



Hatmi, ebegümeci, su teresi, sığırkuyruğu, sinirliot, karaturp ve kekiği “nefese nefes katan 7 bitki” olarak adlandıran Özgüç, “Enfeksiyon, toz ve duman gibi olumsuz faktörler akciğerlere doğru ilerlerken ilk olarak refleks öksürükle uzaklaştırılmaya çalışılır. Solunum yollarında bulunan ve sürekli titreşen kirpiksi uzantılar da içeriden dışarıya dalgalanma hareketi oluşturarak temizlik yaparlar. Kirpiksi epitel, solunum sisteminde diğer hücreler ile beraber mukusu, yani sümüksü dokuyu oluştururlar. Böylelikle hem mikropları öldürürler hem de solunum yollarını nemlendirirler” diye konuştu. Ancak antibiotikler, sigara, alerjenler veya çok kuru havanın bu iyi işleyen sisteme farklı şekillerde zarar verebildiğini aktaran Özgüç’e göre, bu 7 şifalı bitki ve detayları aşağıdaki şekilde:

ÖZELLİKLERİ NELER

* Hatmi: Yaprakları ve kökleri kullanılır. Köklerde bol miktarda bulunan ağdalı ve yoğun kıvamdaki bileşenler akciğerlerde oluşan kuru öksürüğün ve tahrişin giderilmesinde görev alır. Akciğer hastalıklarının tedavisinde yaprak kısmı öncelikli kullanıma sahiptir. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış yaprak üzerine 1 büyük su bardağı su ilave edilir, 2 saat bekletilir, sonra ısıtılır ve kaynadığı anda altı kapatılır ve süzülür, soğuyunca içilir. Günde 3 kere içilmesi önerilir.

* Ebegümeci: Öksürük ve tahrişin giderilmesinde etkilidir. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış yaprak üzerine bir su bardağı su eklenip 1-2 dakika kaynatılıp süzülür, soğuyunca içilir. Günde 3 kere içilmesi önerilir. Ebegümeci ve hatmi diğer ilaçların emilimini geciktireceği için, ilaçlarla aynı zamanda alınmamalıdır.

* Su teresi: Antibakteriyel ve antioksidan özellikleri bulunmaktadır. Özellikle, sigaranın akciğerlerde oluşturduğu hasarı gidermede etkilidir. Taze olarak yenilmesi veya kurutulmuş olarak baharat şeklinde kullanımı önerilir.

* Sığırkuyruğu: Sarı çiçekleri kullanılır. Hatmi ve ebegümecindeki bileşenler yanında, sabun gibi köpüren etkin maddeler de içerir. Bu nedenle hem kuru öksürükteki tahrişi azaltır hem de köpüren maddeler balgam söktürür. Kuru öksürükte bitkinin sarı çiçekli kısmı kurutulur sonra kaba toz edilir ve 1 tatlı kaşığı olacak şekilde 150 ml suda önce 1-2 dakika kaynatılır, 2 saat kadar bekletilir, süzülür ve içilir. Günde 3 kere içilmesi önerilir. Balgam söktürmek için ise, bitkinin kurutulmuş ve kaba toz edilmiş sarı çiçekli kısmından 1 tatlı kaşığı alınır, boş bir 150 ml’lik kulplu porselen veya cam bardağın içerisine konulur ve üzerine sıcak su eklenir. Yaklaşık 5-6 dakika üzeri kapalı bir şekilde demlendirilir, başka bir bardağa süzülür, ılık olarak yudum yudum günde birkaç kere içilmesi önerilir. Sığırkuyruğu tıbbi bitkisi akciğerleri, toz ve hava kirliliğinden kaynaklanan partiküllere karşı temizlemede önemli görev üstlenir.

* Sinirliot: Yaprakları ve otu kullanılır. Mikrop öldürücü ve yangı gidericidir. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış yaprak boş bir 150 ml kulplu veya cam bardağın içerisine konulur. 10 dakika bekletilir, başka bir bardağa süzülür, ılık olarak yudum yudum günde birkaç kere içilmesi önerilir.

* Karaturp: Mikropları öldürücü ve balgam atılmasını kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Karaturp halka şeklinde dilimlenip üzerine bal döküldüğünde birkaç saat sonrasında balla birlikte karaturpun suyu da akmaya başlar ve bu şurup halini alır. 5-10 tatlı kaşığı gün içerisinde alınarak üst solunum yollarında inatçı öksürüğün giderilmesinde kullanılır.

* Kekik: 41 farklı kekik türü vardır. Grip ve soğuk algınlığında oldukça etkilidir. İnatçı öksürüklerde oluşan krampı giderir, bronş kaslarını rahatlatır. Mikropları öldürücü ve balgam söktürücüdür. Yaprakları ve otu kullanılır. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş otu veya yaprakları üzerine 150 ml cam veya porselen kulplu bardağın içerisine sıcak su dökülür. 5 dakikayı geçmeyecek demlendirilir, başka bir bardağa süzülür ve günde 3-4 kere sıcağa yakın ılıklıkta yudum yudum içilir.