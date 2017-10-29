Obezite tedavisiyle yeniden doğuş

Teknolojinin gelişmesiyle insanların işlerinin kolaylaşması, buna bağlı olarak hareketsiz yaşamın artması ve fast food tarzı yiyeceklerin yaygınlaşması obeziteye davetiye çıkarıyor. Obezite, fazlasıyla ciddiye almamız gereken bir problem. Pek çok yetişkinin korkulu rüyası olan aşırı şişmanlık hastalığı olan obezite, günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlasını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi “Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi durumu” olarak tanımlıyor. Obezite tedavi edilmediği takdirde yol açtığı sağlık sorunları ile yaşam süresini 10-15 yıl kısaltıyor.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Meltem Kılıç, Obezite tedavisi ile ‘Yeniden doğuş’u anlattı:

ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR

“Obezite kişinin yağ oranının fazla olması demektir. Bu oran toplam vücut oranının kadınlarda yüzde 30, erkeklerde ise yüzde 25’inden fazla olması durumunda kabaca şişmanlıktan söz edilmektedir. Daha bilimsel hesaplama ise vücut kitle indeksi hesaplanarak bulunur. Bu oran boyun karesinin kiloya bölünmesiyle elde edilir. Bu oran 30’un zerindeyse kişi obez sayılır. Bu sayı yüzde 35-40 oranında ise morbid obez sayılmaktadır. Morbid obezite sağlığa zarar verecek dereceye varmış şişmanlık demektir. Şişmanlık vücuda her anlamda zarar veren bir durumdur. Kan şeker düzeyinin artması, şeker hastalığı, reflü, safra kesesi problemleri, uyku apnesi ve horlama, eklem sorunları, fıtıklar vs gibi sağlık sorunları görülür.

OPERASYON NE ZAMAN

Kilo verilmesi bazı kişilerde uygun diyet ve egzersiz programı ile mümkünken bazı kişilerde daha kapsamlı tedaviler gerekmektedir. Bu uygulamalara rağmen kilo veremeyen veya kaybettiği kiloyu hızla geri alan hastalarda daha ileri tedaviler düşünülmelidir. Vücut kitle indeksi yüzde 35-40 üzerinde olan kişilerde ya da obezite birden fazla hastalıkla birlikteyse operasyon planlanır. Şu anda en sık tüp mide operasyonu yapılmakla beraber birkaç çeşit daha operasyon vardır. Hastalar operasyondan sonra hastanede birkaç gün kalıp taburcu olurlar ve kilo verme süreci başlar. Beden görünümü tamamen değişmiş olan hasta artık yeni bir hayata başlamaktadır deyim yerindeyse.

SARKAN DERİLER İÇİN

Zayıfladıktan sonra fazla deriler, şekli bozulmuş yapılar ne olacak? Sarkmış karınların, kolların, bacakların, göğüslerin, popoların düzeltildiği bu operasyonlara postbariatrik cerrahi denir. Kişinin sarkmış tüm alanları değerlendirilip bir program hazırlanır. Karın germe operasyonu sadece sarkan karın cildinin çıkarılması ve kasının tamir edilmesi şeklinde yapılabileceği gibi sırta doğru uzatılabilir. Bu durumda belt lipektomi operasyonu adını alır. Sırt, bel yanları ve poponun üst kısmının da düzeltilmesini sağlar. Sarkan kol ve bacak içleri yine operasyonla düzeltilebilmektedir. Sarkan memeler duruma göre toparlanabilir, dikleştirilebilir veya silikon protez ile şekillendirilebilir. Sarkan göz kapakları ve yüz bölgesi de operasyonla toparlanabilmektedir. Bu operasyonlar kişinin gereksinimlerine göre birkaçı bir arada veya teker teker yapılabilmektedir. Hastanede kalma süresi operasyona bağlı olarak genelde 1-2 gündür.”