kişilere ‘terzi dikimi elbise’ gibi göz yapısına özel tedavi imkanı sağlıyor.

 


10-15 dakikalık bir müdaheleyle gözlüksüz ve lenssiz günlük işlerini yapacak hale gelmeyi düşünen kişilerin bu konuda bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuları Özel Ekol Göz Tıp Merkezi’nden Op. Dr. Hülya Bolu anlattı...

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ
“Astigmat, gözün en dış tabakası olan korneada, ışıkların farklı şekillerde kırılması sonucu görüntülerin görme merkezinde tek bir odakta toplanamamasıdır. Astigmatı olan kişiler net göremez ve özellikle geceleri ışıklarda saçılma, ışıklar etrafında harelenmeden şikayet eder. Geceleri rahat araba kullanamazlar, okuma ve bilgisayar kullanma gibi dikkat gerektiren işlerde gözlerde çabuk yorulma ve baş ağrısı şikayetlerine sık rastlanır. Katarakt ameliyatı veya gözlükten kurtulmak amacıyla yapılan mercek değişimi (şeffaf lens değişimi) ameliyatlarında, hastanın önceden var olan astigmatizmasını da düzeltmek en öncelikli hedefimiz olmalıdır. Katarakt ameliyatı planladığımız hastalarda göz içine koyacağımız merceği varsa astigmatı düzelten mercek olarak seçmeliyiz. Göz içi mercekleri tek ve çok odaklıdır. Ancak, her iki grup mercek ile de net görebilmek için 0.50-0.75 dereceden daha fazla astigmat kalmaması çok önemli. Aksi takdirde normal numaralar sıfırlansa bile, hastada katarakt operasyonu sonrası 0.75 veya üzerinde astigmat kalıyorsa, hangi mercek takılırsa takılsın görmeler çok net ve tatmin edici olmayacaktır.

TORİK GÖZ İÇİ LENS
İşte bunun için, ister tek odaklı, ister çok odaklı mercek seçelim, hepsinin aynı zamanda astigmatı da düzelten çeşitleri vardır. Bunlara ‘torik göz içi lensleri’ diyoruz. Bu sayede hastaların daha önceden var olan astigmatizmalarını gidermek ve net bir görüş sağlamak mümkün olabiliyor. Torik göz içi mercekleri her yaşta takılabilir. Ömür boyu göz içinde bozulmadan kalabilme özelliğine sahiptirler. Ayrıca 6-7 yıldır hastanemizde kullandığımız femtosaniye lazer cihazları, hem ameliyat başarımızı artırmakta hem de daha güvenli katarakt cerrahileri yapabilmemize olanak sağlamaktadır.”

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